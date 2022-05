RED Deal : obtenez le Redmi Note 11S gratuitement avec ce forfait 100 Go

Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau RED Deal et donc, nouveau smartphone offert. Durant les sept prochains jours, l’opérateur vous propose d’obtenir gratuitement le Redmi Note 11S en souscrivant son forfait 100 Go.

Semaine après semaine, RED renouvelle son RED Deal, une offre comprenant un forfait riche en data et un smartphone flambant neuf pour aller avec. Mieux, l’opérateur ne se contente pas de proposer une ristourne sur le terminal, il l’offre.

Cette semaine par exemple, RED met à l’honneur son forfait 100 Go en le combinant avec le Redmi Note 11S, offert pour l’occasion. Un smartphone milieu de gamme plus qu’honnête, doté d’un très bon capteur photo, et habituellement facturé à 279 euros. Que propose ce Redmi Note 11S et comment profiter de cette offre exceptionnelle ? On vous explique tout sur les tenants et aboutissants du RED Deal de la semaine.

Design, capteur photo, performances : quels sont les atouts du Redmi Note 11S ?

Grand frère du Redmi Note 11, que nous avons testé et approuvé en lui octroyant un très bon 8/10, le Redmi Note 11S partage beaucoup de caractéristiques avec son cadet. À commencer par une plastique et une ergonomie assez agréable pour un smartphone de cette taille (6,47 pouces tout de même).

Il demeure relativement fin et léger avec un peu plus de 8 mm d’épaisseur et 179 grammes au compteur. La façade avant abrite une belle dalle AMOLED de 6,47 pouces d’une définition de 1080 par 2400 pixels et dispose surtout d’un joli taux de rafraîchissement à 90 Hz. À cela s’ajoute un revêtement en verre Gorilla Glass 3 et une certification IP53. L’assurance d’être protégé contre l’accumulation de poussière et les éclaboussures.

Côté performance, le Redmi Note 11S s’appuie sur un SoC MediaTek Helios G96 et 6 Go de RAM qui lui permettent de proposer une belle fluidité de navigation, et des prestations tout à fait honnêtes dans la plupart des domaines, même s’il faudra rester modeste pour tout ce qui touche au jeu.

Il se démarque aussi par une excellente autonomie qui repose à la fois sur une batterie 5 000 mAh et une charge rapide 33W — avec un bloc secteur fourni directement dans la boîte. Un couple qui permet à cet appareil de récupérer ses 100% de batterie en une grosse heure, ce qui représente une belle performance.

Dernier avantage et non des moindres : le bloc photo. Pour l’occasion, Xiaomi a opté pour un quadruple capteur reposant sur un capteur principal de 108 mégapixels et d’un système optique et ouvrant à f/1,9. Un module permettant d’obtenir de très jolis clichés, avec un bon rendu des couleurs et un contraste marqué. Le reste du bloc est constitué d’un capteur ultra grand-angle 8 mégapixels, d’un capteur macro et d’un capteur de profondeur, l’un comme l’autre à 2 mégapixels.

Comment bénéficier du Redmi Note 11S gratuitement ?

Pour vous offrir ce smartphone sans rien débourser, rien de bien compliqué. Il vous suffit de souscrire pendant deux ans l’offre 100 Go proposée actuellement, et pour les sept prochains jours, par RED. Ce faisant, l’opérateur vous offrira sans autre contrepartie le Redmi Note 11S, proposé à 279 euros sur sa boutique.

Pour vous faciliter la vie, RED s’occupe de toutes les démarches si vous souhaitez les rejoindre. Au moment de l’inscription, il faut simplement opter pour la conservation du numéro, puis fournir votre code RIO (obtenu en composant le 3179). RED se chargera ensuite de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur et d’ouvrir votre nouvelle ligne pour que la transition se fasse sans anicroches.

Que propose le forfait 100 Go de RED ?

Avec son forfait 100 Go, RED vous propose un forfait qui va à l’essentiel, et dispose de nombreux avantages, dont celui de vous permettre d’obtenir le Redmi Note 11S sans débourser un centime. Chaque mois, vous bénéficierez ainsi de prestations telles que :

100 Go d’internet mobile en 3G ou 4G sur le territoire français métropolitain et 15 Go supplémentaires utilisables lors de vos déplacements dans l’UE, les DOM, la Suisse ou Andorre ;

les appels illimités vers les mobiles et les fixes en France, en Amérique du Nord et dans les DOM (hors Mayotte), ainsi que des appels vers les fixes dans 52 destinations. SMS et MMS sont pour leur part limités à 200 destinataires différents par mois ;

des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine depuis l’UE, les DOM, la Suisse et Andorre.

Le forfait 100 Go de RED est actuellement proposé à 15 euros par mois avec un engagement de deux ans, et vous devrez simplement débourser 1 euro à la souscription afin d’obtenir votre nouvelle carte SIM.