Vous avez cassé l’écran de votre smartphone Google ? iFixit pourra vous en vendre un d’origine

iFoxit a noué un partenariat avec Google afin de vendre des pièces d'origine des Pixel pour que vous puissiez réparer votre smartphone.

Après des partenariats noués avec Samsung, Microsoft ou Valve, c’est désormais à Google que le site iFixit s’associe dans le but de simplifier la réparation des smartphones Google Pixel.

Ce jeudi, iFixit a en effet annoncé avoir noué un partenariat avec Google afin de permettre au site spécialisé dans la réparation, le démontage et la revente de pièces détachées de revendre des pièces d’origine des smartphones de Google. Concrètement, iFixit sera en mesure de proposer à la fois des écrans de smartphones Google, mais également leurs batteries, les ports de recharge, des modules photo ou des adhésifs afin de remplacer ceux que les utilisateurs auraient malencontreusement abîmés.

Concrètement, iFixit indique mettre en place un système de pièces détachées non seulement pour les deux modèles les plus récents de Google, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais indique également que tous les précédents smartphones de la marque seront également pris en charge à partir du Google Pixel 2. Par ailleurs, iFixit ne compte pas s’arrêter là, puisque même les prochains smartphones de la firme seront compatibles avec ce programme de commercialisation des pièces d’origine : « À l’automne, ce sont les pièces et les tutoriels de réparation du Pixel 6a qui s’ajouteront au catalogue d’iFixit. »

Un intérêt pour iFixit, pour Google et pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs, l’intérêt est évidemment de pouvoir remplacer eux-mêmes un écran de smartphone cassé ou une prise USB qui aurait été détériorée, sans avoir à passer par le service après-vente de Google. Pour iFixit, c’est logiquement un grand coup puisqu’il pourra ainsi proposer aux utilisateurs les pièces d’origine. Enfin, pour Google, ce partenariat permettra au constructeur d’améliorer potentiellement son indice de réparabilité. Rappelons en effet que cet indice prend notamment en compte la facilité de démontage des appareils, mais également la disponibilité des pièces d’origine. En déléguant cette disponibilité à iFixit, Google va donc assurer cette requête sans avoir à s’en occuper lui-même.

iFixit précise que les pièces détachées d’origine des Google Pixel seront disponibles seules ou accompagnées d’un kit d’outils pour démonter efficacement son smartphone. À titre d’exemple, comptez 190 euros pour un écran de Google Pixel 6 Pro, 43 euros pour une batterie de Google Pixel 6 ou 50 euros pour un module photo de Google Pixel 5.

