Ce smartphone écolo reprend les bonnes idées d’Apple et de Fairphone pour faire encore mieux

Voici le Shift phone 8, un téléphone reprenant le même concept que le Fairphone et comportant 13 pièces modulaires. Ce petit projet passe par un financement participatif et tente de conjuguer smartphone, écologie et éthique. Tout un programme.

Connaissez-vous Shift phone ? Pour être honnêtes, avant ce matin, nous non plus, nous n’étions pas familiers avec ce petit constructeur allemand mis en lumière par le site de ses compatriotes WinFuture. Si nous vous en parlons, c’est parce qu’ils viennent d’annoncer leur dernier smartphone, le Shift phone 8, et ce que celui-ci semble très prometteur.

Son nom, qui n’est pas sans rappeler le Shift project, fait directement référence à des ambitions écologiques. Un peu à l’instar du Framework Laptop du Concept Luna de Dell ou encore du Fairphone, ce téléphone encore en phase de planification est un téléphone modulaire. Concrètement, le constructeur promet que 13 pièces pourront être facilement échangées à l’aide d’un simple tournevis. Nous ne savons pas encore quelles pièces sont concernées. La batterie est également très facile à retirer.

Un écran HD+, mais de l’IP 67

Côté configuration, le téléphone adopte une fiche technique d’entrée de gamme avec malheureusement un écran de 6 pouces seulement doté d’une définition HD+. Il est cependant protégé par du Gorilla Glass (sans plus de précision). On retrouve en outre une puce 5G, un Snapdragon de la série 700 (là non plus, le constructeur ne précise pas).

Le téléphone est le premier du constructeur à obtenir une certification IP 67, ce qui pour un appareil conçu pour être ouvert reste une belle performance. Pour rappel, le Fairphone 4 possède lui un indice IP 54.

Une dimension vie privée

Par ailleurs, on retrouve tous les éléments classiques d’un téléphone qui s’adresse à des acheteurs un peu en rupture avec le marché classique des smartphones. Des éléments physiques permettent de couper caméras et microphones et un slot pour carte SDXC est de la partie.

L’entreprise promet cinq ans de garantie ainsi qu’une mise à jour vers Android 14 à terme. Le téléphone est livré sous Android 13. Fabriqué en Chine, le Shift phone 8 est censé utiliser des matériaux les plus neutres possibles pour le climat. Les conditions de travail sont aussi présentées comme « équitables ».

Où le trouver ?

Le projet à terme de Shift phone est clairement d’aller plus loin qu’un simple remplacement des composants, mais bien une modularité qui permettrait de faire évoluer le téléphone dans le temps.

Financé via une campagne de crowdfunding sur leur propre site qui permet de l’acheter pour 444 euros au lieu des 555 euros prévus, le Shift phone 8 arrivera dans le commerce le 4 avril 2023.

