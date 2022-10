Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : plus que quelques jours pour profiter des bonus de précommande

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront-ils les nouveaux rois de la photographie en 2023 ? Réponse dans quelques jours lors de leur sortie officielle. En attendant, ce sont les derniers moments pour profiter des offres de précommande.

Google est sur une très bonne lancée. Après des Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a tous d’excellentes factures, le constructeur américain vient de dévoiler sa toute nouvelle génération de smartphones. Et il faut dire que ces Pixel 7 sont prometteurs, en partie grâce à des nouveautés sur la partie photo, mais pas seulement.

Vous n’avez d’ailleurs que jusqu’au 12 octobre pour profiter des offres de précommande chez SFR. Des bonus particulièrement généreux, qui permettent d’obtenir gratuitement :

une paire de Pixel Buds Pro (d’une valeur de 219 euros) pour l’achat d’un Pixel 7 ;

(d'une valeur de 379 euros) pour l'achat d'un Pixel 7 Pro.

Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : encore des nouveautés en photo

La photographie a toujours été le point d’orgue des appareils Pixel. Notamment grâce à des fonctionnalités logicielles innovantes, épaulées par l’intelligence artificielle.

Cette année, c’est le zoom qui est à l’honneur, particulièrement sur la version Pro. En effet, le Pixel 7 Pro hérite d’un Super Res Zoom capable d’un grossissement ×30. Et à la différence de bien d’autres zooms numériques, celui des appareils Google procure une qualité étonnante. Celui du Pixel 7 se limite au ×8, ce qui est déjà suffisant dans bien des usages.

Autre nouveauté, cette fois réservée au Pixel 7 Pro : le Macro Focus. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet de réaliser des clichés nets et détaillés lorsque les sujets sont situés très près des capteurs. Ici encore, c’est l’intelligence artificielle de Google qui permet cela.

Google Pixel 7 : un nouveau processeur maison

Les deux nouveaux Google Pixel 7 profitent de la seconde génération de puce maison : le Google Tensor 2. Comme lors de la précédente itération, l’accent est mis sur l’intelligence artificielle et la sécurité. C’est cette puce qui donne aux Pixel 7 toute la puissance nécessaire pour réaliser des photos de qualité. Elle sert également à optimiser l’utilisation de la batterie en apprenant de vos usages afin d’offrir la meilleure autonomie possible.

Le Google Tensor 2 inaugure par ailleurs la puce Titan M2 de toute dernière génération. Elle agit comme un coffre-fort numérique, et stocke toutes les données les plus sensibles. C’est elle qui détient les clés de chiffrement pour accéder à vos données ou vos coordonnées bancaires. Ce qui signifie que tout est stocké localement, et non pas en ligne, ce qui limite grandement les risques de piratage à distance.

Précommandez les Pixel 7 chez SFR, à partir de 1 euro (+ 9,59 €/mois pendant 2 ans)

La dernière force des Pixel 7 et Pixel 7 Pro vient de SFR. L’opérateur allège les prix des smartphones lorsqu’ils sont précommandés avec un forfait 150 Go en 5G.

Le Pixel 7 passe ainsi à 1 euro (+ 9,59 €/mois pendant 2 ans) avec un forfait SFR 150 Go 5G. Il faut utiliser le coupon d’ODR de 80 euros au moment de la commande. Ce n’est pas le seul bonus mis en place pour le nouveau fleuron de Google. En effet, jusqu’au 12 octobre prochain, vous pouvez également obtenir gratuitement une paire d’écouteurs Google Pixel Buds Pro.

Le Pixel 7 Pro bénéficie, lui aussi, de nombreux avantages de précommande. À commencer par un prix bas puisqu’il tombe à 1 euro (+ 18,34 €/mois pendant 24 mois) avec un forfait SFR 150 Go 5G. Là encore, il est nécessaire d’appliquer une ODR de 80 euros. À cela s’ajoute une montre Google Pixel Watch offerte. Il faut cependant précommander le Google Pixel 7 Pro avant le 13 octobre.

Le forfait SFR ne lésine pas sur les services puisqu’il fournit tous les mois 150 Go de data en 4G et 5G. Une enveloppe qui vous assure jusqu’à 232 heures de contenu en streaming. Vous bénéficiez également des appels/SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM. En Europe, vous jouissez d’une enveloppe data de 100 Go. Pour le reste, ce sont exactement les mêmes services, à savoir les appels/SMS et MMS illimités dans tous les pays européens, Suisse et Andorre inclus.

Ce forfait 150 Go est facturé 32 euros par mois pendant un an puis 45 euros par mois. Le combo forfait + smartphone nécessite une période d’engagement de 2 ans.