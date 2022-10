Google Pixel 7 : quels sont les avantages de le prendre avec un forfait mobile ?

Tout juste sorti, le Google Pixel 7 est bien entendu vendu plein tarif. Le nouveau fleuron de Google affiche en effet un prix moyen de 649 euros. L'associer à un forfait mobile permet d'étaler ce prix sur plusieurs mois, tout en profitant de services avantageux.

S’il est tentant de craquer pour un smartphone haut de gamme fraîchement sorti, histoire de profiter des dernières technologies, la réalité nous rattrape bien vite au moment de passer à la caisse. L’innovation a un prix et il est souvent très élevé. Le Google Pixel 7 n’échappe pas à la tradition et affiche un confortable 649 euros.

Cela étant dit, vous n’avez pas besoin de sacrifier vos économies de fin d’année pour changer de téléphone. Il est d’ores et déjà possible de profiter du Google Pixel 7 avec une belle promotion puisqu’il passe à 1 euro (+ 13,37 €/mois pendant 24 mois) avec un forfait Sensation 170 Go.

Comment fonctionne de la remise ?

Prendre un smartphone en promotion chez Bouygues Telecom est extrêmement simple. Une fois sur le site de l’opérateur, il suffit de choisir un forfait Sensation avec une enveloppe data supérieure à 90 Go par mois.

Mais c’est le forfait Sensation 170 Go qui offre la remise la plus intéressante sur le Google Pixel 7. Vendu 649 euros nus, le smartphone passe à 321,90 euros avec le forfait 170 Go, soit une baisse de 407,10 euros.

Mieux, pour le lancement du Pixel 7 en France, l’opérateur met en place une ODR de 80 euros, afin d’alléger un peu plus la facture. Enfin, nul besoin de tout payer en une fois. Bouygues Telecom permet le paiement en 24 fois sans frais. Vous payez donc 1 euro au moment de l’achat, puis 24 mensualités de 13,37 euros. Au final, le Google Pixel 7 vous revient à 241,90 euros.

Un règne sans fin en photo

Pour le Google Pixel 7, la firme de Mountain View a eu la bonne idée de miser sur un format plus compact que le Pixel 6, tant sur les dimensions que le poids puisqu’il perd 10 grammes sur la balance. Son écran OLED de 6,3 pouces jouit d’une définition Full HD+ et d’un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Le nouveau fleuron de Google se démarque surtout au niveau de la photo. Comme son prédécesseur, l’accent a été autant mis sur le module photo que la partie logicielle. Le premier intègre une caméra principale de 50 mégapixels (pour le grand-angle) et une caméra secondaire de 12 mégapixels dédiée à l’ultra grand-angle. On profite aussi d’un zoom ×8 bienvenue pour ne louper aucun détail. Côté logiciel, on retrouve la gomme magique, pour effacer les éléments indésirables en arrière-plan, ainsi que le “Face Unblur” pour conserver la netteté des visages même en mouvement.

Le Google Pixel 7 intègre la nouvelle génération de puce Tensor, la Tensor G2. Là encore, l’intelligence artificielle a été pensée pour fournir des performances optimales dans un usage quotidien et lors de vos sessions photo. Cependant, une petite amélioration est à noter au niveau du jeu mobile puisque le GPU Mali-G710 assure une meilleure gestion des ressources. Tout ce petit monde est alimenté par une batterie de 4 355 mAh qui profite d’un mode d’économie d’énergie plus efficace que sur le Pixel 6. Google oblige, le Pixel 7 tourne nativement sous Android 13. L’interface est toujours aussi plaisante à utiliser, tout en étant entièrement personnalisable.

L’offre mobile Sensation 170 Go : un forfait complet

Un bon smartphone se doit d’être accompagné d’un bon forfait. Le Sensation 170 Go est de ceux-là. Ainsi, chaque mois, vous avez accès :

à 170 Go de données mobiles 5G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France et l’Europe ;

à 80 Go de données mobiles à utiliser en Europe ;

à une option multi-SIM pour un deuxième appareil comme un PC portable ou une tablette.

En complément du Google Pixel 7, cette offre mobile, avec engagement de 2 ans, est ainsi facturée 31,99 euros la première année, avant de passer à 48,99 euros.