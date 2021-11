AliExpress : il vous reste 24 heures pour profiter des meilleures affaires du Single Day

Depuis hier, AliExpress casse les prix des produits tech’ à l’occasion du Single Day. Mais pas de panique si vous pensez avoir raté les meilleures affaires : le géant de l’e-commerce vous offre 24 heures supplémentaires pour réaliser de belles économies.

Avec le Festival du 11.11, les bons plans se multiplient chez AliExpress. Cependant, il vous reste moins de 24 heures pour profiter des grosses réductions sur les meilleurs smartphones et objets connectés du moment. Une dernière occasion de récupérer par exemple les Apple AirPods Pro à 169 euros au lieu de 209 euros.

Pour vous faire gagner du temps et éviter de perdre de précieuses minutes sur les nombreuses pages du site, nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes du Single Day.

Le Xiaomi Poco M4 Pro à 179,90 euros au lieu de 199,90 euros

Malin, Xiaomi a décidé de lancer son Poco M4 Pro en même temps que les Single Day d’AliExpress. Ce nouveau smartphone “de milieu de gamme au prix de l’entrée de gamme” est sans conteste l’une des meilleures affaires de ce jour.

Les smartphones de la gamme Poco ont toujours visé le bon rapport qualité-prix. Cette quatrième itération est dans la droite lignée de ses prédécesseurs puisqu’il embarque un bel écran LCD de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une puce Dimensity 810 (compatible 5G), une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 33 W et un double capteur photo (50 mégapixels pour le principal, 8 mégapixels pour l’ultra grand-angle).

Bref, une belle fiche technique à un prix plancher. Alors que ce genre de smartphone sont généralement proposés aux alentours de 250 euros, pour son lancement, le Poco M4 Pro est proposé à 179,90 euros dans sa version 4/64 Go avec le code SDFRN069.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE à 254 euros au lieu de 299 euros

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE mise sur une esthétique toute en courbe, avec des bords et des angles arrondis. Son écran de 6,55 pouces est marqué par un poinçon en haut à gauche qui abrite une caméra selfie de 20 mégapixels. Sa dalle AMOLED offre une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour la photo, le 11 lite 5G NE intègre trois caméras dans son module dorsal. On trouve notamment une caméra principale de 64 mégapixels (f/ 1,79), une ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et un objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4). Enfin, sous le capot, on trouve un récent Snapdragon 778G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration amplement suffisante pour naviguer et jouer sans ralentissement.

Le Xiaomi 11 lite 5G NE est vendu 254 euros chez AliExpress contre 299 euros grâce au code promo 11AE45.

Les Apple AirPods Pro à 169 euros au lieu de 209 euros

Les AirPods Pro jouissent d’un design qui les rends agréables à porter au quotidien. Leur tige est suffisamment petite pour ne pas gêner et les oreillettes intègrent un embout en silicone confortable. Ces écouteurs sont semi-intra-auriculaires, ce qui offre une bonne isolation passive.

Ce sont également les premiers écouteurs d’Apple à intégrer la réduction de bruit active. Le résultat est assez impressionnant avec un bon isolement sonore. Quant à la qualité audio, elle est également au rendez-vous, d’autant plus avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos.

Ces écouteurs s’inscrivent parfaitement dans l’écosystème d’Apple puisqu’ils profitent de fonctions exclusives, comme l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles ou le mode transparence pour entendre les bruits qui vous entourent. Quant à l’autonomie, on peut compter sur une endurance estimée à 24 heures avec le boîtier.

Les Apple AirPods Pro sont facturés 169 euros au lieu de 209 euros chez AliExpress avec les codes FRAPPLE40 ou SDFRN067.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 à 884 euros au lieu de 1 029 euros

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 reprend globalement le même design que son prédécesseur, avec de meilleures finitions, autant sur la finesse des bordures de l’écran pliable interne que sur la taille de l’écran externe qui passe de 1,1 pouce à 1,9 pouce pour faciliter l’usage, mais aussi offrir de nouvelles fonctionnalités. La dalle interne AMOLED de 6,7 pouces offre une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif.

Côté puissance, le Z Flip 3 embarque un Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. Une configuration qui permet aisément aux utilisateurs et utilisatrices de faire tout ce dont ils ont besoin au quotidien, en passant de la navigation web jusqu’aux jeux 3D. La batterie grimpe à 3 300 mAh, avec une compatibilité charge rapide de 15 W. Pour la photographie, il mise sur un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 affiche un prix de 884 euros au lieu de 1 029 euros avec le code promo FRSAM100.

Le Dreame V11 à 174 euros au lieu de 257 euros

Le Dreame V11 est un aspirateur-balai avec une fiche technique premium. Outre son aspiration puissante, son système de filtration à cinq filtres est très efficace pour empêcher la dispersion de la poussière lors du ménage.

Le Dreame V11 possède une autonomie de 90 minutes d’utilisation d’affilée avant de nécessiter une recharge. Son poids de 3,9 kg le rend suffisamment léger pour que le ménage ne soit pas inconfortable. De nombreux accessoires, tels qu’une brosse à rouleau, une brosse pour tissu ou encore un suceur plat sont de la partie.

Dans le cadre du Single Day, le Dreame V11 tombe à 174 euros contre 257 euros habituellement. Il suffit d’appliquer le code promo FRDR52.