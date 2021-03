Le Redmi Note 10 n’a même pas une semaine et voit déjà son prix baisser à moins de 160 euros

Xiaomi a profité du mois de mars pour renouveler sa gamme de Redmi en dégainant 4 nouveaux smartphones sous l'appellation Redmi Note 10. Des téléphones équilibrés et prometteurs, dont les versions classique et Pro bénéficient déjà d’un prix réduit.

Si le Redmi Note 10 permet à Xiaomi de renforcer sa position sur le segment du milieu de gamme, cela n’empêche pas le constructeur chinois de doter ses appareils de caractéristiques premium. Ainsi, il dispose d’une grande polyvalence en photographie grâce à un quadruple capteur dorsal bien pensé, ainsi que d’une autonomie massive avec sa batterie de 5 000 mAh.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Redmi Note 10 jouit dès à présent d’un tarif adouci puisqu’on peut le dénicher à 154 euros chez Goboo, un marchand officiel de Xiaomi, grâce à un coupon vendeur de 25 euros. Qui plus est, le Redmi Note 10 est expédié depuis un entrepôt espagnol, ce qui fait dégringoler le temps de livraison à moins d’une semaine.

Le Redmi Note 10 Pro est également en promotion puisque son prix passe de 249 à 224 euros grâce au même coupon vendeur.

Un écran Super Amoled fait son apparition

De prime abord, le design du Redmi Note 10 ne diffère que peu de celui du Redmi Note 9. Pourtant, des petits changements ont bel et bien été réalisés. À commencer par le poinçon de la façade avant qui abandonne le coin supérieur gauche pour le centre. De même, le module dorsal se déplace à gauche du téléphone.

Mais c’est surtout au niveau de l’écran que le plus grand changement survient. En effet, le Redmi Note 10 troque la dalle LCD de son prédécesseur pour un écran Super Amoled de 6,64 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Une dalle avec un taux de contraste infini donc, ainsi qu’une bonne maîtrise colorimétrique et de la luminosité.

Aucun compromis sur la photographie

À l’instar de la version Pro, le Redmi Note 10 classique mise sur un module dorsal fort de 4 capteurs, avec cependant une différence au niveau de la caméra principale. Ainsi, on déniche un capteur principal de 48 mégapixels (contre 108 mégapixels pour la version Pro) accompagné d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un capteur de profondeur et d’un capteur macro, de 2 mégapixels chacun.

Pour profiter de tout ce beau monde, on trouve plusieurs modes comme le mode nuit, le slow-motion ou le timelapse pour offrir à ses clichés et vidéos un effet supplémentaire quelle que soit la scène capturée.

Des performances au rendez-vous

Le Redmi Note 10 est marqué par l’arrivée de la nouvelle puce Snapdragon 678. Cadencée à 2,2 GHz, elle promet un usage fluide dans la navigation quotidienne ainsi que dans les tâches basiques, tout en étant moins énergivore que la Snapdragon 675. Le Redmi Note 10 s’appuie également sur 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Une fois encore, Xiaomi s’est assuré que l’autonomie du Redmi Note 10 n’était pas en reste. Ainsi, le smartphone embarque une batterie massive de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Le Redmi Note 10 profite donc d’une endurance colossale, atteignant facilement la journée et demie d’usage.

Le Redmi Note 10 conserve un petit prix

Ultime avantage du Redmi Note 10 : son prix. En effet, moins d’une semaine après sa sortie, il affiche déjà un tarif réduit de 25 euros grâce à un coupon vendeur. Dans sa version 4+64 Go, le Redmi Note 10 est proposé à 154 euros, contre 179 euros habituellement.

Expédié depuis l’Espagne, le Redmi Note 10 est livré en France en moins d’une semaine. Pour profiter du coupon vendeur, il suffit de s’inscrire sur le site de Goboo et de sélectionner le coupon sur la page du produit.

Le Redmi Note 10 Pro, avec une configuration 6+64 Go est vendu 224 euros au lieu de 249 euros, grâce à un coupon vendeur similaire de 25 euros.