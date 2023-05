Cet opérateur a tous les arguments pour vous faire passer à la 5G

Le temps où les smartphones 5G étaient réservés aux plus fortunés est révolu. Pour les French Days, Bouygues Telecom propose toute une série de smartphones 5G à moins de 350 euros en les associant à son forfait 200 Go.

Sur mobile, tout doit aller vite. Pas le temps d’attendre 20 minutes pour télécharger un film ou pour mettre à jour ses applications. Quand on goûte à la vitesse de la 5G, impossible de revenir en arrière. Pourtant, selon l’ARCEP, encore 89 % des Français n’ont pas encore franchi le cap et restent sur un forfait 4G.

Bouygues Telecom profite des French Days pour faciliter cette transition vers la 5G et affiche plus de 50 % de remise sur une sélection de smartphones compatibles avec cette norme réseau, sous réserve de souscrire à son forfait 200 Go. Voici les meilleures offres à saisir :

le Samsung Galaxy A54 revient à 169 euros au lieu de 449 euros (après ODR de 50 euros) ;

le Samsung Galaxy S22 revient à 187,90 euros au lieu de 559 euros (après ODR de 80 euros) ;

le Xiaomi 12 5G revient à 311,90 euros au lieu de 699 euros (après ODR de 80 euros).

Galaxy A54 : la qualité Samsung et la 5G à moins de 200 euros

Officialisé en mars dernier au prix de 499 euros, le très beau Samsung Galaxy A54 profite déjà d’une belle réduction chez Bouygues Telecom. En l’associant à son forfait 5G de 130 Go, cet excellent smartphone noté 9/10 par Frandroid est disponible à seulement 169 euros (après ODR de 50 euros). L’opérateur vous permet aussi de l’obtenir pour 51 euros à la commande (avant ODR), puis 7 euros par mois pendant 24 mois.

Avec ce smartphone, Samsung confirme qu’il maîtrise désormais parfaitement le milieu de gamme. Des finitions premium, une conception étanche certifiée IP67 et un magnifique écran Super AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces : la firme sud-coréenne a soigné chaque détail.

Le Galaxy A54 5G est aussi un champion de l’autonomie. Alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 25 W, ce smartphone peut tenir jusqu’à 2 jours en utilisation normale. De quoi profiter pleinement de son smartphone, sans avoir à se soucier de le recharger régulièrement.

Alors que la plupart des smartphones abordables pêchent en photo, le Galaxy A54 5G est plutôt bien équipé et relativement complet. Celui-ci comprend un capteur principal de 50 mégapixels associé à un OIS, un capteur de 12 mégapixels pour la prise de vue à ultra grand-angle et un dernier de 5 mégapixels pour la macro.

Ce smartphone performant doté d’une puce Exynos 1380 pourra en plus vous accompagner longtemps, sachant qu’il bénéficie de quatre ans de mises à jour d’Android.

Galaxy S22 : un concentré de technologie dans un petit format

Lancé en 2022, le Galaxy S22 est aujourd’hui encore un modèle emblématique de Samsung. Design original, performance, qualité d’affichage, traitement photo de haute volée : tout y est. Ce modèle a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Derrière sa conception toute en finesse et en légèreté — le Galaxy S22 mesurant 7,6 mm d’épaisseur pour 168 grammes — se cache une configuration des plus solides. Ce smartphone embarque la même puce que les variantes Plus et Ultra de la gamme, l’Exynos 2200. Avec en prime un bel écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,1 pouces, ce modèle répond aussi bien aux besoins des gamers que des gros consommateurs de vidéos en streaming.

Le Galaxy S22 est aussi très doué en photo. Une performance liée avant tout à son trio de capteurs de 50, 12 et 10 mégapixels, mais aussi à un traitement photo considéré comme l’un des plus avancés du marché.

Pendant les French Days, Bouygues Telecom propose ce smartphone premium au prix d’un modèle d’entrée de gamme. En souscrivant à son forfait 5G de 130 Go, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 187,90 euros (après ODR de 80 euros) au lieu de 559 euros nu. L’opérateur vous permet aussi d’étaler le paiement et de régler 99,90 euros à la commande (avant ODR), puis 7 euros en plus par mois pendant 24 mois.

Xiaomi 12 : le meilleur de Xiaomi à 311,19 euros

Modèle phare de la marque chinoise, à sa sortie en 2022 le Xiaomi 12 a immédiatement été salué pour son design élégant et raffiné, à contre-courant des autres marques. Pas de bords plats sur ce smartphone aux lignes plutôt arrondies.

Au premier regard, impossible de passer à côté de son imposant module photo, associant un gros capteur de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Le tout est renforcé par une partie logicielle soignée, chargée notamment d’améliorer la luminosité des clichés pris de nuit, ainsi que la netteté des photos et vidéos capturées en mouvement.

Un traitement de l’image aussi avancé demande de la puissance et sur ce point le Xiaomi 12 n’en manque pas. Celui-ci est animé par l’un des SoC les plus performants du marché, le Snapdragon 8 Gen 1.

Sans surprise, la qualité d’affichage est aussi au rendez-vous sur ce smartphone doté d’un lumineux écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,28 pouces, certifié de surcroît Dolby Vision. Le Xiaomi 12 étant en plus équipé de haut-parleurs Dolby Atmos, tout est réuni pour vous permettre de vous s’immerger dans les jeux ou les séries phares du moment.

Et ce n’est pas le manque de batterie qui vous coupera au beau milieu d’une partie, le Xiaomi 12 affichant une autonomie de plus d’une journée et bénéficiant de la charge rapide 67 W, ainsi que de la charge sans fil 50 W.

Pendant quelques jours seulement, si vous souscrivez à son forfait 5G de 130 Go, Bouygues Telecom vous offre le Xiaomi 12 à seulement 311,90 euros (après ODR de 80 euros), au lieu de 699 euros. Vous pouvez aussi régler 199,90 euros à la commande (avant ODR) puis 8 euros par mois pendant 2 ans.

Un gros forfait 5G pour suivre ses envies au quotidien

Pour accompagner tous ces excellents smartphones et afficher des tarifs aussi compétitifs, Bouygues Telecom propose son forfait mobile 5G de 200 Go à 31,99 euros par mois pendant un an (puis 44,99 euros par mois). Hautement équipée, cette offre comprend :

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

200 Go de données mobiles, dont 100 Go utilisables en Europe, dans les DOM, en Andorre et en Suisse ;

une deuxième carte SIM internet offerte pour utiliser son enveloppe de data sur d’autres appareils ;

la solution de sécurité Norton offerte pendant 24 mois ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne ;

un engagement de 24 mois.

Avec une telle quantité de données mobiles et la 5G en prime, Bouygues Telecom vous permet de profiter pleinement de votre nouveau smartphone, sans avoir à vérifier systématiquement votre consommation de data.