Michael Khanh vient de rentrer dans l’histoire du jeu vidéo en « battant » Tetris sur Nes. Un exploit que l’on pensait impossible jusque là.

Source : Michael Khanh (dogplayingtetris) – YouTube

C’était un mythe, c’est désormais une réalité. Un adolescent de 16 ans est parvenu à aller au bout du célébrissime jeu Tetris et à faire redémarrer le titre au tout premier niveau après un enchaînement de niveaux endiablé remarque Ars Technica. Ce faisant, Michael Khanh a prouvé qu’il était humainement possible de faire « redémarrer » Tetris avec beaucoup de talents et de temps devant soi.

En direct sur Twitch et devant des centaines de spectateurs et spectatrices, celui qui se fait appeler « dogplayingtris » a grimpé jusqu’au niveau 255 du célèbre jeu avant de repartir immédiatement au niveau zéro une fois la dernière brique posée. Le logiciel n’ayant jamais été programmé pour atteindre un tel niveau, le jeu s’est remis à zéro, donnant corps à la théorie de la « renaissance » de Tetris que l’on pensait inatteignable par des joueurs humains.

Un jeu qui rend « fou »

Histoire de marquer le coup, Michael Khanh a continué à enchaîner les niveaux une fois le jeu « bouclé » et s’est arrêté à 29 et quelques millions de points, explosant le record du monde établi il y a quelques mois à peine. Une fois rentré dans l’histoire, l’adolescent a légitimement expliqué « ne plus jamais vouloir jouer à ce jeu » qui l’avait « rendu fou ».

Si cet exploit vous dit quelque chose, ce n’est pas surprenant. Début 2024, un autre jeune joueur (de 13 ans cette fois-ci) avait aussi « battu » Tetris en grimpant jusqu’au niveau 157 et en cumulant 999 999 points. Sur la cartouche de base, cette limite fait tout simplement planter le jeu, faisant de ce seuil la fin « officielle » de Tetris.

Cap sur l’infini

Plusieurs versions « patchées » du jeu permettent cependant de contourner ce bug et de continuer à jouer. Petit problème, le titre n’ayant jamais été programmé pour atteindre de tels sommets de score, les instabilités sont fréquentes sur les niveaux les plus élevés avec notamment 20 minutes d’horreur au niveau 235 ou il devient nécessaire de « nettoyer » 810 lignes avant de progresser au niveau suivant.

Pour aller plus loin

En prouvant que la renaissance de Tetris est atteignable sans assistance, Michael Khanh vient paradoxalement de relancer l’intérêt pour la scène compétitive de Tetris. Le compteur de points pouvant désormais monter jusqu’à l’infini, les joueuses et joueurs les plus acharnés se sont déjà mis en tête d’atteindre la « double renaissance » et de faire tomber le tout nouveau record.