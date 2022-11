Êtes-vous plutôt du genre à installer toutes les apps qui passent ou plutôt adepte de la sobriété pour ce qui est de votre téléviseur ou de votre box TV. Dites-le-nous dans notre sondage de la semaine !

Les box TV et TV connectées se démocratisent de plus en plus, avec leur lot de stores d’applications. Pour rappel, une Box TV va venir remplacer l’interface de base de votre TV, voire dans certains cas, transformer un écran un peu plus ancien en TV connectée.

Que vous utilisiez Android TV, Google TV ou une Apple TV 4K, voire WebOS ou Tizen, vous pouvez donc installer la plupart des services de sVoD, mais aussi de plus en plus d’applications de Cloud Gaming.

Pour les plus aventureux·ses, vous pouvez même tenter d’installer des services un peu plus exotiques que les traditionnelles Netflix et Disney+. On pense par exemple à des apps de diffusion de contenus en local comme Plex ou Screen Mirrorring, à des applications de jeux, ou encore à toute la galaxie d’applications dédiées au sport.

Combien d’applications avez-vous installées sur votre TV ou box TV ?

Devant cette myriade d’options, il y a probablement de nombreuses manières très différentes d’utiliser une TV connectée ou une Box TV. C’est pourquoi nous avons eu envie de vous demander combien d’applications vous aviez installé sur votre appareil. Aucune ? Une à deux ? Plus de dix ? Dites-le-nous et nous nous ferons un plaisir de remonter le résultat en fin de semaine prochaine.

Chargement Est-ce que vous installez beaucoup d'apps sur votre TV ou box TV ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Aucune

Une ou deux, juste le minimum

Entre deux et cinq

Entre six et dix

Plus de dix

Comme d’habitude, nous mettrons en avant les commentaires les plus pertinents. N’hésitez pas à nous raconter le pourquoi du comment de votre réponse.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.