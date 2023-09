Avec Next Mobiles, profitez de l’iPhone 15 sans en payer le prix fort

N’achetez pas le prochain iPhone 15 : louez-le ! Avec la location de Next Mobiles, il est possible de bénéficier d’un smartphone Apple ultra haut de gamme sans vider son compte en banque.

Mi-septembre, Apple a présenté sa nouvelle gamme de smartphones : les iPhone 15. Et si les prix connaissent une légère baisse par rapport à la génération précédente, il faut tout de même débourser au moins 969 euros pour profiter de ces téléphones prometteurs.

C’est là qu’intervient Next Mobiles. L’entreprise spécialisée dans la location propose dès à présent les nouveaux iPhone 15 dans son catalogue. Ainsi, dès 44,99 euros /mois, ce qui est plus raisonnable que le prix de base de l’appareil, l’utilisateur peut jouir du dernier fleuron d’Apple. Et ce sans engagement.

Le bon plan ne s’arrête pas là, puisque Next Mobiles permet même de changer de téléphone au bout d’un an, pour son successeur avec la même mensualité. Par exemple, les locataires d’un iPhone 14 Pro Max depuis un an peuvent changer pour l’iPhone 15 Pro Max, sans que le montant de leur abonnement ne change. L’assurance de profiter des meilleurs téléphones sans se ruiner.

L’iPhone 15, déjà un incontournable d’Apple

Avec un design et un form factor semblables à ceux de l’iPhone 14, il n’est pas interdit de penser que l’iPhone 15 n’est qu’une simple copie de son aîné. Pourtant, cette nouvelle génération embarque un petit changement qui change complètement la donne : l’USB Type-C.

Ainsi, après des années de service (et une contrainte européenne), le port Lightning laisse sa place au modèle USB Type-C. L’iPhone 15 et ses frères ne sont donc plus coincés par une norme propriétaire et peuvent profiter du même chargeur que les autres appareils. Un seul câble suffit maintenant pour charger son MacBook, son iPad et son iPhone. Cela signifie aussi qu’il est désormais possible de recharger le nouveau boitier d’AirPods Pro directement depuis l’iPhone 15, à l’aide d’un simple câble USB-C vers USB-C.

Bien entendu, ce n’est pas la seule nouveauté qui accompagne l’iPhone 15. À l’instar de l’iPhone 14 Pro auparavant, le nouveau fleuron d’Apple embarque dorénavant la Dynamic Island. Cette encoche en forme de pilule, située en haut de l’écran, abrite non seulement les capteurs pour Face ID ainsi que la caméra selfie, mais peut aussi afficher une myriade de notifications, d’informations et de contenus. C’est comme si vous aviez un second écran miniature, intégré à l’affichage principal.

Au rayon des métamorphoses, on trouve un écran de 6,1 pouces qui bénéficie désormais de l’affichage Super Retina XDR, avec une forte luminosité (2 000 nits). Autant dire que l’image offerte par l’iPhone 15 est tout simplement superbe. Le module photo s’améliore aussi, avec l’arrivée d’un capteur de 48 mégapixels pour le grand-angle. La promesse de clichés plus précis et détaillés.

Sous le capot, c’est une puce A16 Bionic qui se charge de donner toute sa puissance à la version “classique” de l’iPhone. Autant dire que l’iPhone 15 sera capable d’offrir d’excellentes performances pendant de nombreuses années. D’autant plus avec le suivi régulier d’Apple en matière de mises à jour.

Dernier avantage et pas des moindres : son prix. En effet, chez Next Mobiles, l’iPhone 15 est proposé à la location pour 44,99 €/mois (avec un apport initial de 99 euros). Un tarif qui même après un an reste moins élevé que le prix de lancement du téléphone.

Qu’apporte la location Next Mobiles ?

Outre un prix plus bas, la location Next Mobiles apporte de nombreux avantages. À commencer par le fait que ses abonnements sont sans engagement. L’utilisateur est donc libre de gérer la durée de sa souscription comme il l’entend.

Qui plus est, l’offre intègre l’adhésion automatique et sans surcoût à une assurance contre le vol et la casse. Celle-ci garantit :

la prise en charge systématique et immédiate en cas de sinistre ;

le remplacement du smartphone par le même modèle en seulement 48 h.

Envie de profiter constamment du meilleur smartphone possible ? Après 12 mois, Next Mobiles permet à ses clients de changer de smartphone pour la génération supérieure sans surcoût ni hausse des mensualités. Enfin, Next Mobiles met à disposition un live chat et un service client basé en France joignable par téléphone en cas de besoin.