TCL C645, C745 et C845 : la nouvelle gamme en QLED et mini LED à prix abordable

La marque TCL vient de présenter ses gammes de télévisions 2023 pour le marché européen et plus particulièrement français. Elles sont composées des séries C845 embarquant une dalle avec un rétroéclairage Mini-LED et les séries C645 et C745 disposant de la technologie QLED avec son filtre de Quantum Dots. Elles sont toutes prometteuses d’un effet de blooming réduit et d’une très belle qualité d’affichage sans oublier certaines aptitudes pour le gaming. En voici tous les détails.

Après Sony, Philips et Samsung, c’est au tour de la marque TCL de dévoiler ses gammes de téléviseurs pour l’année 2023. La série C645 est la plus abordable en QLED et symbolise le milieu de gamme, succédant à la série C635. Elle est composée de différentes diagonales de 43, 50, 55, 65, 75 et un imposant 85 pouces. Tous les modèles sont dotés d’une dalle LCD VA avec un système de rétroéclairage LED et un filtre Quantum Dots pour les couleurs.

TCL promet un pic de luminosité de 450 cd/m². C’est peu, mais cela représente tout de même une amélioration par rapport au modèle de l’an dernier dont nous avions mesuré le pic de luminosité à 377 cd/m².

Les téléviseurs TCL de la série C64 sont compatibles avec les formats vidéo HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Ils sont capables d’afficher une image avec une définition Ultra HD avec une fréquence de 50/60 Hz.

En outre, on peut compter sur la présence d’entrées HDMI 2.1 supportant les technologies ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate). Pour l’impression de fluidité, TCL a développé une technologie baptisée DLG (Dual Line Gate) permettant de simuler, uniquement pour les jeux, une fréquence doublée par rapport à la fréquence native, ici de 60 Hz. Cela force, selon TCL un affichage 120 Hz en Full HD grâce à l’interpolation d’images et à la réduction de la définition verticale.

TCL ne mentionne pas le délai d’input lag obtenu, mais les dernières générations étaient plutôt bien placées, proposant une à deux images de retard au maximum entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran, ce qui peut satisfaire la plupart des joueurs. Ceux-ci peuvent profiter de l’affichage de la barre de jeu Game Master 2.0, qui indique différents réglages et offre la possibilité de les modifier.

Pour les films, les séries et autres séquences vidéo, la série TCL C64 dispose de la technologie d’optimisation Motion Clarity, prometteuse, selon TCL, d’une image nette et fluide lors de l’affichage d’images rapides. Pour les scènes très rapides comme lors du visionnage de programmes sportifs, par exemple, l’algorithme MEMC est aussi disponible. Du côté de l’audio, on peut compter sur une compatibilité avec le format Dolby Atmos.

Les téléviseurs de la série TCL C645 sont animés par le système Google TV. La fonction Chromecast pour envoyer des contenus sans fil depuis un appareil mobile est disponible et un microphone intégré peut déclencher l’assistant vocal de Google. Les télévisions fonctionnent également avec Amazon Alexa via une enceinte connectée située à proximité.

Pour plus de souplesse d’installation, TCL propose sur les modèles de 55, 65 et 75 pouces, deux positions de pieds plus ou moins écartées, selon la largeur du meuble et pour installer une barre de son devant.

Voici les tarifs de ce C645 selon la taille de la diagonale d’écran :

43 pouces : 499 euros ;

50 pouces : 599 euros ;

55 pouces : 649 euros ;

65 pouces : 899 euros ;

75 pouces : 1390 euros ;

85 pouces : 1890 euros.

Série TCL C845, Mini-LED avec plusieurs technologies d’optimisation des images

La série de TV TCL C845 représente, pour le moment, en attendant la série C945 (ou C955), les modèles les plus haut de gamme. Elle succède à la série C835. Ces modèles profitent donc d’une dalle LCD VA avec un rétroéclairage Mini-LED, une technologie proposée par la marque depuis 2019 consistant à utiliser des LED dont la taille est quarante fois inférieure à celle des LED classiques.

