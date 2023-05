Le Spacetop veut réinventer l’ordinateur portable (avec un mal de tête)

Sightful, une start-up israélienne, a conçu le Spacetop, une alternative aux ordinateurs portables traditionnels. Le Spacetop est un dispositif de réalité mixte, équipé de deux lentilles fournissant une définition Full HD pour chaque œil, capable de créer un écran virtuel allant jusqu'à 100 pouces.

Depuis des années, le design de l’ordinateur portable est resté relativement inchangé. Un format pliable avec une charnière centrale, un écran de 10 à 17 pouces, un clavier, un touchpad, une webcam, des haut-parleurs… Puis, l’arrivée des formats hybrides, dotés de claviers détachables, et plus récemment d’écrans pliables, a ouvert la voie à une diversité de designs. Pourtant, une question demeure : l’ordinateur portable peut-il prendre une autre forme ?

Une start-up israélienne, Sightful, semble penser que oui. Elle a conçu le Spacetop, un produit qui vise à remplacer le traditionnel ordinateur portable par des lunettes de réalité mixte.

Le Spacetop : un nouvel horizon pour l’informatique portable ?

Alors, quelles sont les promesses du Spacetop ? Augmenter notre productivité, bien sûr ! Oui, vous avez bien lu. Plus besoin d’écran de 13 ou 15 pouces. Grâce à Spacetop, vous pouvez bénéficier d’un écran virtuel de 100 pouces. Ne vous emballez pas trop vite, il s’agit d’un écran virtuel et non d’un écran de cinéma personnel, même si l’idée peut séduire.

Techniquement, le Spacetop est composé de deux lentilles offrant une définition Full HD pour chaque œil, capables de créer un écran virtuel de 100 pouces, ou plusieurs écrans pour une taille maximale de 100 pouces.

Sur le plan des caractéristiques, ces lunettes, pesant environ 100 grammes, sont reliées à un clavier contenant le cœur de la machine. Ne vous emballez pas, il s’agit simplement de la fiche technique d’un smartphone. On y retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 865, 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, le Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, ainsi qu’un modem 5G. Quant à la batterie, elle offre une autonomie de « seulement » 5 heures.

L’expérience rappelle celle offerte par le dernier casque Oculus Quest Pro, dont les images de l’espace de travail ont été largement partagées. Cela est possible depuis des années sur les casques de VR, que cela soit ceux de HTC ou Meta Oculus.

Limites du Spacetop

Même si le Spacetop est autonome, sa configuration est très légère. Avec un système Android, ou une distribution GNU/Linux, il ne fera tourner que des programmes légers. Par contre, le Spacetop devrait offrir des applications pour se connecter via le cloud computing, que ce soit à son PC à distance, ou à des machines distantes, à l’instar de Shadow. C’est peut-être là que l’usage est le plus intéressant, mais cela nécessite une bonne connexion avec une faible latence et un débit suffisant.

Pour l’instant, le Spacetop n’est qu’un prototype qui sera vendu à 1000 personnes ou, selon votre point de vue, à 1 000 cobayes. Il reste donc encore perfectible. La véritable question est de savoir s’il offre un confort suffisant pour remplacer un PC portable plusieurs heures par jour, ou s’il peut remplacer un ordinateur en déplacement, sur un chantier par exemple. Avec la fiche technique de base, on peut aussi se demander si un smartphone ne suffirait pas à fournir des images aux lunettes. Pourquoi s’encombrer d’une seconde machine ?

Des doutes subsistent quant au confort visuel sur une longue durée, ainsi qu’aux performances de la machine. Avec cette fiche technique, une connexion à distance à un PC plus puissant est nécessaire… Même avec la 5G, cela limite l’utilisation du produit.

Le Spacetop remplacera-t-il l’ordinateur portable ? Nous avons des doutes. Cependant, nous attendons avec impatience de voir comment les premiers utilisateurs utiliseront ce produit innovant. En attendant, préparez votre antalgique préféré pour les maux de tête…

