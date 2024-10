Uber Teens, le service Uber pour les ados débarque en France, comment ça marche ?

Les adolescents français peuvent désormais commander leur propre Uber. L’entreprise de VTC rend son service « Uber pour ados » disponible en France, et plus précisément dans 13 agglomérations françaises.

Disponible aux États-Unis et au Canada depuis mai 2023, le service Uber Teens est maintenant proposé aux utilisateurs français. Ce nouveau service, accessible dès 13 ans, permet aux adolescents de se déplacer de manière autonome tout en maintenant un contrôle parental strict. Selon Uber, les parents français consacrent en moyenne deux heures hebdomadaires aux trajets de leurs enfants, une charge qui pèse particulièrement sur les mères, responsables dans 86% des cas de ces déplacements.

Sécurité renforcée et contrôle parental

Le dispositif intègre plusieurs mesures de sécurité spécifiques. Les parents reçoivent des notifications en temps réel et peuvent suivre le trajet de leur enfant. Un système de code PIN unique doit être validé avant chaque course, et seuls les chauffeurs les mieux notés sont autorisés à prendre en charge ces jeunes passagers. En outre, la technologie RideCheck surveille les anomalies de parcours (arrêt non demandé, déviations, course qui se termine prématurément), tandis que les parents conservent un accès permanent avec le chauffeur. Ce dernier peut ainsi être appelé à tout moment lors de la course.

Ce service a été développé en collaboration avec des experts en sécurité, comme Safe Kids Worldwide et ParentZone, afin d’offrir aux familles une expérience des plus sécurisées.

Uber Télécharger gratuitement

Où est disponible Uber pour ados ?

Le service est disponible dans les principales métropoles françaises, notamment Amiens, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et la région parisienne, Perpignan, Strasbourg et Toulouse.

Pour encourager l’adoption du service, Uber offre le premier trajet jusqu’à 23 euros.

Les parents qui souhaitent utiliser ce service doivent inviter leurs adolescents âgés de 13 à 17 ans à créer un compte spécialisé via leur profil familial. Ensuite les ados peuvent réaliser des trajets sans être accompagnés. Les parents sont informés et peuvent suivre le trajet de leurs enfants en direct grâce à des mises à jour en temps réel. Ils reçoivent le nom du chauffeur, les informations sur le véhicule et la destination demandée.

Comme évoqué un peu plus haut, seuls les chauffeurs expérimentés, proposant la meilleure qualité de service et les meilleures notes peuvent recevoir des demandes de trajet provenant des comptes d’adolescents. Toutefois, comme pour les adultes, les chauffeurs peuvent à tout moment choisir de ne plus accepter les trajets dédiés aux adolescents.

Avant qu’un adolescent monte dans la voiture, il doit donner au chauffeur un code PIN unique. Les chauffeurs ne peuvent pas démarrer le trajet tant qu’ils n’entrent pas le bon code dans leur application. Cette opération permet de s’assurer que l’adolescent monte dans la bonne voiture avec le bon chauffeur.

Si un trajet dévie de sa route, s’arrête de façon inattendue ou se termine prématurément, l’application Uber envoie un message à l’adolescent et au chauffeur pour s’assurer qu’ils vont bien. Enfin, à tout moment pendant le trajet, les parents (ou les tuteurs) peuvent contacter le chauffeur dédié au trajet de leurs adolescents. Ils ont également accès à la rubrique dédiée à la sécurité et au bouton d’assistance en cas d’urgence.

Notre émission Twitch SURVOLTÉS, c’est un mercredi sur deux de 17h à 19h : retrouvez-vous nous pour parler voiture électrique ou vélo électrique, autour de débats, d’interviews, d’analyses et de jeux !