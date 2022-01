Vente flash : le Redmi Note 11 est déjà à prix réduit pour moins de 48h

Redmi renforce son statut de champion du milieu de gamme avec sa nouvelle série Redmi Note 11. Des appareils au rapport qualité-prix maîtrisé, dont le fleuron profite déjà d’un prix réduit chez AliExpress.

Comme tous les ans, Redmi renouvelle sa collection de smartphones afin de conserver sa position privilégiée sur le marché des téléphones abordables et performants. Et une fois de plus, le constructeur mise sur un rapport qualité-prix audacieux pour faire de ses Redmi Note 11 des incontournables de 2022.

Il faut dire que Redmi offre à ses 4 nouveaux smartphones une fiche technique bien pensée pour un tarif accessible. Nul besoin de se précipiter vers le modèle entrée de gamme pour ne pas se ruiner puisque le Redmi Note 11 bénéficie déjà d’une réduction chez AliExpress pour son lancement. Il est ainsi proposé à 170 euros au lieu de 199 euros à l’aide du code FRMI20. Mais dépêchez-vous, le nombre d’appareils en stock est limité, tout comme la durée de ce bon plan.

Un smartphone qui donne le rythme en 2022

Deux jours après son annonce officielle, le Redmi Note 11 débarque dans nos vertes contrées. Au regard de sa fiche technique, le constat est là : le Redmi Note 11 donne le ton en matière de smartphone milieu de gamme pour 2022.

Il ne manque pas de caractéristiques intéressantes. Il profite d’un beau design avec des bords anguleux et des coins arrondis. Son écran AMOLED de 6,43 pouces offre une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’avantage d’une telle technologie est sans conteste la profondeur des contrastes et l’excellente luminosité qui permet au Redmi Note 11 d’offrir une expérience de visionnage agréable et fluide.

Au dos se glisse un module photo fort de 4 capteurs, dont une caméra principale de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le téléphone fait preuve d’une véritable polyvalence en matière de photographie, avec des clichés nets et détaillés. D’autant qu’il compte également sur un capteur macro et un autre de profondeur pour donner un peu d’originalité à vos photos.

De bonnes performances dans un usage quotidien

Le Redmi Note 11 assure des performances dignes d’un bon smartphone milieu de gamme. Sa puce Snapdragon 680 couplée à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage lui permet de vous accompagner dans toutes les tâches quotidiennes sans le moindre ralentissement. Il est même capable de faire tourner quelques jeux à condition qu’ils ne soient pas trop gourmands.

L’autonomie n’est pas en reste puisque le Redmi Note 11 s’appuie sur une imposante batterie de 5 000 mAh. Autant dire qu’il promet une endurance de deux jours avec un usage normal. D’autant qu’il jouit de la charge rapide 33 W, ce qui lui permet de récupérer ses pourcentages très rapidement.

Un prix cassé pour bien démarrer

Pour célébrer le lancement de cette nouvelle génération de Redmi, AliExpress dégaine une promotion sous la forme d’un code FRMI20 ainsi que d’un coupon vendeur.

Cela signifie que le Redmi Note 11 tombe à 170 euros chez AliExpress au lieu de 199 euros. Dans sa version 4+128 Go, il dégringole à 207 euros au lieu de 236 euros. Enfin, la mouture 6+128 Go affiche un tarif de 229 euros au lieu de 258 euros. Une belle réduction qui disparaîtra le 30 janvier prochain.

Ultime avantage, le Redmi Note 11 est envoyé depuis un entrepôt français. Vous n’aurez qu’à patienter une semaine avant de recevoir votre nouveau smartphone dans votre boîte aux lettres.