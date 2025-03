Comment l’exosquelette Hypershell X peut vous aider à dépasser vos limites physiques ?

Est-il possible de surpasser les limites du corps humain ? Oui, à condition d’avoir une discipline de fer. Ou bien, plus simplement, en se dotant des bons outils. Et c’est précisément cette dernière solution que propose Hypershell avec ses exosquelettes dédiés aux activités en plein air.

Exosquelette Hypershell X // Source : Hypershell

Un vieux rêve de tout passionné de science-fiction est en passe de se réaliser : les exosquelettes sont aujourd’hui une réalité. Mais une réalité qui diffère un tantinet de l’imaginaire collectif, plus terre à terre, et qui se concentre majoritairement sur l’amélioration et la facilitation de la vie quotidienne. Exit donc les Robocop, Gundam et autres Space Marines : en 2025, si vous voulez vous équiper d’un exosquelette, c’est plutôt vers des sociétés comme Hypershell qu’il faudra vous tourner.

Depuis 2021, la société propose, en effet, des exosquelettes grand public destinés à soutenir et améliorer les performances du quotidien, en particulier pour les activités extérieures. Une gamme d’appareils légers, performants, bardés de technologies innovantes . Mieux, ils sont abordables, compte tenu de ce type de produit permettant à leurs utilisateurs de dépasser leurs limites.

Un travail payant, puisque leur dernier modèle en date, le Hypershell Carbon X, a remporté le prix de la Meilleure Innovation en Robotique au CES 2025.

L’Hypershell X, c’est quoi exactement ?

L’Hypershell X est ce que l’on appelle communément un exosquelette. Comme son nom le suggère, un exosquelette est un squelette extérieur (par opposition à un endosquelette) comme on peut en trouver chez la plupart des insectes, mollusques ou crustacés. Plus récemment, le terme a été adopté par les ingénieurs en biomécanique pour désigner une catégorie d’appareils destinés à assister et supporter l’activité physique humaine.

Dans la très grande majorité des cas, ces appareils mécaniques, parfois motorisés, viennent se fixer sur le corps de l’utilisateur (plus particulièrement au niveau des jambes ou des bras) pour prendre le relais des groupes musculaires. Les exosquelettes actuels sont utilisés dans une grande variété de cas, que ce soit pour pallier un problème physique, ou assister des personnes dont le travail est très exigeant sur le plan physique (industrie, armée, secours, etc).

Exosquelette Hypershell X // Source : Hypershell

Récemment, une nouvelle typologie d’utilisation a émergé avec l’apparition d’exosquelettes dédiés au loisir. Le but ? Améliorer les performances des utilisateurs dans les activités de plein air comme la randonnée, le trek, le vélo, le ski ou encore lé course à pied. C’est à cette dernière catégorie qu’appartient le Hypershell X, un exosquelette motorisé ultra-léger capable de vous accompagner dans vos activités physiques pour alléger l’effort, et vous permettre de dépasser vos limites.

Léger, puissant et endurant : découvrez les principaux atouts du Hypershell X

Conçu à l’aide des dernières avancées technologiques en matière de robotique et d’intelligence artificielle, le Hypershell X a pour vocation d’offrir à ses utilisateurs un rapport effort performance incomparable. Pour arriver à ce résultat, Hypershell a misé sur plusieurs facteurs.

Pour commencer, le constructeur a misé sur une structure tout en légèreté à base de carbone et d’aluminium aéronautique. Sans la batterie ni le kit AeroFlex, les modèles Hypershell Go X et Pro X affichent ainsi un poids de 2 kg tandis que le Hypershell Carbon X descend à 1,8 kg. Un poids presque anecdotique qui, associé à un encombrement réduit à son strict minimum, fait que l’on oublie presque sa présence une fois qu’il est installé. Pour ne rien gâcher, le constructeur pensé son exosquelette pour tous les types de morphologie. Le Hypershell X est simple à installer grâce à un astucieux système de sangle ajustable et hautement adaptatif.

Pour accompagner ce châssis, et fournir tout le support nécessaire aux utilisateurs, Hypershell a particulièrement travaillé le système de motorisation installé sur son exosquelette. Avec une puissance maximale de 800W, le système Hypershell E-assists permet d’obtenir un gain de puissance dans les jambes de l’ordre de 40 % tout en réduisant l’effort physique de 30 %. Ce qui permet, par exemple, d’atteindre une vitesse de croisière, en marchant, d’environ 20 km/h.

Les capacités offertes par la motorisation de l’Hypershell X ne s’arrêtent pas là puisque cet exosquelette offre aussi un décalage de poids de 30 kg. Concrètement, cela signifie que l’Hypershell X vous aide à lutter contre les effets de la gravité, pour faciliter l’accomplissement de nombreuses tâches. Ces performances sont permises par le MotionEngine, un algorithme qui utilise l’IA pour adapter le fonctionnement des moteurs à chaque type de mouvement ou d’activité accomplie par l’utilisateur.

Dernier point sur lequel a misé à Hypershell : l’endurance. Le modèle de base de la gamme, le Hypershell Go X offre ainsi jusqu’à 15 km d’autonomie tandis que les modèles Hypershell Pro X et Carbon X poussent cette dernière jusqu’à 17,5 km sans recharge. De quoi vous permettre d’effectuer des randonnées en haute montagne l’esprit tranquille.

Hypershell X : le premier exosquelette taillé pour la vie au grand air

Au-delà de leurs performances, les exosquelettes de la gamme Hypershell X se démarquent avant tout par leur capacité à opérer au grand air, y compris dans des conditions extrêmes. Le Hypershell Go X peut ainsi fonctionner jusqu’à -10 degrés, tandis que les Pro X et Carbon X peuvent de leur côté pousser jusqu’à -20 degrés.

Exosquelette Hypershell X // Source : Hypershell

Toute la gamme peut aussi se targuer d’une certification IP54 qui garantit la résistance de chaque appareil à la poussière, aux projections d’eau et à l’humidité, et certifie leur efficacité en milieu extérieur.

Cette capacité à opérer au grand air constitue l’un des atouts majeurs des produits créés par Hypershell. Et le grand public ne s’y est pas trompé : de nombreux utilisateurs ont ainsi partagé leur histoire avec la marque et témoigné de la manière dont les différents modèles de la gamme ont pu changer leur quotidien.

C’est le cas de cet utilisateur qui utilise l’Hypershell X lors de ses randonnées à ski en haute montagne pour faciliter la montée vers les sommets et conserver de la fraîcheur pour les descentes. À l’opposée du spectre, l’un des premiers supports d’Hypershell sur Kickstarter se sert de l’appareil dans sa vie de tous les jours pour faciliter son travail. Employé de supermarché responsable de la récupération et du rangement des caddies, il se sert de l’Hypershell X pour conserver son énergie tout au long de la journée et accompagner les presque 20 000 pas qu’il fait chaque jour.

La gamme Hypershell X est d’ores et déjà disponible et compte à l’heure actuelle trois appareils :