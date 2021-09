Découvrez les nouvelles offres CANAL+ et profitez de 50 euros offerts en vous abonnant

Lancées début septembre, les nouvelles offres CANAL+ se veulent plus accessibles grâce à un positionnement thématique marqué. Sport, séries, football, chacun pourra découvrir l’offre qui lui correspond le mieux. Et comme nous vous proposons d’obtenir une ristourne de 50 euros sur le prix de l’abonnement, il n’y a plus de raison de se priver.

Il y a quelques semaines de cela, CANAL+ a dévoilé ses nouvelles offres d’abonnement. Une sorte de nouvelle ligne éditoriale, axée autour de grandes thématiques, qui a pour but de simplifier la vie des utilisateurs en leur proposant de découvrir des contenus en accord avec leurs envies et leurs passions.

CANAL+ propose désormais trois grandes offres : une généraliste, et deux thématiques dédiées au sport et aux séries. Pour compléter cela, la chaîne propose aussi deux offres plus spécifiques, et des tarifs dédiés pour les étudiants, de manière à ce que chacun puisse y trouver son compte.

Petit bonus supplémentaire, mais loin d’être négligeable, les lecteurs de Frandroid bénéficient actuellement d’une réduction de 50 euros à valoir sur l’abonnement à l’offre de leur choix. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien.

Sport ou séries : trouvez l’offre thématique qui vous correspond

Au cœur de la nouvelle formule d’abonnement de CANAL+ se trouvent trois offres dites thématiques, qui proposent d’accéder à un large éventail de contenus.

Offre CANAL+

Derrière cette offre se cache en quelque sorte le CANAL+ « classique ». En vous abonnant à CANAL+, vous pourrez accéder à l’intégralité des contenus de la chaîne (films récents, grandes compétitions sportives, etc.), mais aussi à quatre chaînes thématiques supplémentaires.

Grâce à CANAL+ Décalé, CANAL+ Séries, CANAL+ Kids et CANAL+ Docs, vous pouvez profiter d’une grande variété de contenus pour toute la famille. Cette offre est proposée au tarif de 24,99 euros par mois sans engagement. Pour tout abonnement avec engagement de deux ans, vous devrez payer 20,99 euros chaque mois la première année, puis un forfait mensuel de 24,99 euros l’année suivante.

Offre CANAL+ Ciné Séries

Comme son nom le laisse supposer, cette offre s’adresse avant tout aux cinéphiles et aux sérivores. En plus de l’accès à CANAL+ et ses quatre chaînes thématiques, CANAL+ Ciné Séries permet d’accéder aux catalogues des deux chaînes cinéma de CANAL+ (CANAL+ Cinéma et Ciné+), mais aussi à Netflix, Disney+, OCS et StarzPlay.

De quoi découvrir une ribambelle de films et de séries en réalisant des économies sur le coût de l’abonnement aux différentes plateformes de SVoD. CANAL+ Ciné Séries est accessible pour 40,99 euros par mois dans sa version sans engagement, tandis qu’en vous abonnant deux ans vous paierez 34,99 euros par mois la première année, puis 40,99 euros chacun des 12 mois suivants.

Offre CANAL+ Sport

CANAL+ Sport est l’offre consacrée aux fanatiques de sports dans toute leur diversité. En choisissant cette offre, vous aurez accès aux différentes chaînes thématiques proposées par CANAL+, mais aussi à CANAL+ Sport. Vous bénéficierez aussi d’un abonnement à BeIN Sports et Eurosport.

Souscrire à cette offre permet aussi d’accéder au mode Expert, une fonctionnalité exclusive qui permet d’enrichir le visionnage de toutes vos compétitions. CANAL+ Sport est proposé au tarif de 45,99 euros par mois dans sa formule sans engagement, tandis qu’un abonnement deux ans vous permettra de payer 34,99 euros la première année, puis 45,99 euros l’année suivante.

Famille nombreuse, étudiants ou passionné de foot : CANAL+ pense à vous avec des offres dédiées

Afin de compléter son offre thématique déjà très complète, CANAL+ propose deux offres supplémentaires : une offre tout compris, et une dédiée exclusivement à l’UEFA Champions League.

Offre CANAL+ Friends & Family

Cette offre pourrait se définir comme l’offre « tout compris » de CANAL+. Elle regroupe en effet l’intégralité des chaînes thématiques et services présents dans les offres CANAL+, CANAL+ Sport et CANAL+ Ciné Séries.

Une bonne manière, comme son nom l’indique, de laisser tous les membres de la famille profiter d’une large variété de contenus avec un seul et même abonnement. D’autant plus que cette formule peut être utilisée avec quatre écrans différents, contrairement aux autres.

L’offre CANAL+ Friends & Family est proposée au tarif de 79,99 euros par mois sans engagement. Si vous faites le choix de vous engager pour deux ans, vous ne paierez que 64,99 euros la première année, puis 79,99 euros l’année suivante.

Offre 100 % UEFA Champions League

Si vous ne vivez que par et pour le foot, et en particulier, l’UEFA Champions League, cette offre est faite pour vous. En vous abonnant, vous aurez accès aux cinq chaînes CANAL+, mais aussi à l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League, qu’ils soient diffusés sur CANAL+ Sport ou bien BeIN Sports.

Cette offre 100 % UEFA Champions League est disponible avec un engagement de 24 mois pour 25,99 euros les 12 premiers mois, puis 35,99 euros les 12 mois suivants.

Un tarif préférentiel pour les étudiants

Si CANAL+ a profité de la rentrée pour changer ses offres, elle a toutefois maintenu son geste à l’égard des moins de 26 ans. Si vous appartenez à cette tranche d’âge, vous pourrez en effet bénéficier d’une réduction de 50 % sur les abonnements CANAL+, CANAL+ Sport et CANAL+ Ciné Séries. L’offre CANAL+ Friends & Family est en revanche exclue.

À noter que cette réduction opère sur la formule sans engagement pour vous apporter une plus grande flexibilité.