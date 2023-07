Après 2 semaines de test, voici ce que nos lecteurs pensent du Huawei P60 Pro

Durant deux semaines, le Huawei P60 Pro a été confié à trois lecteurs de Frandroid. L’heure est désormais au bilan. Design, performance, qualité photo, autonomie : voici ce qu’ils ont retenu de ce smartphone premium.

Au mois de mai, nous avions lancé un appel à candidatures afin de permettre à des lecteurs de Frandroid de tester le Huawei P60 Pro. L’objectif étant de recueillir vos impressions sur le nouveau flagship du constructeur chinois. Nous sommes à l’heure du bilan.

Vous avez été nombreux à vouloir découvrir le Huawei P60 Pro, et après avoir étudié minutieusement chaque candidature, nous avons retenu trois personnes :

Mathilde, 28 ans, résidente en Haute-Garonne (31), qui a eu plusieurs smartphones Huawei par le passé, avec de grandes attentes sur ce nouveau modèle ;

Maxime, 34 ans, résident dans les Yvelines (78), également ancien utilisateur de smartphones Huawei et curieux de découvrir les dernières avancées de la marque en matière de photographie ;

Lucas, 19 ans, étudiant dans le Rhône (69) et fan des produits Huawei depuis plusieurs années.

Nous avons prêté à chacun d’eux un Huawei P60 Pro pendant deux semaines, afin qu’ils puissent le tester et l’éprouver au quotidien, comme s’il s’agissait de leur smartphone. Voici leurs retours après cette phase de test.

Un design « vraiment beau avec son effet marbre »

Lors du premier déballage du Huawei P60 Pro par nos lecteurs, c’est logiquement le design original et soigné qui les interpelés. Pour son dernier-né, la marque chinoise est en effet sortie des sentiers battus et a opté pour une coque à effet rococo imitant le marbre. Une petite nouveauté des plus attractives sur le papier, mais qu’en ont réellement pensé nos testeurs ?

Mathilde a été « complètement séduite » par ce design et ce revêtement. Un avis partagé par Maxime, qui salue « le travail réalisé par Huawei sur la face arrière », et Lucas, pour qui le smartphone est « vraiment beau et dans l’air du temps ». L’étudiant ajoute même que dès la première prise en main, il a eu une impression de solidité apparente, de « résistance ».

Et bien que tous trois s’accordent à dire que le bloc photo est assez volumineux, Mathilde précise que cela « ne vient pas casser le design arrière du téléphone » et reste acceptable dans la mesure où la qualité photo est au rendez-vous. Maxime partage ce point de vue :

On a vraiment l’impression d’être face à un appareil photo, et après quelques clichés, on se rend compte que c’est vraiment le cas.

Si le design du P60 Pro fait l’unanimité auprès des trois testeurs, côté prise en main, quelques détails ont tout de même été soulevés. Lucas comme Mathilde l’ont trouvé un peu lourd, avec ses 200 grammes sur la balance. Un poids qui s’explique avant tout par sa taille, ce smartphone embarquant un grand écran de 6,67 pouces.

Malgré tout, comme l’indique Mathilde, même si le P60 Pro « prend un peu de place dans la poche, on s’y fait très bien et il n’est finalement pas plus encombrant qu’un autre smartphone ». Une critique qu’il est courant d’entendre sur ce segment, les smartphones ultra haut de gamme étant souvent imposants.

Écran « magnifique » à l’unanimité

Si le design d’un smartphone est important, la première impression passe aussi par l’écran. Sur ce point, nos trois testeurs se rejoignent sur la qualité d’affichage du Huawei P60 Pro. Pour Lucas :

L’écran du téléphone est extrêmement spacieux et magnifique. Je le trouve lumineux, avec une superbe définition.

