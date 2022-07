Pixel 6 : l’as de la photo est en promo chez RED

Exemple même du photophone réussi, le Pixel 6 ne souffre que de menus défauts. Son prix en est un, mais il est désormais possible de profiter du fleuron de Google à un tarif réduit chez RED.

Arrivé en fin d’année dernière, le Pixel 6 reste aujourd’hui l’un des meilleurs photophones du marché. Une excellence, assurée par la configuration de son module arrière, sa fluidité, son autonomie et Android 12, qui lui a permis de décrocher un 9/10 dans nos colonnes.

De petits défauts l’ont certes empêché d’avoir la note maximale, comme un poids un peu élevé ou une charge un brin lente. S’il est difficile de les corriger, RED s’est en revanche chargé de faire disparaître son principal point noir : son prix. Habituellement vendu 650 euros, le Pixel 6 tombe à 549 euros chez l’opérateur. Et ce n’est pas le seul smartphone à profiter d’un tarif réduit chez RED.

Vous avez demandé le photophone idéal ?

Envie de faire de très bonnes photos avec son smartphone sans dépenser plus de 1 000 euros ? Le Pixel 6 répond aisément à cette problématique. Il embarque un double appareil dorsal avec un objectif grand-angle de 50 mégapixels d’un côté et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (angle de prise de vue de 114°) de l’autre.

Un duo qui permet de réaliser de véritables prouesses photographiques. Les clichés sont correctement exposés, détaillés, et ce aussi bien de jour comme de nuit. Les couleurs sont très bien retranscrites, sans pour autant les exagérer.

Le Pixel 6 tranche avec la génération précédente au niveau de son design. Les dimensions compactes propres à la gamme disparaissent puisque l’écran du Pixel 6 passe à 6,4 pouces. Une dalle AMOLED qui offre une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Là encore, la photo n’est pas en reste, car la caméra selfie de 8 mégapixels qui loge en haut de l’écran capture de superbes clichés.

Autre nouveauté propre à cette génération : le processeur. Eh oui, il s’agit de la première cuvée de Pixel à embarquer un processeur fabriqué par Google, le Google Tensor. Cette puce accélère l’expérience photo grâce à l’intelligence artificielle. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une configuration capable d’encaisser les usages du quotidien sans accroc.

D’autant que, grâce à l’interface Pixel Experience, le Pixel 6 propose la meilleure version d’Android 12. Elle est agréable à l’œil et offre une très bonne ergonomie, à l’aide de fonctions comme le mode « une main » qui permet de faire glisser le haut de l’écran vers le bas en un geste.

Pour l’autonomie, le Pixel 6 peut tenir plus d’une journée grâce à sa batterie de 4 614 mAh compatible avec la recharge rapide de 30 W.

On vous le disait, le Pixel 6 affiche en temps normal un prix aux alentours de 650 euros. Cela dit, RED fait chuter la facture à 549 euros via une remise immédiate de 100 euros. Une bonne affaire qui ne nécessite pas de prendre un forfait mobile en complément.

Les autres bons plans de RED

Cet été, le Google Pixel 6 n’est pas le seul téléphone à profiter d’une remise chez RED. En ce moment, on compte 38 appareils à prix réduit. L’opérateur va même jusqu’à offrir un Redmi Note 10 Pro en marge d’un forfait mobile 100 Go, dans le cadre de son RED Deal. Une offre à 15 euros par mois, avec engagement de 2 ans, qui permet de profiter d’un bon smartphone milieu de gamme sans débourser un centime supplémentaire.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures affaires.

Le Xiaomi 12 5G à 749 euros

Contrairement au Pixel 6 le Xiaomi 12 5G peut se targuer d’être un smartphone compact, avec son écran de 6,28 pouces. Il plaira donc aux usagers qui ne veulent pas être encombrés par leur smartphone. Au dos, trois caméras : une principale de 50 mégapixels, une ultra grand-angle de 13 mégapixels et une macro de 5 mégapixels.

Bien entendu, petite taille ne signifie pas écran au rabais. Sa dalle AMOLED au ratio 20:9 et à la définition de 2400 par 1080 pixels est superbe et bien calibrée. Elle bénéficie même d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’affichage se révèle fluide, même lorsque vous naviguez entre plusieurs applications.

Au niveau de la fiche technique, on note la présence d’un SoC Snapdragon 8 Gen 1. Ce processeur, dernier-né de Qualcomm, est la coqueluche des téléphones très haut de gamme. Il permet au Xiaomi 12 de faire tourner les jeux 3D avec les paramètres graphiques au maximum sans le moindre problème. De plus, on trouve également 128 Go de stockage et 8 Go de RAM.

Le tout est alimenté par une batterie de 4 500 mAh. Celle-ci peut passer de 30 à 100 % de batterie en trente minutes environ grâce à la charge filaire de 67 W.

Ce n’est pas moins de 150 euros de remises qu’applique RED sur le Xiaomi 12. Il affiche donc un tarif de 749 euros au lieu de 899 euros.

Le Samsung Galaxy A52s 5G à 359 euros

Le Samsung Galaxy A52s 5G reprend le très bon design du Galaxy A52 classique, avec une coque colorée, en plastique avec des contours métallisés assortis. L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces offre une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme toujours avec Samsung, le calibrage est impeccable.

Le module photo reste aussi semblable à celui du Galaxy A52 puisqu’il se compose de 4 caméras, dont une principale de 64 mégapixels.

Finalement, la grande différence avec son prédécesseur réside dans sa fiche technique. Le Galaxy A52s 5G intègre une puce Snapdragon 778G, 40 % plus puissante et 83 % de plus efficace sur la dimension graphique que celle du Galaxy A52 classique. L’usage est donc fluide, aussi bien dans les tâches basiques que dans les jeux gourmands.

Vendu habituellement à 399 euros, le Samsung Galaxy A52s 5G passe à 359 euros chez RED à l’aide d’une baisse immédiate de 40 euros.