Antlion ModMic : donnez de la voix à votre casque audio préféré

Introduction

Vous avez un très bon casque audio, mais dépourvu de microphone ? Il existe une solution pour en offrir à n’importe quels écouteurs : les ModMics d’Antlion, des produits accessibles qui ajoutent un micro de qualité bien pratique pour jouer et discuter en ligne.

Entre le clavier mécanique et la souris optique, le casque audio fait partie de l’attirail indispensable du joueur PC. Permettant à la fois d’entendre ses adversaires et de communiquer avec ses alliés, le casque est donc un élément très important. Si les constructeurs tentent d’apporter toujours plus de fonctionnalités à leurs modèles, les microphones intégrés sont bien souvent de mauvaise qualité.

De plus, nombre de joueurs possèdent déjà de bons casques audio, utilisés pour écouter de la musique avec un smartphone par exemple. Il paraît logique de vouloir utiliser son casque préféré pour jouer, mais l’absence de microphone intégré reste handicapante pour peu que vous souhaitiez jouer avec des amis ou diffuser vos parties en direct par exemple.

C’est, semble-t-il, pour toutes ces raisons que sont nés les ModMics d’Antlion. L’idée est simple, proposer un microphone d’excellente qualité qui pourra se greffer à n’importe quel casque audio. La promesse est alléchante, mais que valent ces microphones en pratique ? C’est justement ce que nous allons voir dans cette prise en main des ModMics Uni et Wireless.

ModMic Uni, l’original

L’actuel ModMic Uni représente ce qui se rapproche le plus du tout premier ModMic d’Antlion. Il s’agit ici d’un modèle filaire, qui se connecte à notre machine via un très classique connecteur jack 3,5 mm. S’il peut être greffé sur n’importe quel casque, on le conseillera évidemment plutôt aux possesseurs de casques filaires.

Antlion fournit ses ModMics dans une petite housse de transport rigide qui permet d’accueillir le microphone et ses différents accessoires. Ici, le ModMic Uni dispose d’un câble d’environ deux mètres sur lequel est installé un commutateur pour couper le micro. On profite également de 5 petits clips en plastique permettant de regrouper les câbles ainsi que d’une lingette pour préparer la surface où on installera les fixations adhésives.

Source : FRANDROID / Edouard PATOUT Source : FRANDROID / Edouard PATOUT

En effet, l’une des forces des ModMics réside dans l’ingéniosité de leur système de fixation. La marque fournit deux attaches dans la boîte, ce qui permettra d’utiliser le microphone avec deux casques différents. Ces bases adhésives sont équipées d’un aimant, tout comme le microphone en lui-même qui viendra donc s’y greffer très facilement. Les fixations sont cerclées de 4 dents qui ont pour but de maintenir le microphone en place tout en permettant de le rabattre dans une autre position lorsqu’il n’est pas utilisé.

Source : FRANDROID / Edouard PATOUT Source : FRANDROID / Edouard PATOUT

Le microphone est monté sur une perche à mémoire de forme assez rigide, ce qui permettra de bien le positionner au niveau de la mouche. La capsule est, quant à elle, abritée dans une petite bonnette assez classique. À l’intérieur, Antlion a fait le choix d’utiliser un microphone cardioïde qui devrait logiquement permettre d’atténuer les bruits environnants.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

En pratique, le ModMic Uni est un micro très agréable à utiliser. Le système de fixation proposé par la marque est particulièrement ingénieux et permet de libérer facilement le casque du microphone qu’on lui a greffé. L’ensemble paraît par ailleurs solide puisque les matériaux utilisés sont de très bonne qualité. Seule ombre au tableau : l’ajout d’un second câble qui sera forcément gênant au quotidien, malgré la fourniture des clips en plastique pour le maintenant en place.

Le ModMic Uni est disponible pour environ 70 euros et pourra être utilisé avec n’importe quel appareil doté d’une entrée Jack.

ModMic Wireless, la liberté du sans-fil

Antlion commercialise également une version sans-fil de son ModMic, qui vient finalement corriger l’un des rares défauts du modèle original. Le ModMic Wireless se présente donc comme un simple micro perche pourvu d’une petite protubérance à sa base qui abrite une batterie ainsi que les différents composants électroniques.

On profite ici d’un unique bouton qui permet à la fois d’allumer le micro, de l’éteindre, de lancer l’appairage sans-fil, mais également de couper le micro. Le fonctionnent n’est pas forcément très intuitif, mais après quelques jours d’utilisation, on prend vite le coup et on évite ainsi les extinctions involontaires du microphone.

Si la construction fait solide, on regrette l’utilisation d’un plastique qui donne une impression un peu bas de gamme. Le ModMic Wireless se montre néanmoins compact et se fait vite oublier. La perche à mémoire de forme est un peu plus souple que sur le modèle Uni et permet de bien positionner la membrane au niveau de la bouche. En revanche, la fixation aimantée est étonnamment orientée avec un angle différent de celle du modèle Uni. De ce fait, l’alignement des deux microphones ne se fera pas de façon identique si on les utilise sur même casque.

Pour ce qui est du microphone en lui-même, un commutateur est présent à sa base et permet de modifier le fonctionnement de ce dernier. On peut ainsi passer au choix d’un mode omnidirectionnel à un mode cardioïde. Les différences de rendu sonore entre les deux modes peuvent être notables. Ici encore, une petite bonnette est fournie avec le micro.

