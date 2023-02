The Xtra : Philips annonce une nouvelle gamme de TV avec mini LED et Ambilight

Philips a organisé un événement pour présenter ses nouvelles gammes de télévisions pour 2023. En plus des séries OLED, on y a découvert ses nouvelles séries Mini-LED et LED, portant respectivement les appellations marketing The Xtra et The One. Elles seront disponibles cet automne de 43 jusqu’à 75 pouces et dont voici tous les détails.

Philips a révélé quatre nouvelles séries de téléviseurs, en plus des séries OLED+908 et OLED808. La nouvelle série The Xtra est inaugurée par le modèle Philips MiniLED PML9308 qui affiche une définition Ultra HD à 120 Hz et est disponible en 55 et 65 pouces (ayant respectivement pour référence 55PML9308 et 65PML9308) à partir du troisième trimestre 2023.

Cette gamme bénéficie d’un système de rétroéclairage MiniLED et d’un processeur P5 avec un pic de luminosité promis de 1000 cd/m². Le modèle de 55 pouces dispose de 80 zones alors que la version 65 pouces profite de 144 zones indépendantes. Le système audio Bowers & Wilkins 2.1 de 64 watts, l’Ambilight sur les trois côtés sont également inclus.

On peut compter sur la présence de deux entrées HDMI 2.1 supportant les technologies eARC, VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro et HFR Ultra HD à 120 Hz. Il y a aussi un capteur de luminosité qui permet d’adapter automatiquement la température des couleurs en fonction des conditions d’éclairage et de sa couleur. Les téléviseurs sont compatibles HDR10+ adaptive et Dolby Vision afin de satisfaire toutes les plateformes de streaming.

La série The Xtra MiniLED PML9008 est proposée en 55, 65 et 75 pouces et utilise également le processeur P5 avec un pic de luminosité aussi élevé que la série PML9308. On peut compter sur la présence du même capteur de luminosité pour optimiser automatiquement le rendu de l’image. Il y a aussi deux entrées HDMI 2.1 supportant les mêmes technologies que la série PML9308. Les téléviseurs sont compatibles HDR10+ Adaptive et Dolby Vision. Le système audio est de type 2.0 avec une puissance de 40 watts et les pieds sont en forme de bâton gris anthracite.

La gamme « The One » avec son rétroéclairage LED

La gamme « The One » embarquant un système de rétroéclairage LED s’agrandit avec les séries 8808 et 8508 dotées du chipset P5 de nouvelle génération. La série 8808 sera disponible en 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces, tandis que la série 8508 sera proposée en 43, 50, 55 et 65 pouces. La série 8808 est équipée d’une dalle Ultra HD 120 Hz, contrairement à la série 8508 qui s’arrête à 60 Hz. Les deux séries bénéficient de l’Ambilight sur les trois côtés. La série 8808 a des bords fins anthracite avec un effet brossé sur la partie inférieure de l’écran et un pied pivotant pour les tailles 43 à 65 pouces. Les tailles 75 et 85 pouces sont équipées de deux pieds en forme de V inversé.

Les pieds de la série 8508 quant à eux sont en forme de bâton en métal.

Toutes ces nouvelles séries sont accompagnées de la nouvelle télécommande Philips rétroéclairée, plus compacte que les précédentes et faisant fi des boutons numérotés pour plus d’ergonomie et de simplicité d’utilisation.

Comme pour les modèles Philips OLED, les dates de disponibilités exactes et les prix seront annoncés plus tard dans l’année.

