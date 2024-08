Spotify pointe du doigt une nouvelle infraction d’Apple

Le Digital Markets Act européen n’a pas fini de faire parler de lui. Cette fois, c’est Spotify qui monte au créneau, pointant du doigt une prétendue violation de la part d’Apple concernant le contrôle du volume sur iOS.

Aujourd’hui, même les fonctionnalités les plus anodines peuvent devenir le théâtre de batailles juridiques acharnées.

C’est ce que nous prouve une fois de plus le conflit qui oppose Spotify à Apple, cette fois-ci autour d’une question de… contrôle du volume.

Le géant du streaming musical accuse en effet la firme à la pomme d’enfreindre la législation européenne, plus précisément le Digital Markets Act, avec une modification apparemment mineure de son système d’exploitation iOS.

Le cœur du problème : Spotify Connect et les boutons de volume

Au centre de cette nouvelle querelle se trouve une fonctionnalité qui, jusqu’à présent, permettait aux utilisateurs de Spotify sur iOS de contrôler le volume de leurs appareils connectés à l’aide des boutons physiques de leur iPhone.

Cette possibilité était particulièrement utile lors de l’utilisation de Spotify Connect, la technologie qui permet de diffuser du contenu sur des enceintes en réseau via WiFi.

Or, selon Spotify, Apple aurait récemment fermé l’accès à la technologie permettant cette interaction, obligeant désormais les utilisateurs à régler le volume via un curseur dans le menu Spotify Connect de l’application. Un changement qui, aux yeux du géant suédois du streaming, constituerait une violation de l’article 6, paragraphe 7 du DMA.

Le DMA au cœur du débat

Le Digital Markets Act, entré en vigueur cette année, vise à réguler les pratiques des grandes entreprises technologiques, surnommées « gatekeepers » ou « contrôleurs d’accès ». L’un des objectifs clés de cette législation est de garantir l’interopérabilité entre les différents services et plateformes.

Spotify argue qu’en fermant l’accès à cette technologie de contrôle du volume, Apple enfreint directement cette obligation d’interopérabilité. L’entreprise souligne que ce changement ne s’applique qu’aux utilisateurs de Spotify Connect sur iOS, et non à ceux qui utilisent le Bluetooth ou AirPlay, ni aux utilisateurs Android.

Il est intéressant de noter que, selon Spotify, cette fonctionnalité n’a jamais été parfaite. L’entreprise admet que l’utilisation des boutons de volume de l’iPhone était souvent instable, entraînant parfois des pics soudains de volume pendant l’utilisation.

La nouvelle interface, basée sur un curseur dans l’application, est présentée comme une solution pour offrir un contrôle du volume plus stable. Cependant, Spotify insiste sur le fait que ce changement a été imposé par Apple, et non choisi librement par l’entreprise.

