Wiko : attention aux SMS surtaxés envoyés à votre insu

Que se passe-t-il avec ce téléphone Wiko ? Des SMS surtaxés sont envoyés automatiquement, les frais atterrissent sur les factures des opérateurs mobiles. Ce qui semble être un fait divers pourrait être une arnaque de grande ampleur.

Ce qui semble être un fait divers n’en est peut-être pas un : un utilisateur de Wiko a partagé son histoire sur Twitter. Il s’est aperçu, en consultant le suivi consommation de son forfait mobile, que plusieurs SMS surtaxés apparaissaient sur ses factures.

Je vous avais dit que mon tél @WikoMobile envoyait tout seul des SMS surtaxés au 61071 ?

Ben après un recommandé, et tout en contestant pour la forme en être en quoi que ce soit responsable (LOL), #Wiko m'a remboursé les sommes…

Ce qui ne m'a même pas remboursé le recommandé 😖 pic.twitter.com/fuEzzMq8Dg — 🕉 Swâmi Petaramesh ⛱ 💉💉💉💉 (@petaramesh) April 28, 2022

Les SMS surtaxés sont envoyés par un téléphone basique, on parle ici d’un Wiko F100. Ce téléphone est ce que l’on appelle un featured-phone, il n’a que des fonctions basiques (téléphone, SMS, appels), etc.). Il est vendu à moins de 20 euros, surtout en grandes surfaces. On le trouve d’ailleurs à 13 euros sur le site de Carrefour.fr.

Le téléphone qui t’arnaque

Sur des sites comme Signal-arnaques, on s’aperçoit que les plaintes similaires sont nombreuses et décrivent un scénario très similaire. Il s’agit à chaque fois de SMS surtaxés envoyés automatiquement au 61071. Le problème provient du même téléphone, le Wiko F100 ou Logicom. Ces deux téléphones sont strictement similaires… Il s’agirait d’un programme directement présent dans le logiciel de ces appareils.

Wiko semble être au courant du problème et ne rechigne pas à rembourser ceux qui se plaignent. Problème : le remboursement émis est plus bas que le coût de la lettre recommandée envoyée.

En gros j'en ai eu pour 7,96€ de courrier pour 6,65€ de remboursement.

Une victoire à la Pyrrhus 😩 pic.twitter.com/JYlvdKAHan — 🕉 Swâmi Petaramesh ⛱ 💉💉💉💉 (@petaramesh) April 28, 2022

En outre, selon l’utilisateur (Swâmi Petaramesh sur Twitter), la marque nie être responsable de ce problème.

Nous avons contacté Wiko pour avoir leur point de vue sur ce problème qui touche beaucoup d’utilisateurs. Le constructeur a-t-il connaissance d’un programme ponctionnant automatiquement de l’argent sur les factures des forfaits mobiles ? Malheureusement, ce type d’appareils n’a pas de fonction OTA pour être mis à jour à distance. Il ne sera pas simple de stopper le mécanisme… à moins d’activer des options de blocage directement chez votre opérateur mobile.

