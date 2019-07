Après le succès de Tetris 99 sur Switch, le jeu d’assemblage de tétrominos va avoir droit à sa déclinaison mobile. Comme sur Switch, il s’agira d’un battle royale où vous pourrez affronter 99 concurrents.

Lancé en février dernier, Tetris 99 avait donné un coup de jeune au jeu d’Alekseï Pajitnov. En ajoutant une notion de compétition et de battle royale à la formule bien éprouvée depuis 35 ans, le jeu disponible sur Nintendo Switch avait permis à de nombreux joueurs de s’essayer à nouveau au puzzle à la pluie de tétrominos à assembler.

Un succès qui a manifestement inspiré The Tetris Company et le studio N3twork. Ils ont annoncé conjointement vendredi dernier l’arrivée de Tetris Royale, un nouveau jeu de Tetris disponible sur Android et iOS. Comme son nom l’indique, le jeu reprendra par ailleurs le principe du battle royale où l’objectif est d’éliminer les 99 autres joueurs pour être le dernier en course. « Les joueurs auront la possibilité de compléter des défis quotidiens en jouant au mode Tetris Royale pour gagner des récompenses comme des options de personnalisation, des optimisations ou des objets qui pourront être utilisés dans la bataille », précise le communiqué de presse.

Pour l’heure, on ignore encore si Tetris Royale sera gratuit ou payant, même si le système de défis quotidiens laisse penser qu’il s’agira d’un free-to-play. Les deux entreprises ont annoncé une sortie en bêta dans le courant de l’année 2019 sans toutefois livrer davantage d’informations.