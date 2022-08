S’il se démocratise de plus en plus, le marché du reconditionné fait encore face à de nombreux clichés. Téléphone en état décevant, délai de livraison à rallonge, manque de choix… Des a priori qui n’ont pourtant plus lieu d’être en 2022, puisque des acteurs, comme CertiDeal, arrivent désormais à maturité et proposent des articles de bonne qualité. Comme cet iPhone 12 "en parfait état" que nous avons reçu il y a quelques jours.

Face à la flambée des prix des smartphones haut de gamme, le marché des téléphones de seconde main a explosé. De nombreuses entreprises spécialisées dans la remise à neuf et la revente d’appareils, à l’instar de CertiDeal, ont ainsi vu le jour.

Bien que ce type de service permette de profiter d’un smartphone premium à un prix bien moins élevé qu’au moment de sa sortie, il souffre encore de nombreuses idées reçues. Tant sur la richesse de son catalogue que sur la qualité des téléphones. Des clichés que nous avons voulu éprouver avec un iPhone 12 reconditionné « en parfait état » en provenance de chez CertiDeal. Nous l’avons pris de près en photo pour voir à quoi il ressemble.

Un iPhone à l’apparence comme neuf

Après quelques jours seulement d’attente, l’iPhone 12 reconditionné est enfin entre nos mains. CertiDeal assure en effet une expédition en 6 jours, soit un délai sensiblement similaire à celui d’une enseigne classique.

Premier constat : le produit est bien emballé. Livré dans une boite cartonnée rigide, l’iPhone 12 est maintenu par un film plastique afin de ne pas subir de choc lors du transport. Une fois la protection et le smartphone retirés de la boîte, on découvre un bloc de charge et câble compatible avec. C’est en effet l’une des garanties de CertiDeal : fournir un câble d’alimentation avec tous ses smartphones reconditionnés. De quoi vous éviter de devoir dépenser une trentaine d’euros supplémentaires dans l’achat d’un chargeur.

Il est temps de s’intéresser à l’iPhone 12. Celui que nous avons reçu est certifié en “Parfait état”. Et cela se voit. L’aspect extérieur de l’iPhone 12 est impeccable, sans la moindre rayure sur le dos du smartphone. Tout juste avons-nous repéré une minuscule rayure superficielle de 2 mm sur l’écran. Elle est totalement invisible à l’usage et nous avons dû passer l’iPhone entre plusieurs mains avant que quelqu’un la repère. Du chipotage. Quid des coins, qui sont bien souvent les premiers à subir un choc lors d’un usage quotidien ? Là encore, rien à signaler, aucun impact, tout est parfait.

De près comme de loin, notre iPhone 12 reconditionné ressemble donc à s’y méprendre à un smartphone qui sort de magasin. On est toujours face à un superbe téléphone qui offre une prise en main agréable. Que ce soit sur l’iPhone 12 ou sur tous ses autres appareils, CertiDeal propose toujours 3 grades esthétiques, à savoir :

correct : l’écran peut avoir des microrayures visibles et invisibles lorsqu’il est allumé et des rayures ou impacts sont visibles sur la coque ;

très bon état : l’écran est en excellent état tandis que la coque peut présenter des microrayures superficielles ;

parfait état : l’écran est comme neuf et la coque est en parfait état (ou peut présenter des microrayures à peine visibles).

Trois grades qui ont une influence sur le prix. Vous paierez moins cher un téléphone en état “correct” qu’un smartphone en “parfait état”. Dans tous les cas, les appareils reconditionnés par CertiDeal affichent un tarif bien moins haut que leurs pairs neufs.

Chez CertiDeal, l’iPhone 12 est ainsi vendu à partir de 631,99 euros contre 859 euros pour un modèle neuf.

Un téléphone vérifié de fond en comble

Retour sur l’iPhone 12. Car après le rayon esthétique, qu’en est-il du bon fonctionnement de l’appareil ? Il s’allume correctement et tout marche sans problème. Sa puce A14 Bionic, compatible 5G, offre d’excellentes performances, ce qui permet de jouer à des jeux gourmands sans ralentissement, ou de naviguer entre de nombreuses applications en toute fluidité.

Il faut dire que CertiDeal ne laisse rien au hasard pour s’assurer que ses smartphones fonctionnent parfaitement. Le service commence par s’approvisionner auprès des opérateurs, en choisissant des smartphones n’ayant connu qu’un seul et unique propriétaire. Une stratégie qui garantit au consommateur que son téléphone n’a pas subi les manipulations de plusieurs personnes avant lui. Ensuite, CertiDeal confie ses appareils dans les mains de ses experts en reconditionnement. Il s’agit d’un service interne qui s’occupe de vérifier le bon fonctionnement du produit, de le tester et de le réparer si besoin est.

Dans le cas de l’iPhone 12, par exemple, les experts de CertiDeal ont vérifié l’état général, mais aussi le bon fonctionnement de tous les boutons, des deux modules photos, de la prise Lightning, de la connectivité réseau ou encore la qualité des haut-parleurs, pour ne citer que ces points.

Reste la batterie, qui est la première inquiétude lorsque l’on choisit un téléphone de seconde main. Là encore, CertiDeal la contrôle sous tous les angles. L’entreprise garantit une batterie forte au minimum de 80% de sa capacité à neuf, aussi bien sur les états « correct », « très bon état » et « parfait état ».

Enfin, CertiDeal offre une garantie de 24 mois qui couvre toutes les pannes indépendantes de votre usage. La batterie, elle, profite d’une garantie de 3 mois.

De nombreux smartphones haut de gamme

L’ultime cliché auquel CertiDeal tord le cou est celui d’un manque de choix parmi les smartphones reconditionnés. L’entreprise française propose de nombreux smartphones haut de gamme, et notamment presque tous les iPhone récents, de l’iPhone 13 mini à l’iPhone X en passant par l’iPhone 12 ou l’iPhone 11 Pro.

Des téléphones qui peuvent vous accompagner pendant de longues années, tant leurs performances sont encore excellentes sur le marché actuel. L’iPhone 12, par exemple, jouit encore des dernières mises à jour d’iOS, au même titre qu’un iPhone 13 neuf.