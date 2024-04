Ce nouveau smartphone propose une fonctionnalité audio unique

Moondrop, connu pour ses écouteurs de qualité, se lance dans le marché des smartphones avec le MIAD01.

Moondrop, vous ne connaissez sans doute pas cette marque. Son nom signifie : goutte d’eau. Elle est connue pour ses écouteurs et moniteurs intra-auriculaires de qualité, et elle se lance dans le marché des smartphones avec son premier modèle, le MIAD01.

Ce smartphone, dont le nom signifie « Mobile Internet Audio Device 01 », se démarque de la concurrence en proposant une fonctionnalité audio bien spéciale : deux prises casque, dont une de qualité supérieure.

Deux prises casque

Le MIAD01 est équipé de deux prises casque : une prise jack 3,5 mm standard et une prise jack 4,4 mm symétrique de meilleure qualité. Cette deuxième prise permet d’utiliser des câbles plus longs sans perte de qualité et protège contre les signaux parasites externes, ce qui est censé offrir une expérience audio améliorée.

https://twitter.com/MoondropLab/status/1782331624446726554/photo/1

Étant donné qu’aucun autre smartphone sur le marché ne dispose actuellement d’une connectique 4,4 mm, il est probable que le MIAD01 soit en partie un développement interne de Moondrop, et pas seulement un smartphone sous licence avec des ajustements de conception. Cela signifie que Moondrop a probablement installé un DAC (convertisseur numérique-analogique) de haute qualité et un amplificateur puissant.

Bien que la fonctionnalité audio du MIAD01 soit prometteuse, il reste encore des questions en suspens. On ne sait pas encore quand et à quel prix le smartphone sera disponible sur le marché, ni quelles autres fonctionnalités il proposera. Il est également important de noter que la qualité audio n’est qu’un aspect d’un smartphone, et que les utilisateurs ont également besoin de performances, d’une bonne autonomie de batterie et d’autres fonctionnalités pour répondre à leurs besoins quotidiens.

