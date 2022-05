Steam Deck : voici la liste des composants remplaçables par iFixit

Grâce à cette liste et au travail d'iFixit, le Steam Deck devrait être une des consoles les plus simples à réparer.

Le célèbre site spécialisé sur la réparation des appareils, iFixit, a publié par erreur la liste des composants de Steam Deck qu’il compte offrir à la vente. S’il n’est plus possible de consulter cette liste sur iFixit, l’entreprise a envoyé la liste complète au site The Verge.

En tout, 23 composants devraient être proposés, allant de la membrane du bouton Steam pour 5 dollars à l’écran pour 99 dollars, en passant par la carte mère, carrément, pour 350 dollars.

La liste exhaustive des pièces fournies

Ventilateur

Écran avec traitement antireflet

Écran

Joysticks droit et gauche

Membrane de boutons ou du D-Pad

Haut-parleurs

Gâchettes

Coque arrière ou avant

Carte mère

Des circuits imprimés situés à gauche ou à droite de la console

Des bandes adhésives de batterie

Un chargeur

Pas encore de batterie, mais ça arrive

Il manque encore quelques composants importants comme la batterie ou le SSD, comme l’a souligné un utilisateur Reddit. Mais iFixit a indiqué à The Verge travailler sur une solution pour la batterie.

En outre, parmi ces composants, il sera possible de mettre la main sur un kit de réparation qui permet d’aider à l’installation pour 5 dollars de plus. Certaines pièces en principe réservées au modèle 512 Go, comme son écran antireflet ou ses ventilateurs Huaying réputés plus silencieux, peuvent être achetées également par ce biais. Cela ouvre la voie à l’amélioration de sa console, au même titre qu’un PC, ce qui est toujours notable.

L’entreprise avait déjà communiqué son partenariat avec Valve, indiquant au passage que la console portable semblait plutôt facile à réparer. Pour l’heure, nous ne connaissons pas la date de lancement de ce service ni si à terme, l’entreprise a prévu une déclinaison européenne.

