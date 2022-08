Mettre son téléphone dans du riz n’est pas une solution miracle… c’est même le contraire selon iFixit

iFixit nous donne quelques conseils pour préserver nos smartphones des deux principaux dangers de l'été : l'eau et la chaleur. Un incident est vite arrivé, voici donc les clés pour s'en sortir et les pièges à éviter.

La chaleur et les liquides ne sont pas les alliés de l’électronique. L’été est donc une période qui peut mettre parfois à rude épreuve vos appareils. Un incident étant vite arrivé, voici quelques conseils et idées reçues débunkées par le spécialiste de la réparation iFixit concernant la surchauffe et la noyade de vos smartphones qui devraient vous permettre d’augmenter vos chances de sauvetage en cas d’incident malencontreux.

Ne laissez pas la température grimper

Pour éviter la surchauffe de votre smartphone, rien de plus simple. Il suffit d’user de deux ou trois astuces et d’un minimum de bon sens :

évitez de laisser vos appareils en plein soleil ;

enlever la coque du smartphone si celle-ci est trop épaisse ;

désactiver les fonctionnalités non utilisées comme le GPS, le Bluetooth, le NFC, etc.).

Si malgré tout votre smartphone en est déjà au stade de toaster et commence à ralentir, iFixit vous suggère carrément d’éteindre le téléphone et de le laisser refroidir avant de le redémarrer.

Un smartphone même résistant à l’eau n’est pas un sous-marin

Même si aujourd’hui, une certaine partie, voire la majorité des smartphones haut de gamme sont commercialisés avec une certification IP qui garantit une résistance à l’eau jusqu’à un certain point. Or, même si un appareil IPx7 ou IPx8 peut survivre à une immersion dans l’eau, n’allez pas non plus croire que vous pouvez soudain l’emmener en expédition sous-marine tel Flipper le dauphin.

Le fait est que, même protégé, un téléphone n’est pas fait pour être immergé et que des dommages peuvent survenir même avec un temps d’exposition modéré dans l’eau. La bonne marche à suivre en cas de plongeon forcé de votre smartphone est donc la suivante :

éteindre le smartphone ;

l’éponger avec un linge propre ou un essuie-tout ;

le laisser sécher plusieurs heures à l’air libre.

Pour les personnes les plus aguerries, il est également possible de le démonter pour laisser sécher le plus de composants à l’air libre, mais on ne conseillera pas cela à tout le monde sous peine de causer encore plus de dégâts qu’initialement. iFixit recommande de nettoyer les composants du smartphone avec une brosse à poils doux et un agent isopropanol (alcool).

Les idées reçues qui ont la vie dure

Au rayon des idées reçues sur comment sauver son smartphone, contrairement à ce que l’on pourrait tous penser, certaines pratiques « instinctives » pourtant répandues ne sont pas recommandables et pourraient même venir endommager davantage votre précieux matériel.

Parmi ces pratiques, on retrouve :

mettre son smartphone dans du riz : cette vieille pratique n’est pas une solution miracle et aurait même tendance à accélérer l’oxydation de l’appareil ;

cette vieille pratique n’est pas une solution miracle et aurait même tendance à accélérer l’oxydation de l’appareil ; le laisser sécher au soleil : comme on vous l’a expliqué, la chaleur ne fait pas bon ménage avec les objets électroniques et même si cela part d’un bon sentiment, il sera préférable de le laisser sécher à l’air libre sans trop être exposé au soleil pour limiter les courts-circuits ;

comme on vous l’a expliqué, la chaleur ne fait pas bon ménage avec les objets électroniques et même si cela part d’un bon sentiment, il sera préférable de le laisser sécher à l’air libre sans trop être exposé au soleil pour limiter les courts-circuits ; le mettre au frigo ou au congélateur : on vous conseillera plutôt de patienter et de le laisser refroidir tranquillement à température ambiante jusqu’à ce qu’il revienne à un niveau convenable.

