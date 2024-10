Fujifilm améliore nettement l’un de ses meilleurs zoom en monture X

Fujifilm a annoncé une version améliorée d’un de ses objectifs en monture X les plus appréciés. Avec son XF 16-55mm F2.8 R LM WR II, le constructeur japonais dégaine un zoom encore plus compact et efficace.

Voici le nouveau 16-55mm F2.8 R LM WR II // Source : Fujifilm

Coup d’envoi prochain pour le nouvel objectif Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR II. Attendu en décembre à 1199 dollars, soit le même prix que son prédécesseur, ce nouvel objectif équivalent 24-84 mm représente pourtant une avancée notable pour celui qui reste l’un des meilleurs zoom standards de Fujifilm en monture X.

Pour aller plus loin

Objectifs photo : tout comprendre aux différentes optiques pour votre appareil photo

Par rapport au modèle initial du XF 16-55mm, cette nouvelle mouture parvient à faire coup double en étant à la fois plus compacte et plus légère. Il suffit de jeter un œil au cliché ci-dessous pour s’en rendre compte. L’ancienne version approche la taille traditionnelle d’un 24-70mm. La nouvelle est environ un tiers plus compacte, pour mieux s’aligner au format qu’on a en tête pour un objectif APS-C.

Plus de compacité, sans perte de qualité

Cette nouvelle version de l’optique de Fujifilm ne mégote pourtant pas sur la qualité. On y trouve notamment 16 éléments assemblés en 11 groupes, dont quatre éléments asphériques, trois lentilles ED et un élément Super ED. L’idée ? Minimiser autant que possible l’aberration chromatique, comme on l’attend d’un objectif haut de gamme.

Le nouveau modèle, à gauche, face à l’ancien modèle du XF 16-55 mm // Source : Fujifilm

Comme le souligne le site spécialisé DPReviews, ce nouvel objectif XF 16-55mm F2.8 R LM WR II est par ailleurs le premier à disposer d’un diaphragme à 11 lamelles en monture X. Il est aussi le premier à nous laisser décliquer la bague des ouvertures pour l’enregistrement de vidéos. De quoi permettre, en tout cas sur le papier, d’obtenir un résultat plus doux en évitant l’effet de scintillement qui pouvait se produire avec l’ancien objectif, doté d’un nombre de lamelles inférieur.

Notons par contre que le XF 16-55mm F2.8 R LM WR II n’accepte pas la même dimension de filtres que son prédécesseur. Format plus compact oblige, il troque le 77 mm pour une diagonale de 72 mm seulement. Un point à prendre en compte si vous aviez l’intention de réutiliser du matériel.