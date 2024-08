Embarquez The Elder Scrolls dans votre poche, Castles sort en septembre

La saga The Elder Scrolls va s’enrichir d’un nouveau jeu. Une version mobile qui colle son univers sur le gameplay stratégique de Fallout Shelter.

13 ans, cela fait 13 ans que Skyrim est sorti et que tous les fans de la licence The Elder Scrolls attendent impatiemment son sixième opus.

Aujourd’hui, Bethesda Game Studios annonce un nouveau jeu, mais pas celui que l’on escomptait. Non, il s’agit de The Elder Scrolls Castles, un énième jeu mobile.

C’est le troisième après Legends en 2017 et Blades en 2019, ce dernier n’ayant pas du tout convaincu les joueurs à cause d’une formule trop pauvre adossée à un gameplay perclus de lourdeurs.

TES Castles Fallout Shelter

Avec Castles, Bethesda limite la prise de risque et « se contente » d’adapter les codes de Fallout Shelter à l’univers médiéval fantastique de The Elder Scrolls.

Sorti en 2015, Fallout Shelter est un jeu de gestion dans l’univers post-apocalyptique de la licence éponyme. Free-to-play, il a su s’attirer les faveurs des joueurs pour sa prise en main aisée et sa bonne retranscription des codes de Fallout, malgré une totale d’absence d’objectif si ce n’est celui de construire le plus grand abri… à l’infini.

Des quêtes épiques en plus

Côté The Elder Scrolls, on remplace l’abri antiatomique par un château. Le joueur incarne la Main du Roi et doit aménager un château avec une large sélection de pièces et décorations en y faisant travailler ses sujets.

Il faut surveiller le bonheur de ceux-ci, leur attribuer des tâches sur lesquels ils sont compétents. Prendre des décisions politiques avec des cartes à la manière d’un Reigns fait aussi parti du jeu.

Bethesda ajoute une partie quêtes qui permet d’envoyer des troupes au combat et récupérer des ressources, de quoi ne pas garder le gameplay autocentré sur la gestion, une bonne chose sur le papier.

Et puis, il faudra assurer la dynastie en nommant un héritier et s’assurer d’en avoir un surtout, au cas où l’équilibre du royaume soit en péril et qu’un assassinat ne guette.

Bien sûr, on retrouve toutes les races de la licence The Elder Scrolls avec un visuel largement remanié pour un aspect totalement cartoon. Les Khajiits ressemblent totalement à des chats tout mignons, par exemple, perdant leur côté sombre et agressif.

The Elder Scrolls Castles sortira le 10 septembre prochain sur iOS et Android.