Téléviseur XXL et prix en baisse : découvrez les jolies offres de TCL pour les soldes

Pourquoi se contenter d’un simple téléviseur quand on peut avoir un grand, voire un très grand ? C’est ce que permet TCL avec les réductions actuellement consenties sur la gamme C745 et ses modèles 55, 65 et 75 pouces.

Vous ne le savez peut-être pas, mais TCL est l’un des acteurs les plus importants du marché mondial des téléviseurs. Il faut dire que le constructeur chinois n’a pas cessé de monter en puissance avec des téléviseurs qui allient une jolie qualité d’image à des fonctionnalités de pointe et un prix tout à fait abordable au regard des prestations offertes.

Dévoilée dans le courant de l’année passée, la gamme de téléviseurs C745 vient remplacer (assez logiquement), la gamme C735 sur le segment QLED du constructeur. Un écran plutôt bien achalandé côté équipement et fonctionnalités (connectées ou non) qui bénéficie en plus de grosses diagonales pour les amateurs de grand spectacle. Déjà abordables lors de leur sortie, les modèles de la gamme C745 sont aujourd’hui extrêmement intéressants. La raison ? Auchan a décidé de faire baisser leur prix d’environ 200 euros pour les jours et les semaines qui viennent. De quoi faire tomber le modèle 55 pouces à 549 euros.

TCL C745 : une image fluide et éclatante pour tous vos contenus

Quitte à choisir un grand téléviseur, autant en prendre un qui bénéficie d’une image de qualité. Avec la gamme C745 de TCL, autant dire que vous allez être servi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces TV utilisent la technologie QLED et son filtre à points quantique pour offrir un affichage d’excellente facture.

Sur le plan technique, TCL a utilisé un rétroéclairage Full Array LED qui utilise un grand nombre de LED pour contrôler précisément la luminosité de l’écran. Mieux, la fonction Full Array Local Dimming permet d’offrir un contrôle fin et précis du rétroéclairage. De quoi obtenir des noirs profonds, un contraste prononcé et des couleurs éclatantes. Couleurs, détails, profondeur, contraste : tout a été pensé pour faire honneur aux contenus diffusés sur un C745.

Pour ne rien gâcher, les téléviseurs de la gamme TCL C745 embarquent tout un arsenal de technologies qui leur permettent de proposer le nec plus ultra en matière d’image. Le HDR Pro, par exemple, lui confère un niveau de détail et de contraste extrêmement précis. Ajoutez à cela une compatibilité avec la plupart des formats HDR (HDR10, HDR 10+, HDR HLG, HDR Dolby Vision, HDR Dolby Vision IQ) et vous obtenez un téléviseur très complet qui rendra justice à tous les contenus que vous pouvez lui demander d’afficher, et ce, quelles que soient les conditions.

Dernier (gros) atout en faveur de la gamme C745 : un affichage natif en 144 Hz. Ce taux de rafraîchissement élevé lui permet d’afficher une image d’une fluidité incomparable. Mieux, ce taux de rafraîchissement est adaptatif, ce qui signifie que l’affichage s’adapte à la fréquence du signal source, qu’il soit en 50, 60, 100, 120 ou 144 Hz.

Une expérience connectée complète et simple à utiliser

Avoir une belle télévision, capable d’afficher des images de grande qualité, c’est bien. Mais avoir des choses à regarder dessus, c’est mieux. Aucun problème de ce point de vue là avec les téléviseurs TCL C745. Grâce à Google TV, tous les contenus sont accessibles directement depuis votre téléviseur, sans intermédiaire, et en toute simplicité.

Netflix, Disney+, Amazon Prime, Canal+, mais aussi Twitch, YouTube ou encore Plex sont ainsi disponibles depuis le menu de votre téléviseur (à condition d’avoir un compte bien évidemment). De quoi profiter des catalogues pléthoriques de ces plateformes de SVoD dans la meilleure qualité possible grâce à la compatibilité Dolby Vision (pour Netflix) et HDR 10+ (pour Amazon Prime par exemple).

L’expérience connectée proposée par ces téléviseurs TCL ne se cantonne toutefois pas au seul accès aux plateformes de streaming. L’écosystème Google est aussi à votre entière disposition, que ce soit pour contrôler votre téléviseur à la voix, contacter Alexa pour obtenir des informations ou contrôler votre maison connectée, ou bien passer des appels vidéos via Google Meet (avec la caméra ad hoc évidemment).

HDMI 2.1 et Game Master Pro 2.0 : jouez dans les meilleures conditions

Comme bon nombre de téléviseurs récents, les modèles de la gamme C745 possèdent une connectique HDMI 2.1, ce qui signifie qu’ils sont parfaits pour une utilisation gaming. La raison ? Le HDMI 2.1 permet aux consoles actuelles (PlayStation 5 comme Xbox Series S ou Series X) de profiter de fonctionnalités spécifiques. Des fonctionnalités comme l’ALLM (mode latence faible automatique), le VRR (taux de rafraîchissement variable) ou le FreeSync Premium, qui améliorent grandement les performances en jeu, que ce soit sur le plan visuel comme sur celui de la réactivité.

Les téléviseurs TCL ont aussi été pensés dès le départ pour accommoder les profils de gamers, et leur permettre de profiter des possibilités offertes par leur console dans les meilleures conditions. Un mode Game Accelerator qui permet d’atteindre un taux de rafraîchissement de 240 Hz en 1080p est ainsi disponible, tout comme d’une Game Bar qui assure d’accéder aisément à des réglages dédiés aux jeux. Outre de nouveaux modes d’affichages, elle permet aussi, par exemple, d’activer un viseur au centre de l’écran, ou d’accéder à un mode photo.

Découvrez les TV TCL C745 à partir de 549 euros

Si l’idée d’installer un grand, voire très grand écran QLED dans votre salon vous titille, le moment est bien choisi. Durant les soldes, Auchan vous propose une très belle réduction sur les plus grands modèles de la gamme TCL C745. Le plus petit d’entre eux, le 55C745, qui possède déjà une diagonale de 55 pouces, est en effet disponible à 549 euros au lieu de 749, en temps normal.

Avec une diagonale de 75 pouces, soit près de 190 cm, le TCL 75C745 est un véritable géant. Généralement proposé à 1 190 euros, il passe pour les soldes sous la barre des 1 000 euros. Auchan le propose à 990 euros.

Le modèle 65 pouces, de son côté, reste à son prix habituel, soit 799 euros. Un tarif tout à fait raisonnable vu la taille de l’appareil.