En outre, par rapport au modèle de l’année dernière, TCL indique avoir doublé le nombre de zones, ce qui permet de mieux contrôler les différentes parties de l’image et notamment de limiter potentiellement l’effet de blooming. Au sujet du blooming, et particulièrement des sous-titres, TCL introduit la technologie Dynamic Alpha Technology faisant varier la luminosité des différentes zones de Mini-LED sur plusieurs niveaux, réduisant ainsi le phénomène de halos qui peuvent se voir sur les zones claires entourées de zones sombres.

Ces télévisions sont également dotées d’un filtre de Quantum Dots qui permet d’apporter les couleurs. La série TCL C845 embarque des algorithmes de traitement d’image, baptisées AiPQ Processor 3.0 pour optimiser la qualité d’image, mais aussi gérer la luminosité de la dalle. À ce propos, TCL annonce un pic de luminosité de 2000 cd/m², ce qui est particulièrement élevé. Les TV supportent les formats HDR HLG, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ (avec l’utilisation du capteur de luminosité pour adapter automatiquement le meilleur mode).

Pour les jeux, TCL propose la fonction Game Master Pro 2.0 qui comprend les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo dont le VRR (Variable Refresh Rate), l’ALLM (Auto Low Latency Mode) ou encore le FreeSync Premium Pro afin d’obtenir une adéquation parfaite entre les plateformes de jeux et les télévisions. Notez en outre que cette série supporte une fréquence maximale de 144 Hz et est dotée d’entrées HDMI 2.1.

On peut également compter sur la présence de la « barre de jeu » qui s’affiche à l’écran pour donner quelques informations aux joueurs et permette de régler certains paramètres de l’image. La technologie DLG évoquée pour la série C645 est proposée ici afin d’obtenir l’impression d’avoir des séquences à 240 images par seconde en Full HD pour une dalle 120 Hz native.

La série TCL C845 est proposée en différentes tailles de 55, 65, 75 et 85 pouces ayant pour référence respective TCL 55C845, TCL 65C845, TCL 75C845 et TCL 85C845 et pour prix 1399 euros, 1499 euros, 1999 euros et 2499 euros.

Série C745, rétroéclaire LED Full Array avec un pic de luminosité de 1000 cd/m²

Parallèlement, TCL a également présenté la série C745 qui remplace la série C735 de l’année passée. Dotée d’un rétroéclairage LED sur toute la surface de l’écran (Full Array Local Dimming) comptant jusqu’à 220 zones (sur la version 75 pouces), elle profite d’un filtre de Quantum Dots offrant ainsi une dalle QLED 100/120 Hz.

Capable d’afficher une image avec une définition Ultra HD, cette série est compatible avec les formats vidéo HDR dont le HLG, le HDR10, le HDR10+ et le Dolby Vision. TCL annonce un pic de luminosité de 100 cd/m² et on peut compter sur un traitement d’image 144 Hz Motion Clarity Pro, prometteur d’une excellente fluidité des images..

Cette série intègre la fonction de traitement et d’optimisation des images HDR AiPQ Processor 3.0 ainsi que la mise à l’échelle par intelligence artificielle. Elle profite également, comme la série C845, de la fonction Game Master Pro 2.0 donc de toutes les technologies optimisation et d’affichage dédiées aux jeux citées précédemment dont le DLG.

Pour l’audio, il y a deux haut-parleurs large bande proposant une puissance totale de 30 watts. On peut compter sur une compatibilité Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Les télévisions sont toutes animées par le système Google TV.

La nouvelle série de TV TCL 745 est déclinée en 55, 65 et 75 pouces. Comptez sur un prix de 899 euros pour la TCL 55C745, 999 euros pour la TCL 65C745 et 1499 euros pour la TCL 75C745. Tous les modèles seront disponibles dans les semaines à venir.

