Vous ne serez plus jamais en panne de musique grâce à la dernière nouveauté Spotify

Casque vissé sur les oreilles, téléphone dans la poche, vous passez sous un tunnel et votre musique se coupe soudainement faute d’accès au réseau de données. Si cette situation vous est déjà arrivée, vous serez sans doute ravi d’apprendre que Spotify a une solution pour vous. Dans un communiqué de presse publié le 3 octobre, l’entreprise a annoncé l’arrivée de sa nouvelle fonctionnalité : une playlist « Sauvegarde automatique ».

Plus de 200 titres en cache

Comme l’explique Engadget, cet outil vient enrichir les fonctionnalités hors-lignes déjà présentes dans Spotify. Jusque là, pour avoir accès à ses musiques hors connexion, il fallait penser à télécharger manuellement une de ses playlists. Désormais, Spotify le fera tout seul en gardant en cache les derniers titres de votre liste d’attente ou ceux que vous venez d’écouter, pour les ranger ensuite dans une playlist dédiée.

Accessible uniquement aux utilisateurs et utilisatrices premium, la playlist « Sauvegarde automatique » apparaît automatiquement sur l’onglet « Accueil » dès que votre téléphone passe hors ligne. Riche de plus de 200 titres dans notre cas, la playlist peut être filtrée par genre et offre toutes les fonctionnalités classiques des playlists créées manuellement (écoute aléatoire, ajour à des playlists, gestion de la liste d’attente, etc.). Seul l’accès aux paroles ne sera pas disponible. Spotify promet que la playlist « évolue au fil de vos écoutes pour que vous ayez toujours quelque chose de neuf sous la main ».

Pour s’assurer que la fonctionnalité est bien activée sur votre mobile, rendez-vous dans le menu « Paramètres et confidentialité » (en cliquant sur votre photo de profil) et cliquez sur « Stockage » (iOS) ou « Économie de données et mode hors connexion » (Android). Assurez-vous que la fonction « Écoute hors connexion » (iOS) ou « Accès hors connexion » (Android) est bien activée.

Vous pouvez alors tester la fonctionnalité en passant votre mobile en mode avion. La playlist devrait apparaître sur l’onglet « Accueil ». Si ce n’est pas le cas, assurez-vous que votre application est bien à jour et que vous avez écouté au moins 5 titres différents dans les derniers jours. Et si vous voulez avoir la playlist toujours sous la main, et pas que quand vous passez hors ligne, vous pouvez facilement l’ajouter à votre catalogue grâce au petit bouton « + ».

