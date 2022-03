Test Roccat Kone XP : une nouvelle itération convaincante

Roccat a décidé de faire vivre sa gamme Kone jusqu’au bout avec une énième référence cette fois nommée Kone XP dévoilée la semaine passée. Un nouveau modèle qui conserve avec succès la forme des itérations précédentes et met l’accent sur les boutons et l’éclairage RGB.

La souris gamer Rocat Kone XP reprend donc l’ergonomie générale de la Kone Pro déjà passée entre nos mains. La marque allemande met ici l’accent sur l’éclairage RGB et les très nombreux boutons de ce nouveau modèle qui tire quelques bonnes idées de la Kova AIMO.

La Kone XP ne cherche pas à être la plus légère avec plus de 100 grammes sur la balance. Elle fait également l’impasse sur le sans-fil et est proposée à un tarif tout de même élevé de 90 euros. Un pari risqué pour la marque, bien que ses nombreux boutons pourraient faire de la Kone XP, l’une des souris polyvalentes les plus intéressantes du moment.

Toujours une référence pour le confort

Roccat a eu la bonne idée de conserver la forme exemplaire de la gamme Kone Pro. La prise en main est donc quasi-identique et toujours aussi convaincante. On note une infime différence (qui n’est peut-être qu’une vue de l’esprit) sur la partie arrière de la coque qui semble un peu moins proéminente sur la Kone XP.

La Kone XP se montre donc toujours aussi confortable et appelle à être utilisée avec une prise en main de type palm grip, sous-entendu, avec la paume et les doigts posés sur la coque de la souris. Avec sa forme ergonomique, elle n’offre donc que peu de liberté et il faut bien prendre en compte ce point avant l’achat.

Bien évidemment, des différences notables font leur apparition, à commencer par les clics principaux qui nous paraissent légèrement plus fermes et donc plus réactifs. La molette, plus étroite, se pare d’un éclairage RGB et dispose maintenant de clics latéraux. Elle se montre aussi un peu plus discrète et offre un clic ferme et bien marqué.

Les coques latérales sont toujours recouvertes d’un plastique doux rainuré, très agréable. Celle de gauche accueille maintenant 4 boutons qui tombent sous le pouce. Augmentant les capacités de la souris, ils sont néanmoins parfois difficiles à bien discerner. On dispose également de deux boutons supplémentaires sur la gauche du clic principal, comme on pouvait retrouver sur la Kova AIMO.

Enfin, un dernier bouton prend place à la base de la tranche gauche. Il pourra être activé sans effort à l’aide du pouce, mais nécessitera un petit temps d’adaptation pour ne pas être actionné par erreur. Un ultime bouton est également installé à l’arrière de la molette alors qu’il était absent sur la Kone Pro.

Sous la souris, le capteur optique « Owl Eye » de 19 000 DPI est toujours de la partie et il est ici accompagné de 4 patins en PTFE. La connectique se limite, quant à elle, à un câble USB tressé d’environ 1,8 mètre. Ce dernier se montre toujours aussi léger et flexible, et il se fera vite oublier.

Avec 104 grammes sur la balance, la Kone XP n’est, en revanche, pas la souris la plus légère du moment. C’est presque 30 grammes de plus que la Kone Pro Air, qui elle était sans-fil et devait donc embarquer en plus une batterie. Gageons que tous les joueurs ne recherchent pas une souris ultra légère.

Terminons en abordant l’autre vraie particularité de ce nouveau modèle : son éclairage RGB. Roccat a toujours eu le chic pour « innover » sur ce domaine et la Kone XP ne fait pas exception. Dans cette livrée blanche, la coque supérieure translucide laisse apparaitre des rainures RGB du plus bel effet. Si cela a de l’importance pour vous, vous ne devriez pas être déçus.

Roccat a donc su parfaire une recette déjà excellente avec cette Roccat Kone XP. On profite ici d’une souris toujours aussi confortable et qui s’améliorer avec l’arrivée de très nombreux boutons, intelligemment placés. Cette nouveauté s’accompagne néanmoins d’une prise de masse non négligeable dont il faudra tenir compte.

Roccat Swarm toujours aussi complet

On se tourne encore et toujours vers le logiciel Roccat Swarm pour configurer en détail tous les aspects de la Kone XP. L’interface, toujours aussi austère et datée, reste néanmoins particulièrement complète et offre pléthore de réglages pour adapter la souris aux besoins de l’utilisateur.

La sensibilité du capteur optique peut être définie sur 5 paliers différents et le comportement du capteur pourra également être modifié. On retrouve également un réglage du double-clic et du debounce time. Le polling rate est également modifiable, mais on vous conseille de le laisser à 1000 Hz. D’autres options plus ou moins utiles sont également de la partie et font de Swarm un des pilotes les plus complets.

Avec tous ses boutons, la Kone XP pourra logiquement se montrer efficace pour de très nombreux usages. Comme toujours, le pilote offre la possibilité de réattribuer tous les boutons avec des touches du clavier, des raccourcis système ou encore des macros. La fonction Easy-Shift [+] permettant de dédoubler l’attribution des boutons est également de la partie.

Malgré le fait que Roccat mette particulièrement en avant l’éclairage RGB singulier de la Kone XP, les réglages sont finalement assez limités. Il faudra se contenter de 6 préréglages « animés » qui mettent évidemment en avant les capacités de l’éclairage intégré.

Pour finir, on rappelle que tous les réglages peuvent être sauvegardés dans des profils. Ces profils, enregistrables dans la mémoire interne de la souris, pourront également être activés en fonction du jeu ou de l’application en cours d’utilisation.

Les performances évidemment au rendez-vous

Le capteur optique qui équipe la Kone XP n’a plus grand-chose à prouver puisqu’il équipait déjà les Kone Pro. Il offre des performances exemplaires et sera techniquement capable de monter à une sensibilité de 19 000 DPI. De notre côté, il a été utilisé à un réglage classique de 800 DPI, aussi bien en jeu que pour de la bureautique.

La Kone XP se montre logiquement très performante et encaisse sans broncher les accélérations et les mouvements brusques. Pas de décrochages à déplorer et le suivi est tout à fait précis, permettant d’obtenir de bonnes sensations en jeu.

La souris est selon nous handicapée par son poids assez élevé, qui pourra déranger les habitués des modèles plus légers. De la même façon, sa forme, aussi ergonomique soit-elle, ne laisse pas beaucoup de liberté quant au placement de la main et sa bonne préhension dépendra des préférences de chacun.

Les différents clics et notamment les deux principaux sont tous globalement réactifs et permettent donc d’enchaîner les actions sans aucun problème. La Roccat Kone XP se positionne encore une fois comme une souris performante en tout point.

Prix et disponibilité de la souris Roccat Kone XP

La souris Roccat Kone XP est disponible au prix conseillé de 90 euros sur le site de Roccat, à la Fnac et chez d’autres partenaires.