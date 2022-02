Netflix : découvrez le trailer plein d’humour et de stars pour annoncer les nouveautés 2022

A grand renfort de stars et d'humour, Netflix a dévoilé dans une longue bande-annonce les nouveautés attendues pour 2022 du côté des films et séries. Et ça promet !

L’année vient à peine de commencer qu’elle s’annonce déjà tonitruante sur Netflix. Le service de streaming vidéo a dévoilé, jeudi, une longue bande-annonce sur YouTube dans laquelle il annonce quelques-uns des contenus qui seront à attendre en 2022.

Côtés films comme séries, il va y avoir du lourd au niveau de l’action, de l’humour et surtout des stars.

Des stars à gogo

On voit donc apparaître une pléiade de stars sorties en pleine action s’adresser aux spectateurs pour leur promettre « un monde sans limites », « un nouveau film tous les soirs », « d’aller plus loin que vos rêves ne le permettent » ou de « s’échapper ici ».

On devrait donc voir Ryan Gosling apparaître dans un film d’action The Gray Man où il enchaine les courses poursuite arme à la main. Il y incarnera un ancien agent de la CIA devenu tueur à gages, traqué par des groupes internationaux. A ses côtés, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton ou encore Regé-Jean Page. Autre grosse productions attendues : Pinocchio de Guillermo del Toro ou encore Adam à Travers le temps avec Ryan Reynolds et Mark Ruffalo.

Parmi les stars à l’affiche promise, Ryan Reynolds dans Adam à travers le temps, Day Shift avec Jamie Foxx qui veut donner « des cauchemars à vos cauchemars » et semble flirter avec l’horreur ou les zombies. Chris Hemsworth (Thor) sera à l’affiche de Spiderhead, un programme empli d’aurores boréales, tandis que Jason Momoa (Aquaman, See), des cornes de bélier sur la tête, fait de l’humour dans Slumberland.

Netflix annonce aussi des suites à sa série Enola Holmes, la petite soeur du célèbre détective incarnée par Millie Bobby Brown (Stranger Things), A Couteau Tirés, excellent film choral autour d’un meurtre. 2022 verra aussi le retour d’Omar Sy dans De l’autre côté du périph’, mais aussi des films ou séries avec Jennifer Lopez, Kevin Hart, Charlize Theron, Halle Berry et bien d’autres encore.

Et si vous ne savez pas quoi regarder en attendant tous ces contenus de feu, on vous a concocté une petite sélection pour février. Sinon, vous pouvez toujours rattraper les contenus des fêtes sur les services de streaming.

