Le fondateur des montres Pebble prêt à créer son propre smartphone Android

Le panorama actuel du marché du smartphone n'offre plus beaucoup d'alternatives pour les personnes qui souhaiteraient conserver un format d'écran "réduit". Et c'est ce problème précis que souhaite mettre en avant le co-fondateur de la Pebble, Eric Migicovsky.

Une certaine catégorie de smartphone a été laissée à l’abandon ces dernières années. C’est en tout cas ce que pense d’Eric Migicovsky, co-fondateur de la marque de montres Pebble, qui a cessé ses activités en 2016 après avoir été partiellement rachetée par Fitbit, lui-même récemment acquis par Google en 2021.

Cet ingénieur-entrepreneur a fait part de son mécontentement à l’idée de voir disparaître les smartphones Android « compacts » et a même annoncé qu’il serait lui-même prêt à en créer un si personne ne s’y attelle.

Un format délaissé par les constructeurs

Eric Migicovsky n’a, à l’heure actuelle, aucun véritable « plan » pour créer ce smartphone qu’il ambitionne tant. Il a tout de même pris le temps de créer une page web dédiée intitulée smallandroidphone.com où il explique son idée et ses envies pour mesurer l’attrait des consommateurs. Il y explique notamment que, pour lui, les smartphones qui tiennent bien dans la poche tout en étant plus légers et faciles à utiliser d’une seule main sont de bien meilleurs appareils et que davantage de marques devraient en proposer. Selon ses dires, les inconvénients habituels de ce type de format, à savoir la taille de l’écran et l’autonomie, sont moins bien moins problématiques qu’avoir un smartphone trop grand avec soi.

It’s time to take matters into our own hands. If we can get enough small Android phone fans to sign up at https://t.co/w1enITjlux maybe…just maybe someone at Google or another OEM will listen. pic.twitter.com/rqKPgmmaCk — Eric Migicovsky (@ericmigi) May 17, 2022

Ses motivations semblent être dues au fait qu’aucun constructeur ne paraît avoir l’ambition de se lancer dans la conception d’un nouveau smartphone compact dans un avenir proche. L’homme d’affaires californien souhaiterait donc faire « pression » sur l’industrie pour susciter une « renaissance » des smartphones compacts, car il est vrai qu’aujourd’hui, les smartphones petit format sont quelque peu en voie de disparition.

Compact, mais pas diminué pour autant

Selon certains analystes, Apple ne conserverait pas son modèle mini dans son line-up en fin d’année avec l’iPhone 14 et proposerait à la place un tout nouvel iPhone 14 Max au côté de son iPhone 14 classique, et aussi grand qu’un iPhone Pro Max. De l’autre côté, la seule tentative récente d’un constructeur Android en dessous de 6 pouces avec un SoC haut de gamme a été celle d’Asus avec son Zenfone 8 et ses 5,9 pouces de diagonale. Le choix dans cette catégorie de smartphones Android se limite donc à un seul modèle, la faute à des consommateurs qui plébiscitent désormais des modèles plus grands.

D’après lui, le smartphone Android compact idéal doit comporter certains éléments essentiels : un écran OLED 1080p de 5,4 pouces, un logiciel Android stock et deux caméras arrière (un grand angle et un ultra grand-angle) avec des performances en faible luminosité qui seraient au moins du niveau de ce que sait faire un Pixel 5. Il souhaiterait également y voir figurer une caméra frontale en poinçon, un SoC Snapdragon de série 8, 128 ou 256 de stockage de stockage, 8 Go de RAM et une compatibilité NFC. Il liste également des fonctionnalités supplémentaires qu’il serait bon de retrouver comme une certification IP68 pour la résistance à l’eau, un bouton physique pour passer du mode silencieux au mode sonnerie ou encore la recharge sans-fil.

Sa requête a tout de même obtenu plus de 10 000 réponses à l’heure actuelle, ce qui prouve qu’il existe un petit intérêt pour ce type d’appareil. Migicovsky évaluerait le prix d’un tel smartphone entre 700 et 800 dollars, en avançant le fait que les consommateurs devront être prêts à payer ce montant puisqu’il n’existe à l’heure actuelle aucune réelle alternative. Il sera intéressant de voir comment évoluera ce projet à l’avenir et s’il finira par se concrétiser. En tout cas, il aura au moins le mérite de faire réfléchir les constructeurs sur leur offre actuelle.