Tout comme pour le ModMic Uni, Antlion fournit une petite boîte de transport rigide ainsi que plusieurs fixations et un dongle pour la connexion sans-fil. Ce dernier reprend les mêmes indications lumineuses que celles présentes sur le corps du micro et sera l’unique choix pour la connexion à notre PC. Il n’est pas possible d’appairer le microphone avec un autre appareil Bluetooth par exemple.

Le constructeur annonce une autonomie de 12 heures, qu’il est difficile de vérifier en pratique. La charge se fait à l’aide du connecteur micro USB présent sur la tranche du microphone et à l’aide du câble fourni dans la boite. Notons également que le ModMic Wireless pourra être utilisé sur la PlayStation 5 (et la PlayStation 4), mais pas sur Xbox. Il reste évidemment compatible avec Windows, Mac et Linux.

Source : FRANDROID / Edouard PATOUT Source : FRANDROID / Edouard PATOUT

Grâce à sa connectivité sans-fil, le ModMic Wireless accompagnera sans contrainte n’importe quel casque du marché. Les utilisateurs de casques sans-fil y trouveront également leur compte puisque la qualité de la captation de la voix sera sensiblement supérieure à ce que propose les casques gamer (voir ci-dessous).

Le ModMic Wireless est disponible pour environ 130 euros et pourra être utilisé sur PC, Mac, Linux et PlayStation.

Des performances sonores remarquables

Si l’idée est intéressante, elle n’a de sens que si les performances sonores de ces micros apportent réellement un plus par rapport à ce que peuvent proposer les microphones intégrés aux casques gamer habituels.

Pour les besoins de ces tests, nous avons enregistré de courts extraits sonores avec les deux ModMics testés, dans un environnement silencieux. Ces tests ont également été reproduits avec des frappes de clavier (mécaniques) en fond afin de tester la réduction de bruit proposée par les ModMics. Vous trouverez également des extraits sonores de différents casques et microphones pour vous donner matière à comparaison.

Note : les enregistrements ont été réalisés à l’aide d’Adobe Audition. Aucune modification du signal n’a été effectuée à l’exception d’une normalisation du volume sur 0 dB pour que les différentes pistes aient un volume similaire.

ModMic Uni – Enregistrement de base

ModMic Uni – Avec frappes sur clavier

Pour être très clair, le ModMic Uni offre un rendu sonore bien supérieur à tous les micros-casques gamer que nous avons pu tester jusqu’à présent. La voix se montre beaucoup plus claire et aucune compression ne se fait entendre. De plus, on profite d’une réduction de bruit passive très correcte qui atténue efficacement les bruits de fond tels que les frappes sur un clavier mécanique.

ModMic Wireless – Enregistrement de base (Cardioïde puis Omnidirectionnel)

ModMic Wireless – Avec frappes sur clavier (Cardioïde puis Omnidirectionnel)

Quant au ModMic Wireless, et malgré sa connectivité sans-fil, il surpasse son petit frère dans ses deux configurations. La captation sonore est particulièrement juste en mode cardioïde et se montre encore plus claire en omnidirectionnel. Cependant, dans cette configuration, la voix paraît malheureusement un peu plus métallique.

Roccat Elo 7.1 USB

HyperX Cloud II Wireless

Logitech G733

Asus ROG Strix Go 2.4

Logitech G Pro X Wireless

HyperX Quadcast (microphone sur pied)

Notons que durant nos tests, nous n’avons pas constaté de perte de signal au niveau de la connectivité sans-fil du ModMic Wireless. La marque recommande cependant de positionner le dongle dans le « champ de vision » direct du microphone afin d’assurer une bonne stabilité de la liaison. De la même façon, l’autonomie très correcte permet d’utiliser le casque pendant toute une journée sans devoir passer à la recharge.

Pour conclure

Au final, la promesse des ModMics est très clairement tenue. Ces microphones très simples dans leur conception offrent réellement un gain dans la qualité de l’enregistrement, par rapport aux habituels micros-casques gamer. Si la plus-value pour les joueurs échangeant sur Discord n’est pas forcément évidente, les choses sont par contre bien différentes pour les streamers ou les Youtubeurs.

En effet, les ModMics offrent un rendu sonore très convaincant, ce qui fait d’eux des produits parfaitement adaptés pour de la voix off ou du streaming. Dans ces situations, la qualité audio est prédominante par rapport à la vidéo et les ModMics d’Antlion se positionnent comme une alternative très intéressante aux habituels microphones dédiés, par exemple.

N’oublions pas non plus la conception intelligente de la fixation qui permet très facilement de désolidariser les ModMics du casque sur lequel ils ont été installés. On garde ainsi la possibilité d’utiliser ce dernier sans s’encombrer du microphone quand celui-ci n’est pas nécessaire. De plus, et comme déjà dit précédemment, l’utilisateur pourra utiliser n’importe quel casque en sa possession.

Prix et disponibilité des ModMics Uni et Wireless

Le microphone ModMic Uni se connecte via un port jack sur n’importe quel appareil doté d’une entrée de ce type. Il est disponible pour environ 70 euros.

Pour les utilisateurs souhaitant plus de liberté, le ModMic Wireless, compatible PC, Mac, Linux et Playstation est quant à lui disponible pour environ 130 euros.