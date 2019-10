Rare est un euphémisme en ce qui concerne les offres Apple TV 4K en 2019. Voici une belle offre !

Il n’y a pas qu’Android TV dans la vie, il y a aussi l’Apple TV. Même si je trouvais ridicule les premiers boitiers Apple TV, force est de constater que la dernière version de l’Apple TV 4K est une belle alternative à la Shield TV.

En dehors des consoles de jeu et de la très confidentielle Nvidia Shield, l’Apple TV 4K est le boîtier TV grand public le plus puissant que vous pouvez coller sous votre TV. Il possède la même puce A10X Fusion que l’iPad Pro 2017 qui largement fait ses preuves. Il peut également servir de hub pour la configuration de votre HomeKit. N’oubliez pas l’intégration de Siri avec la télécommande fournie. L’Apple TV 4K prend également en charge le Dolby Vision 4K HDR et le format de son surround Dolby Atmos. Enfin, vous pourrez profiter d’Apple Arcade.

Rare est un euphémisme en ce qui concerne les offres Apple TV 4K en 2019. Si vous aviez prévu d’investir dans ce boitier TV, envisagez cette offre à 145,99 euros au lieu du prix courant de 199,99 euros. Pour en profiter de l’offre, utilisez le code de réduction immédiate CR20 au moment de l’achat pour bénéficier d’une réduction de 20 euros supplémentaire.

Retrouvez l'Apple TV 4K (32 Go) sur Rakuten

CR20