Redmi Note 11, Xiaomi 11T Pro : ces smartphones sont plus abordables chez AliExpress avec ces promos

Nul besoin d’attendre le Black Friday pour profiter de prix réduits sur les smartphones. AliExpress le prouve avec ses nouvelles promotions sur plusieurs téléphones Xiaomi et Redmi. Des appareils déjà abordables qui profitent d’une remise bienvenue.

Si les bons plans vont fleurir pendant le Black Friday, les stocks, eux, risquent de diminuer à vitesse grand V. Vous n’êtes donc pas à l’abri de vous retrouver dans la rageante situation d’une rupture de stock alors que vous attendiez depuis des mois pour changer de smartphone à petit prix.

Heureusement, il est possible d’éviter ce scénario et de profiter d’un nouveau téléphone à un tarif réduit plus tôt que prévu chez AliExpress. La célèbre marketplace lance une série de codes promo sur de nombreuses références. Parmi elles, on trouve le Xiaomi Mi 11T Pro, le Redmi Note 11 ou encore le Redmi Note 11S. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons listé les meilleures affaires à réaliser.

Le Redmi Note 11 à 158 euros

Un grand smartphone à petit prix : le Redmi Note 11 se hisse parmi les meilleurs smartphones abordables de 2022. Sa dalle de 6,43 pouces n’influe pas sur la qualité de sa prise en main. Son design, qui ne dénote que peu de celui de ses prédécesseurs, profite de bords plus plats, pour un form factor plus fin.

Sa fiche technique couvre une multitude d’usages. Son écran OLED profite d’un très bon calibrage des contrastes et de la luminosité. Sa définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et son taux de rafraîchissement de 90 Hz vous permettent de regarder une série ou un film en streaming dans de bonnes conditions et sans vous ruiner la rétine.

Le Redmi Note 11 s’appuie sur le processeur Snapdragon 680. Cette puce, couplée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, assure une expérience utilisateur fluide au quotidien. Enfin, au niveau de l’autonomie, une batterie de 5 000 mAh permet au Redmi Note 11 de tenir une journée et demie d’usage. Sans oublier la charge rapide 33 W qui offre 90 % de batterie en seulement une heure.

Pendant 72 heures, le Redmi Note 11 est proposé à 158 euros chez AliExpress au lieu de 175 euros. Une remise permise le code promo SDF1054.

Retrouver le Redmi Note 11 à 158 euros SDF1054

Le Xiaomi Mi 11T Pro à 354 euros

Le Xiaomi Mi 11T Pro mise sur une esthétique sobre, avec des bords et des angles arrondis. En revanche, il ne lésine pas sur la qualité de l’écran avec sa dalle AMOLED de 6,7 pouces. Elle délivre une définition FHD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De vraies caractéristiques haut de gamme.

La configuration photo lorgne aussi du côté du haut de gamme puisque le Xiaomi 11T Pro intègre une caméra principale de 108 mégapixels en plus d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 5 mégapixels. Le reste de sa fiche technique est composée d’un Snapdragon 888, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une batterie de 5 000 mAh. Une configuration qui encaisse tous les usages (navigation web, jeu, multitâche…) dans la durée.

Le Xiaomi Mi 11T Pro est vendu 354 euros chez AliExpress contre 391 euros grâce au code promo SDF1053.

le Xiaomi Mi 11T Pro à 354 euros chez AliExpress SDF1053

Le Redmi Note 11S à 189 euros

De prime abord, le Redmi Note 11S est une copie carbone du Redmi Note 11 classique. On retrouve un bel écran OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une définition FHD+. La qualité d’affichage est donc similaire. Sa batterie est identique et procure une autonomie allant de 1 à 2 jours en fonction de vos usages.

Les similitudes s’arrêtent là. En effet, le module photo embarque certes 3 caméras, mais la principale devient un capteur de 108 mégapixels contre 50 mégapixels précédemment. De même, la puce Snapdragon laisse sa place à un processeur Helio G96 bien plus puissant. Une configuration qui se montre plus efficace lorsqu’il s’agit de faire tourner des jeux 3D.

Mais le véritable avantage du Redmi Note 11S est son prix, proche de celui d’un smartphone entrée de gamme. Habituellement vendu 197 euros, il tombe désormais à 189 euros chez AliExpress. Il suffit d’appliquer le code promo SDF1052 au moment de l’achat.