Le Galaxy Z Fold 4 serait capable de battre le S22 Ultra en zoom x3

Samsung améliorerait cette année la partie photo de son Galaxy Z Fold 4. Ce dernier disposerait notamment d'un meilleur téléobjectif, capable de surclasser celui du Galaxy S22 Ultra en zoom x3.

Pour rester leader sur le marché du smartphone pliant alors que de nombreux autres constructeurs souhaitent s’y investir en 2022, Samsung peaufinerait les capacités de son Galaxy Z Fold 4 en photo. Attendu plus tard cette année, l’appareil embarquerait d’après Ice Universe un capteur principal de 50 Mpx, un module ultra grand-angle de 12 Mpx et enfin un zoom optique x3 avec un capteur de 12 Mpx.

Selon le leaker, ce zoom x3 serait le meilleur jamais installé par Samsung sur un smartphone : il serait notamment capable de battre ce que propose le S22 Ultra au même niveau de grossissement. Notons néanmoins qu’avec son zoom x10, le S22 Ultra resterait loin devant en termes de grossissement total.

Une recherche d’équilibre… pour éviter d’alourdir l’appareil

Pour rappel, l’actuel Galaxy Z Fold 3 se contente d’un volet photo plus modeste, avec un objectif grand-angle de 12 Mpx, un module ultra grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif avec zoom x2 de 12 Mpx lui aussi. Samsung réussirait donc bien à peaufiner cet ensemble avec un capteur principal plus costaud et un meilleur zoom, mais l’on resterait tout de même assez loin de ce que l’on trouve sur d’autres flagships, notamment en ce qui concerne le module photo principal.

Samsung's strongest 3x camera ever, stronger than the S22 Ultra. — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Il s’agirait d’un parti pris de Samsung. Le géant coréen souhaiterait avant tout privilégier la finesse et la légèreté sur ses modèles pliants, pour qu’ils restent faciles à utiliser et pratiques. Le constructeur se focaliserait donc plutôt sur les optimisations logicielles qui permettront de tirer le meilleur parti possible des capteurs installés sur son futur Galaxy Z Fold 4.

Pour le reste, l’appareil ne devrait pas dépasser les 260 grammes selon Ice Universe. Il miserait sur des écrans interne et externe légèrement plus larges et sur un Snapdragon 8 Gen 1. Un emplacement dédié au stylet S Pen serait également d’actualité. Le lancement du Z Fold 4 est quant à lui pressenti quelque part en août.

