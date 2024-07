Les sorties Netflix d’août 2024 : de la fin du monde à Paris il n’y a qu’un pas

Netflix est de retour avec une fournée estivale pour le mois d'août et le retour de titres très attendus. Préparez-vous à l'ultime saison d'Umbrella Academy, la saison 2 d'En Place ou encore la vision fantasmée de Paris avec la saison 4 d'Emily in Paris.

Alors que le mois d’août signe pour certains les vacances au soleil, vous pourriez tout aussi bien être tenté de profiter de vos meilleurs films et séries au frais. Netflix vous propose de quoi faire avec une nouvelle salve de séries, films et documentaires. On retrouve de nouvelles saisons attendues comme la série humoristique et politique En Place, Emily in Paris ou encore l’ultime saison d’Umbrella Academy adaptée d’une série de comics.

Un agenda qui donne chaud. pic.twitter.com/MSecQuEOvA — Netflix France (@NetflixFR) July 25, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin

Prix Netflix : quel abonnement choisir en juillet 2024 ?

Les séries à voir sur Netflix en août 2024

Umbrella Academy : Saison 4 (8 août)

Cette quatrième saison signe le retour et la fin de la famille Hargreeves. Six ans après la réinitialisation, la famille masquée, impuissante, fait face à une société secrète et découvrent que la plus grande menace pour l’univers, c’est peut-être leur clan.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En Place : Saison 2 (29 août)

En Place, c’est la série humoristico-politique de Jean-Pascal Zadi. La première saison se plaçait dans un contexte d’élection présidentielle qui se concluait par l’élection d’une personne issue de la société civile envers et contre toutes les manigances. Dans cette seconde saison, Stéphane Blé, est nouvellement élu président et va devoir composer un gouvernement avec des partis politiques ancestraux, réfractaires aux nouvelles idées sociales proposés par Blé et son équipe.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Emily in Paris : Saison 4 : Partie 1 (15 août)

Emily poursuit sa vie trépidante dans un Paris fantasmée. Elle devra faire des choix audacieux pour profiter de sa vie dans la capitale et conquérir l’homme de ses rêves. Cette série, créée et produite par l’un des créateurs de Sex And The City, a à cœur de montrer un Paris idyllique et romancé. Une série qui a attiré de nombreux touristes dans la capitale. Cette nouvelle saison semble s’en extirper, mais conserver ce côté romancé, de quoi créer un nouveau circuit touristique pour des visiteurs venus profiter des Jeux Olympiques.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Netflix Télécharger gratuitement

Les autres séries qui arrivent sur Netflix en août 2024

Love is Blind : Mexique – 1ᵉʳ août ;

Unstable : Saison 2 – 1ᵉʳ août ;

Meurtre Mode d’Emploi – 1ᵉʳ août ;

The Influencer – 6 août ;

Love is Blind : Royaume-Uni – 7 août ;

Shahmeran : Saison 2 – 8 août ;

Les Médailles de la Pâtisserie Américaine – 9 août ;

Romance in the House Date – 10 août ;

Love Next Door – 17 août ;

Terror Tuesday : Extreme – 20 août ;

Accidente – The Accident – 21 août ;

Deux fois 15 ans : Deux fois 18 ans – 21 août ;

Baby Fever : Saison 2 – 22 août ;

GG Precint – 22 août ;

Chastity High – 29 août ;

KAOS – 29 août ;

Cho Jung-seok, Apprenti Chanteur – 30 août ;

Respira – Breathless – 30 août ;

Les films à voir absolument sur Netflix en août 2024

Rebel Moon – Partie 1 et 2 : Director’s Cut (2 août)

Après la sortie en avril 2024 de la deuxième partie de Rebel Moon, la nouvelle saga SF de Zack Snyder sort sa première et seconde partie dans une version director’s cut. De quoi peut-être trouver un nouveau public avec plus de détails et de cohérence. Rebel Moon conte l’histoire d’une colonie pacifique perdue aux confins de la galaxie menacée par des armées tyranniques. Elle choisit d’envoyer une jeune femme mystérieuse nommée Kora pour trouver de nouveaux alliés face à cette menace et résister. Original.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres films qui arrivent sur Netflix en août 2024

La Frontière des Ombres – 1ᵉʳ août ;

Rebel Moon – Partie 1 : Director’s Cut – 2 août ;

Rebel Moon – Partie 2 : Director’s Cut – 2 août ;

Lolo and the Kid – 7 août ;

Missions Croisées – 9 août ;

Haseen Dillruba : Beauté envoûtante 2 – 9 août ;

The Union – 16 août ;

Nice Girls – 21 août ;

Les Nouveaux – 23 août ;

Tòkunbọ̀ – 23 août ;

Dangereux Privilèges – 28 août ;

Sœurs de Fortune – 30 août ;

The Deliverance – 30 août ;

Les autres immanquables à voir sur Netflix en août 2024

Netflix ça n’est pas que des séries et des films, ce sont aussi des documentaires et des animés dont deux ressortent du lot sur ce mois d’août :

Nouveaux Maîtres du Cinéma Indien : S.S. Rajamouli (2 août)

Vous avez sûrement entendu parler de S.S. Rajamouli. Ce réalisateur indien a signé un blockbuster d’action nommé R.R.R. (Rise, Roar, Revolt) qui a été récompensé aux Oscars pour l’Oscar de la Meilleure chanson et qui a été nommé dans 11 catégories dont celui du Meilleur Film, de la Meilleure Réalisation ou encore de la Meilleure Actrice. Netflix avec ce documentaire propose des interviews de la famille et des amis du réalisateur pour parler de son succès fulgurant nationalement et internationalement.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos : Le film (22 août)

Un nouveau film de la saga Sailor Moon fait son arrivée sur Netflix. Dans Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos, les amis et proches de Sailor Moon sont pris pour cibles par un nouvel ennemi impressionnant qui menace de tout détruire pour régner sur le cosmos. Ce film signe également l’adaptation du dernier arc du manga original.

Encore plus de sorties pour le mois d’août 2024

Documentaires

Mon Laferte, te amo – 1ᵉʳ août ;

Le Monde Secret des Sons avec David Attenborough – 7 août ;

Caractères de Chien – 9 août ;

Daughters – 14 août ;

Les Ex de l’Enfer – 14 août ;

Untold: The Murder of Air McNair – 20 août ;

The Cowboy War : La Saga O.K. Corral – 21 août ;

La Vie Secrète des Orangs-Outans – 22 août ;

Untold: Sign Stealer – 27 août ;

Stand Up

Joe Rogan: Burn the Boats – 3 août ;

Matt Rife : Lucid – En Impro avec le Public – 13 août ;

Langston Kerman: Bad Poetry – 20 août ;

Pour les enfants

S.O.S. Bikini Bottom : Une Mission pour Sandy Écureuil – 2 août ;

Gabby et la Maison Magique : Saison 10 – 5 août ;

CoComelon Lane : Saison 3 – 9 août ;

Anime

Sawako : Kimi ni Todoke : Saison 3 – 1ᵉʳ août ;

Rising Impact : Saison 2 – 6 août ;

Terminator Zero – 29 août ;

KENGAN ASHURA : Saison 2 : Partie 2 – prochainement ;