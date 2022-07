Stockage en ligne : vous ne trouverez pas moins cher que pCloud avec ses offres valables à vie

Pour avoir accès à tous ses fichiers depuis n'importe quel appareil connecté, rien ne vaut un service de stockage en ligne comme pCloud. La société suisse a d'ailleurs la particularité de proposer des abonnements valables à vie, qui sont en promotion pour quelques jours.

Généralement facturé à l’année, voire au mois, un service d’hébergement de fichiers en ligne peut coûter gros après plusieurs années. Pour réaliser d’importantes économies, mais aussi gagner en sérénité, la société suisse pCloud dispose d’une offre unique sur le marché.

Ce service de stockage dans le cloud a comme singularité de disposer d’abonnements valables à vie (99 ans pour être précis) dans son catalogue. Vous ne les payez qu’une seule fois, pour ensuite en profiter jusqu’à la fin de vos jours.

Jusqu’au 15 juillet, ces offres de stockage à vie sont en promotion, et vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité-prix. Un exemple : les 2 To de stockage à vie coûtent uniquement 245 euros, soit l’équivalent de 3 ans d’abonnement seulement chez un service concurrent.

La simplicité comme maitre mot

Les meilleurs services d’hébergements de fichiers sont ceux qui sont le plus simples à utiliser. La société pCloud l’a bien compris, en multipliant les points d’accès de son service. Que vous soyez sur votre ordinateur, sur un appareil mobile iOS ou Android, ou même sur le PC de quelqu’un d’autre, pCloud est toujours facilement accessible, depuis une application ou un navigateur. Ensuite, un simple glisser-déposer vous permet d’envoyer vos fichiers vers le service d’hébergement. Le tout, synchronisé en temps réel sur vos différents appareils.

pCloud a également soigné sa fonction de partage de fichiers et de dossiers. Il est ainsi possible de créer des liens de téléchargement à partager avec n’importe qui, ou au contraire inviter ses proches collaborateurs triés sur le volet dans un dossier qu’ils pourront éditer. Vous pouvez même envoyer des liens de dépôts, depuis lesquels chacun peut vous partager des fichiers volumineux.

Des données bien sécurisées

Parce que vos données peuvent être sensibles, il faut aussi penser à bien les sécuriser. Et cela commence par la localisation des serveurs qui les hébergent. pCloud est un acteur suisse, qui héberge vos données dans des serveurs localisés dans l’Union européenne, et plus précisément au Luxembourg. La société est ainsi en totale conformité avec le RGPD et respecte scrupuleusement la législation suisse sur la protection de la vie privée.

pCloud applique par ailleurs un chiffrement TLS/SSL à tous les fichiers qui transitent de vos appareils vers les serveurs. Une sécurité qui assure la confidentialité de vos documents pendant le transfert, là où ils sont le plus vulnérables.

Pour aller plus loin, pCloud dispose même d’une option Encryption à 4,99 euros par mois. Grâce à elle, vous protégez vous-même les fichiers de votre choix derrière une clé de chiffrement que vous seul connaissez. Aucune personne ou institution ne peut accéder à vos données, car elles sont chiffrées directement sur votre appareil.

Un stockage à vie, et à petit prix

Jusqu’au 15 juillet, pCloud vous permet de réaliser de très belles économies sur ses offres de stockage valable à vie. Un seul paiement vous sera demandé lors de la souscription. Après cela, votre espace de stockage sera disponible toute votre vie, sans jamais avoir à payer de frais supplémentaires.

Trois offres sont ainsi disponibles avec des remises allant jusqu’à -80 % :

500 Go à vie pour 122,5 euros ;

2 To à vie pour 245 euros ;

10 To à vie pour 990 euros.

Des tarifs qui semblent élevés au premier abord, mais qui sont en fait bien plus accessibles que ceux de la concurrence lorsqu’ils sont rapportés à l’année. Si l’on estime que vous profiterez de l’abonnement 500 Go pour une durée de 40 ans, son prix à l’année revient alors à un peu plus de 3 euros. Vous ne trouverez pas moins cher.