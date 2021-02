OPPO Winter Days : à 279 euros, le Reno4 Z devient le smartphone 5G le plus intéressant du moment

Arrivé en fin d’année dernière, l’OPPO Reno4 Z n’a pas mis longtemps à s’imposer comme un smartphone 5G incontournable. En plus de miser sur de nombreuses caractéristiques haut de gamme, il bénéficie désormais d’une belle réduction qui fait dégringoler son prix sous les 300 euros.

OPPO propose de nouvelles réductions pour les soldes d’hiver avec une nouvelle série de remises Winter Days sur ses smartphones 5G OPPO Reno4 Pro et OPPO Reno4 Z. En effet, le constructeur applique une remise immédiate de 50 euros sur le prix de l’OPPO Reno4 Pro. Cumulé à une ODR différée de 200 euros, son prix dégringole donc à 549 euros au lieu de 799 euros habituellement chez Cdiscount ou Boulanger.

L’OPPO Reno4 Z est également concerné par une remise similaire, avec une réduction immédiate de 50 euros et 50 euros d’ODR. Cela permet à ce smartphone 5G, qui profite déjà d’une belle fiche technique, d’afficher un tarif de 279 euros contre 379 euros habituellement. Un prix que l’on retrouve aussi bien à la Fnac, que chez Darty, Boulanger ou Auchan.

Un smartphone milieu de gamme avec un design premium

En octobre 2020, OPPO lançait en même temps l’OPPO Reno4 Pro et l’OPPO Reno4 Z. Si le premier se place comme le smartphone le plus performant de la gamme, le second n’est pas en reste et défie sans problème les smartphones premium, tout en étant plus accessible. Il faut dire que les caractéristiques haut de gamme ne manquent pas sur l’OPPO Reno4 Z. À commencer par son design.

OPPO mise sur une esthétique épurée, avec un dos en plastique matifié et des détails soignés. On pense notamment à son module photo dorsal disposé en carré, avec une jolie barre en diagonale sur le capteur photo. Avec ses 184 petits grammes, l’OPPO Reno4 Z est plutôt léger, ce qui le rend d’autant plus agréable à prendre en main. Sans oublier qu’il embarque encore une prise jack pour y brancher un casque filaire, une rareté en 2021.

Mais c’est au niveau de l’écran que l’OPPO Reno 4 Z se démarque le plus. Il embarque une dalle LCD Full HD+ de 6,57 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est bien calibrée avec son rendu colorimétrique fidèle et sa bonne luminosité. Ajoutez à cela un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des bords légèrement arrondis et vous avez la garantie de jouir d’un excellent confort de visionnage, aussi bien dans la navigation que dans le contenu en streaming.

En photo, la polyvalence est de mise

En photographie, l’OPPO Reno4 Z dispose de quelques atouts, le plus évident étant son quadruple capteur arrière. Celui-ci est configuré comme suit :

un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,7) ;

une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels 119 degrés (f/2,2) ;

un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4).

L’OPPO Reno4 Z fait donc preuve d’une bonne polyvalence et délivre des clichés très corrects, avec une bonne luminosité et un niveau de détail satisfaisant.

Cette polyvalence, on la retrouve également du côté des capteurs frontaux (double capteur de 16 et 2 mégapixels). Là encore, la qualité des autoportraits est au rendez-vous. Quant à la vidéo, le rendu est aussi bon en Full HD qu’en 4K avec une bonne gestion des différents niveaux de luminosité.

Une fiche technique performante

L’OPPO Reno4 Z a également de la puissance à revendre. En effet, il est propulsé par un SoC Mediatek Dimensity 800 5G associé à 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Une fiche technique qui permet à l’OPPO Reno 4 Z d’être compatible avec la 5G, mais aussi de proposer de très bonnes performances globales. La navigation web comme les tâches basiques se font en toute fluidité. Les longues sessions de jeu, même dans les titres gourmands, ne souffrent d’aucun ralentissement.

Pour ce qui est de l’autonomie, l’OPPO Reno4 Z embarque une batterie de 4 000 mAh. Celle-ci assure jusqu’à une journée et demie d’endurance à usage normal (certifié par SmartViser). Mieux, elle est compatible avec la charge rapide 18 W, ce qui lui permet de retrouver 37% de batterie en 30 minutes.

Déjà 100 euros de réduction sur le prix du OPPO Reno4 Z

Comme si sa fiche technique ne suffisait pas à faire de l’ombre à certains smartphones haut de gamme, l’OPPO Reno4 Z dégaine un ultime argument pour faire trembler les flagships : son prix.

Habituellement proposé à 379 euros, l’OPPO Reno 4 Z affiche désormais un tarif de 279 euros grâce à une double promotion dans le cadre des Winter Days. En effet, OPPO offre 50 euros de remise immédiate, ainsi qu’une ODR de 50 euros supplémentaires. À moins de 300 euros, et au regard de toutes ses qualités, l’OPPO Reno4 Z devient donc l’un des smartphones 5G incontournables de ce début d’année.

Mais il n’est pas le seul concerné par les promotions des Winter Days. Ainsi son grand frère, l’OPPO Reno4 Pro profite lui aussi d’une réduction immédiate de 50 euros. Sauf qu’OPPO va plus loin en offrant une ODR de 200 euros supplémentaires, ce qui fait basculer son prix à 549 euros au lieu de 799 euros.