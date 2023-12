Comment prenez-vous vos photos au smartphone ?

Alors que la pratique de la photographie est désormais associée au smartphone, on a voulu savoir dans quelle orientation vous preniez vos photos dans notre sondage de la semaine.

La pratique de la photographie s’est imposĂ©e sur les smartphones depuis leur dĂ©mocratisation. Qu’il s’agisse de documenter sa vie, de poster des stories ou de les utiliser comme un outil crĂ©atif, nos smartphones sont devenus des appareils photo de très grande qualitĂ©.

Les capteurs sont de plus en plus larges, lumineux et dĂ©finis. Le traitement logiciel, parfois aidĂ© par l’IA, connait son âge d’or actuellement et chaque constructeur (Apple, Google, Samsung, Xiaomi, OnePlus…) a dĂ©sormais sa patte.

Si l’arrivĂ©e des smartphones a profondĂ©ment changĂ© notre rapport Ă la photographie, il a aussi changĂ© notre manière de prendre des photos. Et c’est tout le sujet de notre sondage de la semaine.

Dans quelle orientation prenez-vous vos photos au smartphone ?

On peut remercier le sémillant Marques Brownlee pour cette idée de sondage, lui qui a posé la question il y a quelques jours sur son compte Twitter. Nous avons donc voulu savoir dans quelle orientation les lecteurs et lectrices de Frandroid prenaient leur photo. Alors, team portrait ou team paysage ?

Il est bien sĂ»r possible d’argumenter davantage en commentaires ci-dessous, tout en restant Ă©videmment cordial dans vos Ă©changes. Le rĂ©sultat final du sondage sera connu Ă la fin de la semaine prochaine !