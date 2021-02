Soldes smartphones AliExpress : Poco X3 à 209€, OnePlus Nord N10 à 235€ et Redmi Note 9T à 193€

Les soldes continuent pour AliExpress qui, dans le cadre de ses promos tech’, fait chuter le prix de bon nombre de smartphones. L’occasion de récupérer des appareils équilibrés à d'excellents tarifs, comme le Poco X3 à 209 euros ou le OnePlus 8T à 479 euros.

Pour AliExpress, les soldes d’hiver sont loin d’être terminés, bien au contraire. La célèbre marketplace déploie une nouvelle démarque sur une vaste sélection de produits tech, dont plusieurs smartphones. Et pour vous aider à y voir plus clair et faire des économies, nous avons réuni les bons plans les plus intéressants.

Le Poco X3 128 Go à 209 euros

Le Xiaomi Poco X3 est un smartphone milieu de gamme qui joue dans la cour des grands à de nombreux points de vue. Son design lui donne des allures de téléphone premium avec ses fines bordures autour de son écran LCD de 6,67 pouces. Ce dernier offre même un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz.

La partie photo est bien pensée puisqu’on fait face à un module à quadruple capteur (64 + 13 + 2 + 2 mégapixels). Une belle polyvalence qui est rare sur cette tranche de prix.

Sous le capot, on déniche un SoC Snapdragon 732G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le tout alimenté par une imposante batterie de 5 160 mAh qui permet au téléphone de tenir une journée complète loin d’une prise, même lorsque le mode 120 Hz activé.

Le Poco X3 est désormais proposé à 209 euros sur le site d’AliExpress, contre 269 euros en temps normal. Livré depuis l’Europe, il devrait arriver chez vous en une semaine.

Le OnePlus N10 5G à 235 euros

Le OnePlus N10 5G reprend globalement le même design que son grand frère le OnePlus Nord, à savoir un écran borderless et poinçonné en haut à gauche. Des changements ont tout de même eu lieu, notamment au niveau de la dalle LCD de 6,49 pouces, qui profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et abandonne le capteur d’empreintes sous l’écran. Celui-ci vient désormais se loger à l’arrière du téléphone.

Pour ce qui est de la fiche technique, le OnePlus N10 5G possède un Snapdragon 690, une puce Qualcomm compatible avec la 5G, ainsi que 6 Go de RAM et une batterie de 4 300 mAh supportant la charge rapide de 30 W. Une telle configuration permet au smartphone de rester fluide dans les tâches quotidiennes ainsi que dans la navigation web, tout en faisant preuve d’une bonne endurance.

Le module photo mise sur 4 capteurs en carré. On trouve ainsi un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un module macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun.

Le OnePlus N10 5G est proposé à 235 euros contre 349 euros en temps normal. Avec une expédition depuis la France, la livraison ne devrait pas excéder les 3 jours.

Le OnePlus 8T à 459 euros

À bien des égards, le OnePlus 8T est un smartphone haut de gamme, avec une distinction majeure : son prix reste accessible. Sa fiche technique est impressionnante, avec un Snapdragon 865 (compatible 5G), 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Une configuration qui assure une fluidité constante dans toutes les tâches et même en jeu. D’autant qu’une batterie de 4500 mAh est de la partie. Cette dernière est compatible avec la charge rapide à 65W et offre une belle endurance.

Le OnePlus 8T mise sur un magnifique écran AMOLED de 6,55 pouces, à la définition 2400 x 1080 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une dalle parfaitement calibrée entourée par une coque au design maîtrisé de bout en bout.

La dimension photo est, elle, assurée par un quadruple capteur dorsal, embarquant notamment une caméra principale de 48 mégapixels. Celle-ci délivre des clichés d’excellente qualité pour cette gamme de prix, et ce aussi bien de jour comme de nuit.

Le OnePlus 8T profite d’une baisse de prix chez AliExpress puisqu’il est vendu 479 euros au lieu de 599 euros. La livraison se fait en une semaine depuis les entrepôts espagnols.

Le Redmi Note 9T à 193 euros

Le Redmi Note 9T, c’est l’arrivée de la compatibilité 5G dans un smartphone entrée de gamme. En effet, il embarque un processeur MediaTek Dimensity 800U, compatible avec la norme 5G, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le Redmi Note 9T peut également embarquer deux cartes SIMs 5G, afin de jongler facilement entre plusieurs lignes téléphoniques.

Pour ce qui est du design, on retrouve un écran Full HD+ ( 2340 x 1080 pixels) de 6,53 pouces aux bordures fines. Les finitions sont soignées, avec un dos en plastique texturé agréable à prendre en main. Le module photo fort de 3 capteurs, dont une caméra principale de 48 mégapixels, permet au Redmi Note 9T de faire preuve de polyvalence.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh permet au smartphone de faire preuve d’une endurance monstrueuse, tournant plusieurs jours sans réclamer le chargeur.

Le Redmi Note 9T assure l’accès à la 5G à un prix plus qu’abordable, puisqu’il est proposé à 193 euros chez AliExpress contre 249 euros en temps normal.