Il faut dire qu’il embarque une belle dalle OLED LPTO de 6,67 pouces, pour une définition de 2700 × 1220 pixels. Le jeune inconditionnel de la marque ajoute :

Le fait que l’écran du P60 Pro soit équipé d’une protection Kunlun Glass évite de devoir ajouter une seconde protection, telle qu’un film plastique ou un verre trempé. Ce qui offre une sensation tactile plus agréable !

Mathilde partage ce sentiment et considère que la qualité de l’écran permet de profiter de toutes les autres forces du smartphone. Elle reconnait que les « couleurs sont jolies », et que cela participe au « rendu des photos qui est excellent ».

Appareil photo : « les photos sont incroyables »

La photo est l’une des plus grandes forces des smartphones de la série P de Huawei. Selon nos lecteurs, le P60 Pro ne fait pas figure d’exception.

Mathilde, Lucas et Maxime avaient de grandes attentes sur ce point et en ressortent convaincus.

Les capacités photographiques du Huawei P60 Pro m’ont étonné par leur netteté et leur niveau de détail. Une fois de plus, Huawei démontre sa supériorité dans ce domaine.

Pour Lucas, la photo est bien l’atout majeur de ce smartphone. Mathilde est également heureuse de pouvoir retrouver dans le P60 Pro tout le savoir-faire de Huawei dans ce domaine, et salue « la qualité photo, les couleurs et le niveau de détails ».

Source : Mathilde avec le P60 Pro Source : Mathilde avec le P60 Pro Source : Mathilde avec le P60 Pro Source : Mathilde avec le P60 Pro Source : Maxime avec le P60 Pro Source : Maxime avec le P60 Pro Source : Maxime avec le P60 Pro Source : Maxime avec le P60 Pro

De nuit, même constat. Huawei a d’ailleurs dédié un mode spécifique, qui a bien été éprouvé par les trois testeurs, et surtout par Lucas.

Les photos prises de nuit sont absolument magnifiques. Elles sont lumineuses, sans bruit et révèlent des détails précis. On ne dirait pas du tout qu’elles ont été prises dans l’obscurité ! Ce mode m’a tout simplement bluffé.

Et grâce au traitement avancé de l’image, « les lumières ne dominent pas et ne compromettent les autres détails de la photo », indique Lucas.

Photo de nuit prise par Lucas avec le P60 Pro Photo de nuit prise par Lucas avec le P60 Pro Photo de nuit prise par Lucas avec le P60 Pro Photo de nuit prise par Lucas avec le P60 Pro Photo de nuit prise par Lucas avec le P60 Pro

Même conclusion pour Maxime, qui apprécie la manière dont le smartphone « capte la lumière et réussit à donner un très beau rendu », ou encore pour Mathilde, selon laquelle « les photos prises de nuit valent bien celles prises de jour ». Et ce, tant en termes de niveau de détails que de luminosité.

Quid des autres capteurs ? Le téléobjectif de 48 mégapixels offre un zoom x3,5 qui peut aller jusqu’à x10 en hybride. Ce dernier est d’ailleurs l’un des modes photo préférés de Mathilde. En revanche, les photos du zoom x100 ne sont pas assez nettes pour obtenir un résultat satisfaisant.

Rien à redire non plus sur la caméra frontale. Celle-ci s’avère « très correcte » pour Mathilde et, selon Lucas, apporte en prime une largeur de champ appréciable et pratique pour prendre des selfies de groupe. De nuit, le résultat est aussi au rendez-vous.

Enfin, nos testeurs ont également éprouvé la partie vidéo, avec un bilan positif. Maxime constate :

Les vidéos en plein jour sont superbes, même avec des enfants qui jouent dans la piscine ou qui sautent sur un trampoline. Aucun lag n’est visible.

L’interface est « agréable et très intuitive »

Si, avant même de prendre en main le P60 Pro, les trois testeurs étaient particulièrement confiants quant au design et à la qualité photo de ce nouveau photophone, ils étaient impatients de pouvoir découvrir son interface. Le P60 Pro tourne sous EMUI 13.1, le système d’exploitation propre à Huawei et n’embarque pas, nativement, les services de Google.

