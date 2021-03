Xiaomi Mi 11 : pour le lancement, pas moins de 100 euros d’objets connectés sont offerts

Si vous avez raté l’offre de précommande du Xiaomi Mi 11, pas de panique. Une nouvelle offre de lancement vous permet d’obtenir gratuitement jusqu’à 100 euros d’accessoires et d’objets connectés pour tout achat d’un Xiaomi Mi 11.

Après quelques semaines de précommande, le Xiaomi Mi 11 est enfin disponible à la vente en France. Le nouveau fleuron de Xiaomi est actuellement le smartphone Android le plus puissant que l’on puisse trouver, car il est équipé du dernier processeur ultra haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888.

Pour célébrer ce lancement, Xiaomi propose une belle offre aux premiers acheteurs. En effet, jusqu’au 8 avril, c’est 100 euros d’accessoires et d’objets connectés qui vous sont remboursés pour tout achat d’un Xiaomi Mi 11. Et quand on connaît les prix agressifs de Xiaomi, cette somme peut représenter un bon nombre d’objets.

Comment fonctionne l’offre de lancement du Xiaomi Mi 11

Pour tout achat d’un Xiaomi Mi 11, de nombreux marchands français vous offrent jusqu’à 100 euros de remboursement sur divers accessoires et objets connectés de Xiaomi. Vous pouvez ainsi profiter de la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Essentiel ou encore de l’aspirateur Mi Handheld Vacuum Cleaner à prix réduit.

Et si vous ne souhaitez pas dépasser l’enveloppe de 100 euros, il est tout à fait possible de faire des packs n’excédant pas cette somme. Par exemple, les écouteurs Mi True Wireless, la caméra Mi Home 360 Security et l’ampoule connectée Mi Led Smart Bulb Color ne dépassent pas les 100 euros.

Pour profiter de l’offre, il suffit d’ajouter le Xiaomi Mi 11 à votre panier ainsi que les autres produits Xiaomi éligibles à l’offre. Une fois la commande livrée, il ne vous reste qu’à remplir l’offre de remboursement du marchand pour réclamer vos 100 euros. C’est d’ailleurs sur cette offre de remboursement qu’il est possible de consulter la liste de produits éligibles, qui diffère selon les enseignes. Parmi les partenaires, se trouvent :

Orange, Bouygues Telecom et SFR

Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, LDLC et Rue du Commerce

L’offre est également disponible sur la boutique en ligne officielle de Xiaomi, et elle est même un peu plus intéressante qu’ailleurs. En effet, contre l’achat d’un Xiaomi Mi 11, Xiaomi offre un bonus de reprise de 100 euros, une réparation de l’écran dans l’année suivant l’achat, un paiement en 4x sans frais, et ici aussi un remboursement de 100 euros sur les accessoires de Xiaomi.

La crème des processeurs

En embarquant le processeur Snapdragon 888, le Xiaomi Mi 11 devient le smartphone Android le plus puissant qu’il est possible de trouver actuellement en France. À en croire les benchmarks réalisés pour le test de Frandroid, le Snapdragon 888 signe bien plus qu’une simple évolution de son prédécesseur, le Snapdragon 865. Ce nouveau processeur propose des performances bien plus élevées que la génération précédente, mais surpasse également la puissance du processeur Exynos haut de gamme actuel que l’on trouve dans les derniers smartphones de Samsung.

À l’usage, cela se traduit par une fluidité sans faille. Le Xiaomi Mi 11 est par exemple capable de tenir les 60 images par seconde sur Fortnite avec les réglages graphiques poussés au maximum. Autant dire qu’il n’a aucun problème à naviguer entre les applications, et que cela devrait durer encore plusieurs années.

Ce processeur permet également au Xiaomi de profiter des dernières technologies de réseau sans fil. Ainsi, le Xiaomi Mi 11 est compatible 5G, Wifi 6 et Bluetooth 5.2. On retrouve aussi une puce NFC pour utiliser son smartphone comme moyen de paiement.

Un des meilleurs écrans du moment

C’est simple, Xiaomi a intégré toutes les technologies les plus avancées à l’écran de son dernier fleuron. Le Xiaomi Mi 11 profite en effet d’une dalle AMOLED de 6,81 pouces aux bords incurvés qui a deux particularités. La première, c’est qu’il affiche une définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) qui rend presque impossible de distinguer le moindre pixel. La seconde, c’est qu’il propose un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Ces deux éléments combinés offrent un confort de visionnage inégalable pour un si petit écran.

Surtout, le Xiaomi Mi 11 ne néglige pas les qualités intrinsèques d’un écran. L’AMOLED permet d’obtenir des contrastes infinis, la température des couleurs est presque parfaite et la luminosité maximale atteint un niveau élevé. La rédaction Frandroid conclut même « qu’utiliser la dalle du Mi 11 a été un bonheur pur et dur ».

Un capteur photo de 108 mégapixels aux commandes

Le Xiaomi Mi 11 est équipé d’un triple capteur photo arrière situé dans un élégant module. La configuration est la suivante :

capteur principal de 108 mégapixels (f/1,85) ;

ultra grand-angle de 13 mégapixels, champ de vision de 123° (f/2,4) ;

objectif macro de 5 mégapixels (f/2,2).

Le capteur principal est le plus important au quotidien, et Xiaomi n’a pas loupé son intégration. Jour comme nuit, il propose des clichés réussis avec une belle dynamique. Le traitement de l’image est neutre, ce qui laisse de la marge pour s’amuser en post-production. Les modes 108 mégapixels et portrait sont eux aussi particulièrement soignés.

Enfin, l’ultra grand-angle et l’objectif macro viennent apporter une certaine polyvalence au Xiaomi Mi 11. Mention spéciale au mode macro qui est capable de restituer une quantité importante de détails sur de tout petits sujets.