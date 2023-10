Contre l’inflation, cette banque en ligne offre jusqu’à 180 euros pour l’ouverture d’un compte

Cet automne, la bonne affaire financière se déniche du côté de Hello bank!. La banque en ligne offre ainsi 80 euros pour l’ouverture d’un nouveau compte, ainsi que 100 euros supplémentaires en bons d’achat si le client choisit l’option Hello Start+. On vous explique comment en profiter.

Faire baisser ses dépenses mensuelles, cela ne passe pas uniquement par un nouveau forfait ou changer de supermarché pour faire ses courses. Changer de banque est aussi une bonne solution pour faire des économies chaque mois. D’autant plus quand celle-ci baisse ses frais les six premiers mois et va même jusqu’à offrir 180 euros pour l’ouverture d’un compte.

Ce pourvoyeur d’économies, c’est Hello bank! Jusqu’au 6 novembre prochain, cette banque en ligne fait cadeau de 80 euros à celles et ceux qui ouvrent un compte Hello Prime. Un montant auquel il est possible d’ajouter 100 euros supplémentaires en bons d’achat si Hello bank! devient la banque principale de l’abonné via son service de mobilité bancaire Hello Start+.

Une banque en ligne qui aide le pouvoir d’achat

Cela fait quelques années que Hello bank! occupe une place de choix sur le marché des banques en ligne. Son principal argument, c’est de proposer tous les services essentiels — compte courant, transactions, carte bancaire — que l’on attend d’une bonne banque pour un coût nettement inférieur à celui des banques traditionnelles. Une stratégie qui, en période d’inflation, est plus que bienvenue pour soulager notre pouvoir d’achat. Une prouesse qui lui vaut d’être nommée meilleure banque en ligne par Frandroid.

Hello Prime est l’offre de compte individuel la plus complète proposée par Hello bank!. L’ouverture de ce compte chez Hello bank! permet de récupérer 80 euros sur son compte. Bien entendu, les avantages ne s’arrêtent pas là. Si en temps normal, ce compte bancaire affiche des frais de 5 euros mensuels, pendant le premier semestre, la facture tombe à 1 euro par mois. Concrètement, en cas de souscription immédiate, on ne dépensera que 5 euros pour profiter des services de cette banque jusqu’à avril 2024. Une période plus que suffisante pour se faire un avis sur la qualité de ses services.

Reste les 100 euros supplémentaires offerts en bons d’achat par Hello bank!. Ceux-ci peuvent être obtenus à condition de souscrire à Hello Start + dans les 12 premiers mois après l’ouverture d’un compte. Il s’agit d’un mandat de mobilité bancaire pour changer la domiciliation bancaire, et ainsi faire de Hello bank! sa banque principale. Un changement particulièrement simple puisque Hello bank! s’occupe des démarches pour changer les RIB auprès des organismes souhaités.

Une fois crédité, le bon d’achat peut être divisé en codes d’achat de différentes valeurs (de 10 à 100 euros) dans les enseignes partenaires.

Des services bancaires riches

Malgré son prix bas, le compte Hello Prime procure tous les services attendus d’une banque premium. À commencer par une carte de paiement internationale Visa à débit immédiat ou différé. Celle-ci permet même de réaliser des retraits et de payer ses achats à l’international dans 200 pays sans aucuns frais.

Pour les dépenses en ligne, Hello bank! propose une carte virtuelle. Le client peut ainsi générer une carte avec un numéro, une date de validité et un cryptogramme différents de ceux de sa carte physique. Une bonne idée pour empêcher un site malicieux d’obtenir nos données bancaires. Cette carte virtuelle est disponible dès l’ouverture du compte, via l’application Hello bank!.

En plus d’une carte bancaire ultra-polyvalente, Hello Prime donne accès à :

un IBAN français pour tous ses clients ;

des virements SEPA instantanés gratuits ;

une autorisation de découvert de 15 jours consécutifs par mois (sous conditions de revenus et source d’agios) ;

des assurances haut de gamme pouvant rembourser jusqu’à 5 000 euros de perte lors des voyages (annulation, perte de bagages, frais de train, d’avion ou de véhicules de location, rapatriement) ;

un Livret A ;

des contrats d’assurance-vie ;

une assurance habitation ;

un crédit immobilier.

Mieux : comme Hello bank! est une filiale de la BNP Paribas, il est possible de déposer ses chèques et ses espèces dans l’agence BNP Paribas de son choix.

Enfin, Hello bank! a pensé aux comptes joints avec son offre Hello Prime Duo. Facturée 8 euros par mois, elle offre les mêmes avantages qu’Hello Prime, avec en plus une seconde carte bancaire et une seconde carte virtuelle. Les titulaires peuvent même choisir le mode de débit (immédiat ou différé) qu’ils préfèrent.

Une gestion simplifiée

Outre un prix plus doux, Hello bank! dispose d’un autre avantage sérieux face aux banques classiques : sa facilité d’usage. Plus besoin de courir derrière son banquier, fini les lourdeurs administratives, exit le flou autour de sa situation financière, même les queues interminables au guichet deviennent un mauvais souvenir. Chez Hello bank! tout se passe depuis l’application mobile dédiée. Celle-ci est disponible sur l’App Store et le Google Play Store.

Il est possible de suivre l’état du compte et des virements en temps réel, de modifier les plafonds de sa carte bancaire, d’activer ou désactiver la carte virtuelle, et bien sûr de faire opposition en cas de problème. Les détenteurs d’un compte Hello Prime jouissent également d’un accès prioritaire aux conseillers Hello Team par téléphone ou messagerie sécurisée.

Grâce à sa compatibilité avec les services Apple Pay et Google Pay, l’application Hello bank! permet de payer sans contact directement avec son smartphone.

Comment ouvrir un compte chez Hello bank! ?

Les démarches aussi ont été simplifiées par Hello bank!. L’ouverture d’un compte se fait en trois étapes simples et rapides. Le client doit fournir son nom, son email, puis signer électroniquement le contrat et transférer ses pièces justificatives depuis le site internet d’Hello bank!.

Une fois le compte ouvert, la prime de bienvenue est créditée automatiquement après trois mois d’usage. La carte de paiement internationale Visa, elle, est envoyée par courrier. Là encore, aucuns frais supplémentaires ne sont requis. La banque en ligne ne prélève également aucuns frais de tenue de compte et n’impose aucune durée d’engagement. Si le client décide de clôturer son compte, il ne soufre d’aucuns frais de résiliation.