Dès la prise en main, tous trois ont été agréablement surpris. « Les paramètres de mise en route sont finalement semblables à de nombreux smartphones », rapporte Mathilde. Du côté de Maxime :

La mise en route s’est assez bien passée. Il ne m’a fallu que 15 minutes pour faire la synchronisation avec Microsoft 365 et c’était bon.

Et pour accéder aux services de Google, tous trois ont pu tester l’une des multiples alternatives existant à ce jour : GSpace. Cette solution permet d’obtenir facilement et rapidement les applications courantes de Google comme Gmail, YouTube ou encore des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram.

Une solution finalement « simple à installer et très bien pensée », estime Mathilde. En revanche, tous trois s’accordent à dire qu’il vaut mieux opter pour la version premium afin d’y supprimer toutes les publicités.

Maxime a toutefois relevé un inconvénient à cette alternative. Au cours du test, il n’est pas parvenu à connecter son smartphone à son véhicule en utilisant Android Auto.

Une fois les services de Google installés via GSpace, il ne reste plus qu’à installer toutes les autres applications. Les plus communes (jeux, messagerie, productivité, banques,…) sont directement téléchargeables via l’AppGallery, la boutique d’applications de Huawei. C’est facile et l’essentiel y est, comme le confirme Maxime :

J’ai rapidement réussi à récupérer toutes mes applications favorites via l’App Gallery.

Mais une fois que tout était prêt et installé, qu’ont pensé nos testeurs de l’interface EMUI ?

Si Mathilde l’a trouvé globalement « agréable et intuitive », Lucas a apprécié le fait qu’elle « conserve un aspect classique qui ne désoriente pas l’utilisateur » et a noté l’effort fourni par la marque pour offrir un bon niveau de personnalisation de l’écran d’accueil :

J’apprécie grandement les widgets des applications Huawei, ainsi que la possibilité de redimensionner les dossiers.

Et si le P60 Pro est beau et pratique à l’usage, il fait aussi preuve d’une grande fluidité même en multi-tâches. « On peut démarrer de nombreuses applications sans qu’il rame », précise Maxime. Même durant les phases de jeu, la performance sont de mise.

Autonomie : une « extraordinaire vitesse de charge »

Lorsque nous avons confié aux trois lecteurs testeurs le P60 Pro, le mot d’ordre était de les utiliser le plus possible. Non seulement pour découvrir chaque fonctionnalité du smartphone, mais également pour éprouver son autonomie. Sur ce point, le bilan est très positif.

Même avec une utilisation intensive, Mathilde confirme que le P60 Pro peut tenir une journée avec une batterie pleine. D’autant plus que comme le précise Lucas, à cette « excellente autonomie » s’ajoute un mode « charge turbo très efficace » de 88 W. Maxime les rejoint et a particulièrement apprécié cette « extraordinaire vitesse de charge ».

Conclusion : un excellent photophone

Après deux semaines de prise en main, les trois testeurs sont convaincus de la qualité et de la performance du P60 Pro. Lucas retient surtout « son incroyable qualité photo, surtout en mode nuit, ses excellentes caractéristiques techniques et son interface fluide ».

Mathilde est aussi convaincue que la plus grande force de ce smartphone est sa partie photo. Maxime confirme que le P60 Pro est « un excellent smartphone, très agréable à utiliser ».

C’est donc un modèle premium vers lequel se tourner lorsqu’on recherche un smartphone particulièrement doué en photo et doté d’une large autonomie. Côté logiciel, plusieurs éditeurs ont prévu des solutions alternatives pour permettre aux détenteurs du P60 Pro d’accéder aux applications de Google. GSpace et GBox en font partie. Celles-ci devraient continuer à évoluer à l’avenir et répondre encore plus aux besoins des utilisateurs.