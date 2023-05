Voici le téléviseur du futur, créé par Telly, un petit génie américain qui a eu l'idée de créer un téléviseur gratuit. Gratuit ? En quelque sorte. Le hic, c'est qu'il y a deux écrans. Et le second, devinez quoi, c'est le royaume de la publicité.

L’entreprise américaine Telly prévoit de lancer un téléviseur que les consommateurs pourraient obtenir gratuitement, comportant deux écrans et même une barre de son. Mais où est le piège ? Bien sûr, tout cela a un hic, car le second écran sert à diffuser de la publicité.

Un TV 4K HDR gratuit ! Hein ?

Ilya Pozin, le cerveau derrière ce projet, est aussi le co-fondateur de Pluto TV, une plateforme de streaming financée par la publicité. Oui, vous avez bien entendu : financée par la publicité. Donc, si vous détestez la publicité, ce téléviseur n’est pas pour vous. Et si vous tenez à la confidentialité et à la protection de vos données, alors vous voudrez peut-être passer votre chemin.

Cet été, Telly prévoit de distribuer pas moins de 500 000 de ces petits bijoux de technologie. Le coût habituel de ce téléviseur de 55 pouces en définition 4K avec HDR et une « barre de son premium » ? Plus de 1 000 dollars. L’écran inférieur, plus petit, affiche en permanence diverses informations : résultats sportifs, nouvelles, météo, cours de la bourse… Et bien sûr, de la publicité. Et, vous pouvez l’éteindre, heureusement.

Ilya Pozin explique : « Les téléviseurs sont devenus une marchandise. Et quand quelque chose devient une marchandise, on cherche à le rendre le moins cher possible. ». Bien sûr, il reste à voir si ce modèle économique fonctionnera. Mais une chose est sûre : c’est une idée intéressante.

De notre côté, nous avons des doutes sur la rentabilité d’un tel système. Surtout dans les périodes de crise économique où le marché de la publicité s’effondre comme un château de cartes.

