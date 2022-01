BlackBerry n’est pas mort, encore des choses à attendre en 2022

Si les services de BlackBerry sont coupés depuis le 4 janvier pour de nombreux anciens modèles, la marque n'est pas encore morte. OnwardMobility, qui pilote la création d'un nouveau smartphone 5G BlackBerry destiné au monde de l'entreprise, a annoncé que ce projet était toujours en cours.

Blackberry n’est pas mort, enfin pas tout à fait. Dans un communiqué partagé le 6 janvier dernier, le groupe américain OnwardMobility, qui développe sous licence un nouveau smartphone BlackBerry 5G sécurisé, voué aux professionnels et aux entreprises, a assuré que cet appareil était toujours dans les cartons. Ce nouveau smartphone, qui pourrait être le dernier de BlackBerry au regard de sa gestation difficile, devrait bel et bien se concrétiser en 2022.

« À tous ceux qui ont patiemment attendu des nouvelles d’OnwardMobility, nous sommes humblement conscients que nous vous devons une certaine forme de communication en ce début de 2022 », explique le groupe qui devait initialement lancer ce nouveau modèle sur le premier semestre 2022. « Bien que nous ayons rencontré divers retards qui nous ont empêchés de livrer [l’appareil] en 2021, nous fournirons des informations plus régulières à partir de ce mois-ci. Elles clarifieront et répondront à beaucoup de vos questions sur le smartphone d’entreprise 5G ultra-sécurisé (toujours avec un clavier !) que nous mettons sur le marché », lit-on plus loin.

Un nouveau smartphone BlackBerry (avec un clavier !)

Comme le précise OnwardMobility, avec une pointe d’espièglerie, ce nouveau modèle sera bien équipé d’un clavier physique, signe distinctif de nombreux appareils BlackBerry… et qui s’avère indispensable pour certains utilisateurs. Ce nouveau smartphone 5G BlackBerry, dont on ignore pratiquement tout, arrivera quoi qu’il en soit dans un contexte particulier. En toute fin d’année 2021, on apprenait en effet que la marque mettrait fin le 4 janvier 2022 à la maintenance de son système d’exploitation. Cette décision a eu pour conséquence directe de rendre complètement obsolètes de nombreux appareils estampillés BlackBerry.

« Contrairement à la croyance populaire, nous ne sommes pas morts » assure néanmoins OnwardMobility, qui indique être bientôt prêt à en dire plus aux médias. « Aux médias : nous serons bientôt prêts à vous transmettre des nouvelles et à vous parler, et nous nous en réjouissons », assure la marque sans toutefois donner un quelconque rendez-vous précis à la presse.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.