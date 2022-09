Xiaomi, Roborock, POCO ou Redmi : voici les bonnes affaires AliExpress des French Days

Le coup d’envoi des French Days vient tout juste d’être donné et AliExpress a déjà dégainé ses meilleures offres. Aspirateurs, smartphones, tablette, on fait le tour des bons plans à ne pas manquer !

Au même titre que les soldes ou le Black Friday, les French Days sont désormais un évènement incontournable pour les amateurs de bonnes affaires. Chaque printemps et chaque automne, les principaux e-commerçants se plient en quatre pour vous proposer des offres intéressantes sur une ribambelle de produits.

C’est par exemple le cas avec AliExpress qui vous propose dès aujourd’hui, et jusqu’au 27 septembre 8h59, de découvrir baisses de prix et codes promo sur les catalogues Roborock, Xiamoi ou Poco.

Les offres French Days d’AliExpress en bref :

Économisez jusqu’à 30 euros supplémentaires grâce aux coupons de réduction AliExpress

En sus des promotions lancées pour les French Days, AliExpress vous propose d’économiser quelques euros supplémentaires sur vos achats grâce à un système de code promo à utiliser en fonction du montant de la facture :

2 euros de réduction à partir de 20 euros d’achat avec le code 2FDS

5 euros de réduction à partir de 40 euros d’achat avec le code 5FDS ;

; 8 euros de réduction à partir de 30 euros d’achat avec le code 8FDS ;

12 euros de réduction à partir de 120 euros d’achat avec le code 12FDS ;

; 20 euros de réduction à partir de 200 euros d’achat avec le code 20FDS ;

; 30 euros de réduction à partir de 300 euros d’achat avec le code 30FDS.

Depuis peu, AliExpress vous propose aussi de payer en vos achats avec l’application Klarna. Klarna est une solution de paiement qui a noué des partenariats avec de nombreuses enseignes et marques, et qui vous permet de bénéficier de plusieurs avantages à l’achat :

paiement aujourd’hui ou à 30 jours : lorsque vous achetez via Klarna, vous pouvez choisir de régler vos achats immédiatement, ou bien attendre d’avoir reçu votre commande pour régler, et ce, sans frais ;

lorsque vous achetez via Klarna, vous pouvez choisir de régler vos achats immédiatement, ou bien attendre d’avoir reçu votre commande pour régler, et ce, sans frais ; paiement en trois fois sans frais : acheter avec Klarna vous permet de réaliser un paiement en trois fois très simplement. Un premier versement sera réalisé lors de l’achat, et les deux autres au bout de 30 et 60 jours ;

acheter avec Klarna vous permet de réaliser un paiement en trois fois très simplement. Un premier versement sera réalisé lors de l’achat, et les deux autres au bout de 30 et 60 jours ; protection des acheteurs : en cas de litige suite à un achat réalisé via Klarna, vous pourrez bénéficier de la protection de Klarna. Au moindre pépin, vous pourrez faire appel aux équipes de Klarna qui vous aideront à tirer les choses au clair.

Le POCO X4 GT à 319 euros

Si vous cherchez un smartphone qui assure en matière de gaming, le POCO X4 GT est sans doute le téléphone que vous recherchez. Doté d’une fiche technique solide qui repose sur un SoC MediaTek Dimensity 8100 suppléé par 8 Go de RAM, il embarque aussi une batterie de 5 080 mAh avec une charge rapide 67 W. De quoi faire des merveilles au quotidien, en multitâche ou lorsque vous décidez de jouer avec tous les taquets à fond.

Afin de proposer une expérience parfaite en jeu, POCO a aussi doté son smartphone d’un écran à la hauteur de ses prétentions. Sa dalle de 6,6 pouces dotée d’une définition de 2490 par 1080 pixels possède un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 144 Hz. De quoi proposer un affichage fluide surtout en jeu. Pour ne rien gâcher, la dalle est bien calibrée et offre un joli rendu des couleurs.

En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une jolie ristourne sur le POCO X4 GT grâce au code promo 30FDS. De quoi le faire tomber à 319 euros seulement.

