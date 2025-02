Voici pourquoi le robot Neo Gamma est le futur de votre foyer

Fini les corvées ? Le Neo Gamma de 1X veut s’occuper de tout, et on vous dit comment.

Imaginez un assistant qui fait le café, plie votre linge et passe l’aspirateur pendant que vous regardez tranquillement votre série préférée.

Non, ce n’est pas un rêve, c’est le Neo Gamma, le dernier-né de l’entreprise norvégienne 1X. Ce robot humanoïde, dévoilé le 21 février 2025, promet de s’inviter dans nos foyers pour nous simplifier la vie.

Mais attention, on n’en est pas encore à le commander sur Amazon : pour l’instant, c’est un prototype qui va être testé dans quelques maisons chanceuses. Alors, à quoi ressemble ce futur colocataire high-tech ?

La maison avant tout

Là où Neo Gamma est différent, c’est dans son ambition. Pendant que d’autres boîtes comme Tesla ou Boston Dynamics envoient leurs robots trimer dans des usines, 1X mise tout sur le foyer. Une stratégie risquée, parce que les robots domestiques, c’est un peu le casse-tête de la tech.

À part les aspirateurs robots, aucun n’a vraiment réussi à squatter nos salons. Pourquoi ? Parce que pour vivre avec nous, un robot doit être utile, fiable, pas trop cher et surtout hyper sûr. Et ça, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Pour relever ce défi, 1X a mis le paquet sur l’intelligence artificielle. Le Neo Gamma embarque un système d’IA avancé qui lui permet de « voir » et de comprendre son environnement. Traduction : il devrait pouvoir éviter de marcher sur vos pantoufles ou de renverser la lampe du salon. Et si jamais il fait une bêtise ? Pas de panique, il peut être téléopéré. En gros, un humain peut prendre les commandes à distance, comme un joueur avec une manette de jeu vidéo. Pratique pour éviter les catastrophes pendant que le robot apprend les ficelles du métier.

L’IA et les humanoïdes : le duo gagnant ?

Un autre truc malin avec Neo Gamma, c’est son lien avec OpenAI, l’éditeur derrière ChatGPT. Oui, OpenAI est l’un des premiers à avoir investi dans 1X, et ça se ressent.

L’IA générative, celle qui sait discuter ou écrire des textes comme un humain, joue un rôle clé ici. Elle aide le robot à causer de manière naturelle et même à bouger avec un peu plus de grâce. Imaginez demander « Neo, fais-moi un café » et le voir répondre avec un petit hochement de tête amicale. Bon, on n’en est pas encore là, mais c’est l’idée.

Mais 1X ne s’arrête pas là. En janvier, ils ont racheté Kind Humanoid, une startup californienne, et ça a sans doute boosté le projet. Résultat : des vidéos sympas où Neo Gamma montre ce qu’il sait faire – du café aux corvées de lessive. Attention, ces démos sont des « concepts », pas une promesse que le robot est prêt à débarquer chez vous demain. Pour l’instant, on ne sait même pas combien de Neo Gamma sera fabriqué. Mystère et boule de gomme !

Et demain, alors ? Les robots comme Neo Gamma pourraient avoir un réel impact sur notre quotidien, surtout pour les seniors. Avec une population qui vieillit, des assistants humanoïdes pourraient aider les gens à rester autonomes plus longtemps. Mais avant ça, il y’a du boulot : baisser les prix, peaufiner la sécurité et s’assurer qu’ils ne cassent pas tout à la maison. En attendant, Neo Gamma reste une belle promesse – un pas vers un futur où les robots seront peut-être nos meilleurs colocataires.