Android 14 : voici l’idée de Google pour relancer son Material You avec des émojis

Google intègrerait à la Pixel Experience un Emoji Lab qui permettrait de créer des fonds d'écran à partir d'émojis. Une bonne idée pour relancer l'intérêt autour de Material You.

Android 14 Developper Preview 2 (DP2) est sorti et avec chaque nouvelle version vient son lot de petites nouveautés. Certaines sont plus cachées que d’autres. XDA est parvenu à dénicher une fonctionnalité qui devrait ravir les fans de personnalisation.

Réservée aux Pixel, il s’agit d’une fonctionnalité appelée Emoji Wallpaper. L’idée est résumée dans le nom : un générateur automatique de fond d’écran qui s’inspire d’un émoji.

Rappelons avant d’aller plus loin que celui-ci est disponible sur la DP2 d’Android 14, une version qui a pour but de tester des éléments auprès des développeurs. Il n’y a donc aucune garantie que la fonctionnalité parvienne jusqu’à la version stable d’Android 14. Ceci étant, au vu du succès de Material You et sa capacité à ancrer la Pixel Experience dans l’esprit des futurs acheteurs, on peut imaginer que Google mise sur cette idée pour renouveler son concept.

Comment ça marche ?

De base, la fonctionnalité n’est pas activée et demande d’aller bidouiller un peu dans les réglages. Une fois activée, on voit apparaître une nouvelle option dans les options Fond d’écran et style intitulée : émoji lab.

L’interface propose alors de choisir un coloris et de l’associer à un émoji. Différents modèles sont proposés pour la répartition des émojis : mosaïque, lotus, empilés, saupoudrer ou en prisme. Un bouton aléatoire permet aussi de laisser la chance choisir.

Chaque association peut être sauvegardée et réutilisée à l’envi depuis le menu des fonds d’écran.