Le Roborock Dyad à 292 euros

Lancé en début d’année, le Dyad de Roborock est un produit atypique, à mi-chemin entre l’aspirateur-balai traditionnel et la serpillère. Grâce à un système nommé DyadPower, composé de trois rouleaux entrainés par deux moteurs, cet appareil est capable d’aspirer, laver et sécher les sols en un seul passage. De quoi assurer un gain de temps substantiel durant les sessions ménages.

Recommandé pour les surfaces dures (parquet, lino, carrelage, béton), il est capable de venir à bout de la très grande majorité des tâches et saletés, même incrustées. Sachez enfin qu’il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh lui conférant une bonne autonomie : environ 45 min de ménage ou 280 m² d’après les informations fournies par Roborock.

Noté 8/10 en nos colonnes, le Roborock Dyad est disponible à petit prix en utilisant le code promo 30FDS. pour faire tomber son prix à 292 euros.

La Xiaomi Mi Pad 5 à 283,94 euros

C’est l’année passée que Xiaomi a dévoilé et sorti la Mi Pad 5, une tablette tactile qui a fait forte impression lors de sa sortie. La raison ? Une fiche technique qui allie puissance et efficacité grâce un Snapdragon 860 et 6 Go de RAM, un écran 120 Hz d’excellente facture et un rapport qualité prix à tomber.

Parfait pour jouer aux jeux du moment, regarder une série ou travailler, grâce notamment à la compatibilité avec le Smart Pen de Xiaomi, le Mi Pad 5 est une excellente tablette Android. Pour preuve, nous lui avons octroyé la note de 8/10 lorsque nous l’avons testée l’année passée.

Si vous souhaitez profiter d’une jolie offre sur le Xiaomi Pad 5, c’est le moment. En utilisant le code promo 30FDS, vous pourrez l’obtenir pour 283,94 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 11S 5G à 221 euros

Version la plus accessible de la famille Redmi Note 11, le Redmi Note 11S 5G est un smartphone d’entrée de gamme qui propose des prestations pour le moins intéressantes. Sous le capot, c’est un SoC MediaTek Dimensity 810 et 6 Go de RAM qui font tourner la machine, tandis qu’une jolie dalle AMOLED 90 Hz de 6,6 pouces vient se charger de l’affichage.

Côté batterie, on retrouve pas moins de 5 000 mAh et une charge rapide 33 W pour une autonomie tout à faire correcte. L’arrière arbore un triple capteur photo composé d’un grand-angle 50 mégapixels, un ultra-grand-angle à 8 mégapixels et un objectif macro 2 mégapixels. Pour ne rien gâcher, il est aussi compatible avec la 5G.

Le Redmi Note 11S 5G est actuellement vendu 216 euros grâce au code promo 20FDS.

Vous pouvez aussi découvrir l’excellent Redmi Note 10 (à qui nous avons donné un bon 9/10) en promotion et utiliser le code de réduction 20FDS pour faire tomber son prix à 219 euros.

L’écran Xiaomi Curved Gaming Monitor 34 à 339,99 euros

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Xiaomi ne produit pas uniquement des smartphones ou des tablettes. Le constructeur propose aussi de nombreux autres produits, dont un écran gaming incurvé particulièrement alléchant. Le Curved Gaming Monitor 34 est équipé d’une dalle VA incurvée qui dispose d’une définition QHD en ultra-wide (3440 par 1440 pixels).

Pensé pour le jeu, il dispose aussi d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz, d’un temps de réponse de 1 ms à 4 ms. Ajoutez à cela un très bon taux de contraste et bonne luminosité et vous obtenez un écran fluide, réactif, qui dispose en plus d’une belle qualité d’affichage, et ce, en toute circonstance. Compatible avec les montures VESA, il dispose aussi de deux ports HDMI et de deux DisplayPort.

AliExpress vous propose de découvrir une sympathique réduction sur l’écran gaming incurvé de 34 pouces créé par Xiaomi. En utilisant le code 30FDS. avant le 27 septembre, son prix descend à 339,99 euros.